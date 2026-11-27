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Την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), έναντι συνολικού τιμήματος 2,6 δισ. δολαρίων, ανακοίνωσε η Coca-Cola HBC, η οποία καθίσταται πλέον ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής προϊόντων Coca-Cola παγκοσμίως βάσει όγκου πωλήσεων, εξυπηρετώντας περίπου 1,2 δισ. καταναλωτές και απασχολώντας σχεδόν 50.000 εργαζομένους.

Όπως γνωστοποίησε η εταιρεία, εξασφαλίστηκε και η εκκρεμούσα έγκριση της αρμόδιας αρχής ανταγωνισμού της Τανζανίας, λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Coca-Cola HBC στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ.

Με την προσθήκη 14 αγορών, η Coca-Cola HBC διευρύνει σημαντικά την παρουσία της στην Αφρική, αντιπροσωπεύοντας πλέον περίπου τα δύο τρίτα του συνολικού όγκου πωλήσεων του συστήματος Coca-Cola στην ήπειρο και εξυπηρετώντας περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της.

Η εξαγορά έρχεται να ενισχύσει την παρουσία του ομίλου στην αφρικανική ήπειρο, όπου ξεκίνησε τη δραστηριότητά του πριν από 75 χρόνια στη Νιγηρία, ενώ το 2022 επεκτάθηκε και στην Αίγυπτο.

Οι όροι της εξαγοράς και οι νέες μετοχές

Η Coca-Cola HBC απέκτησε το 75% της CCBA από την The Coca-Cola Company και την Gutsche Family Investments (GFI), ενώ έχει συνάψει ξεχωριστή συμφωνία δικαιωμάτων προαίρεσης με την The Coca-Cola Company για την απόκτηση του υπόλοιπου 25% εντός εξαετίας.

Το δικαίωμα αγοράς (call option) της Coca-Cola HBC μπορεί να ασκηθεί μεταξύ του τρίτου και του πέμπτου έτους από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Στο πλαίσιο της εξαγοράς, η Coca-Cola HBC θα εκδώσει σήμερα 21.027.676 νέες κοινές μετοχές υπέρ της Gutsche Family Investments, οι οποίες αντιστοιχούν στο 5,45% του διευρυμένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στα χρηματιστήρια του Λονδίνου, του Γιοχάνεσμπουργκ και της Αθήνας αναμένεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με την εισαγωγή τους στην κύρια αγορά της Euronext Athens να έχει προγραμματιστεί για τις 10.15 π.μ.

Οι επιπτώσεις στην κερδοφορία και τον δανεισμό

Το μέρος του τιμήματος που καταβάλλεται σε μετρητά χρηματοδοτήθηκε μέσω συνδυασμού υφιστάμενης ρευστότητας και ομολόγων που εξέδωσε η Coca-Cola HBC τον Μάρτιο του 2026, για την αναχρηματοδότηση των ενδιάμεσων πιστωτικών διευκολύνσεων που είχαν εξασφαλιστεί κατά την υπογραφή της συμφωνίας.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA αναμένεται να παραμείνει εντός του μεσοπρόθεσμου στόχου του ομίλου, μεταξύ 1,5 και 2 φορές.

Παράλληλα, η Coca-Cola HBC επιβεβαιώνει την εκτίμησή της ότι η συναλλαγή θα έχει θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή (EPS), με χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό ενίσχυσης από την πρώτη πλήρη οικονομική χρήση μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς.

Τα οικονομικά μεγέθη της CCBA

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε η Coca-Cola HBC, η Coca-Cola Beverages Africa εμφάνισε κύκλο εργασιών 3,69 δισ. δολαρίων το 2025, έναντι 3,63 δισ. δολαρίων το 2024, σημειώνοντας αύξηση 1,6%.

Ο όγκος πωλήσεων ενισχύθηκε κατά 1,3%, στα 1,116 δισ. μοναδιαία κιβώτια, ενώ τα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο αυξήθηκαν οριακά κατά 0,3%, στα 3,31 δολάρια.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) διαμορφώθηκαν σε 259 εκατ. δολάρια, έναντι 267 εκατ. δολαρίων το 2024, μειωμένα κατά 3%, με το αντίστοιχο περιθώριο να υποχωρεί κατά 30 μονάδες βάσης, στο 7%.

Αντιθέτως, τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 4,4%, στα 121 εκατ. δολάρια, από 116 εκατ. δολάρια το 2024.

Από την ολοκλήρωση της εξαγοράς, οι αγορές της CCBA θα εντάσσονται στον τομέα των αναδυόμενων αγορών (Emerging) της Coca-Cola HBC. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης των κριτηρίων ομαδοποίησης των αγορών του ομίλου, η εταιρεία αναμένει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 η Ρουμανία και η Βουλγαρία θα μεταφερθούν στον τομέα των αναπτυσσόμενων αγορών (Developing).

Περισσότερα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών επιδόσεων της CCBA για το 2026, θα δοθούν στη δημοσιότητα στις 17 Φεβρουαρίου 2027, κατά την ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων της Coca-Cola HBC, οπότε θα πραγματοποιηθεί και ειδική διαδικτυακή παρουσίαση προς τους επενδυτές.

Νέο κεφάλαιο

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο για εμάς στην Αφρική», ανέφερε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Coca-Cola HBC, Αναστάσης Γ. Δαυίδ, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του ομίλου να ενισχύσει την παρακαταθήκη που έχει δημιουργηθεί από γενιά σε γενιά.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC, Zoran Bogdanovic, χαρακτήρισε την ολοκλήρωση της εξαγοράς ιστορικό ορόσημο για τον όμιλο, επισημαίνοντας ότι δημιουργεί ισχυρές βάσεις για βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη στην Αφρική.

Όπως ανέφερε, η προετοιμασία για την ενσωμάτωση της CCBA βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες, ενώ η εισαγωγή των μετοχών της Coca-Cola HBC στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση του ομίλου στη Νότια Αφρική και ευρύτερα στην αφρικανική ήπειρο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της The Coca-Cola Company, Henrique Braun, επισήμανε ότι η συναλλαγή αντανακλά την ισχύ του συστήματος Coca-Cola και τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή του στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων εμφιάλωσης με ισχυρή τοπική παρουσία.