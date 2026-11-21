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Νέα αναταραχή στην αγορά των δεξαμενόπλοιων προκαλεί η κλιμάκωση των επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ, ανατρέποντας την πτωτική πορεία που είχαν ακολουθήσει τις προηγούμενες ημέρες οι ναύλοι μεταφοράς αργού πετρελαίου.

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών ενισχύει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, ενώ δημιουργεί ερωτήματα για τον μελλοντικό ρόλο της περιοχής στο διεθνές εμπόριο.

Η επίδραση των νέων επιθέσεων αποτυπώθηκε άμεσα στη ναυλαγορά

Σύμφωνα με το Seatrade Maritime, έως έξι δεξαμενόπλοια έχουν χτυπηθεί από πυραύλους ή έχουν προσκρούσει σε νάρκες μέσα στην εβδομάδα. Σε μία από τις επιθέσεις, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο από ντόπιους αλιείς, το πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες, με την πυρκαγιά να υψώνεται σε μεγάλο ύψος.

Το πλήρωμα φέρεται να εγκατέλειψε αμέσως το δεξαμενόπλοιο, χωρίς να προλάβει να χρησιμοποιήσει τις σωσίβιες λέμβους. Οι ναυτικοί πήδηξαν στη θάλασσα και, σύμφωνα με τοπικές πληροφορίες, περισυνελέγησαν αργότερα από ομάδα θαλάσσιας διάσωσης του Ομάν.

Αντιστροφή της πτώσης των ναύλων

Η επίδραση των νέων επιθέσεων αποτυπώθηκε άμεσα στη ναυλαγορά. Ο δείκτης Baltic Dirty Tanker Index (BDTI), που παρακολουθεί την αγορά μεταφοράς αργού πετρελαίου και άλλων μη καθαρών φορτίων, διαμορφώθηκε στις 4.812 μονάδες στις 19 Νοεμβρίου, σημειώνοντας ημερήσια άνοδο άνω του 5%.

Η αντίδραση της αγοράς ήταν αισθητά ηπιότερη σε σχέση με προηγούμενες φάσεις της σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο

Από τις αρχές της εβδομάδας η συνολική αύξηση ξεπέρασε το 7%.

Οι νέες επιθέσεις ανέκοψαν μία διόρθωση των ναυλων από τα ιστορικά υψηλά, επαναφέροντας στο προσκήνιο το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου που ενσωματώνεται στους ναύλους των δεξαμενόπλοιων.

Αντίδραση και στις τιμές του πετρελαίου

Η κλιμάκωση της έντασης επηρέασε και τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, διακόπτοντας την προηγούμενη έντονη πτωτική τους πορεία.

Την Τετάρτη, το Brent πλησίασε τα 93 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 1%, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) κινήθηκε κοντά στα 84 δολάρια, πριν περιορίσει μέρος των κερδών του.

Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, η αντίδραση της αγοράς ήταν αισθητά ηπιότερη σε σχέση με προηγούμενες φάσεις της σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο.

Η διαφοροποίηση αποδίδεται κυρίως στην ανάπτυξη εναλλακτικών οδών εξαγωγής πετρελαίου από τις χώρες της περιοχής.

Η Σαουδική Αραβία έχει αυξήσει σημαντικά τις εξαγωγές μέσω του αγωγού East-West Pipeline, που καταλήγει στο λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αξιοποιούν τον αγωγό προς τη Φουτζέιρα, στον Κόλπο του Ομάν.

Οι υποδομές αυτές επιτρέπουν τη μεταφορά μέρους των εξαγωγών χωρίς διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, περιορίζοντας την εξάρτηση από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο, χωρίς ωστόσο να μπορούν να υποκαταστήσουν πλήρως τον ρόλο της.

Fatih Birol: Η εμπιστοσύνη στα Στενά έχει καταρρεύσει

Πέρα από τις άμεσες επιπτώσεις στη ναυλαγορά, το σημαντικότερο ζήτημα αφορά το μέλλον των Στενών του Ορμούζ ως βασικής αρτηρίας του παγκόσμιου ενεργειακού εμπορίου.

Σε άρθρο του για την ειδική έκδοση The World Ahead 2027 του Economist, ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Fatih Birol, εκτιμά ότι η περιοχή δύσκολα θα επιστρέψει στην κατάσταση που επικρατούσε πριν από την κρίση.

«Δεν βλέπω καμία αξιόπιστη πορεία επιστροφής στην κατάσταση που υπήρχε τον Φεβρουάριο του 2026», αναφέρει, υπενθυμίζοντας ότι η διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά προκάλεσε τεράστια αναστάτωση στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο ίδιος προειδοποιεί ότι μια αντίστοιχη κρίση μπορεί να επαναληφθεί, υπογραμμίζοντας πως η εμπιστοσύνη στην περιοχή ως ασφαλή και αξιόπιστο διάδρομο μεταφοράς ενέργειας και άλλων εμπορευμάτων έχει ουσιαστικά καταρρεύσει.

Η εκτίμηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τους πλοιοκτήτες δεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG carriers).

Μέχρι σήμερα, οι εξαγωγικές διαδρομές από τον Περσικό Κόλπο προς την Ασία και τη Δύση αποτελούσαν βασικό πυλώνα της δραστηριότητάς τους. Η πιθανή μόνιμη αναδιάταξη των ενεργειακών ροών θα μπορούσε να μεταβάλει τις αποστάσεις μεταφοράς, τη ζήτηση χωρητικότητας και τη γεωγραφική κατανομή των ναύλων.