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Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη κρατούν μυστικές αποκαλύψεις «βόμβα» που θα μπορούσαν να κλονίσουν έναν ακρογωνιαίο λίθο της ασφάλειας για τράπεζες και κυβερνήσεις ήδη μέσα σε λίγους μήνες, πιστεύουν κορυφαίοι ειδικοί.

Σε παγκόσμιο επίπεδο χρησιμοποιούνται πολλαπλές μορφές κρυπτογράφησης – βασισμένες σε διαφορετικούς υποκείμενους αλγόριθμους – και υπάρχουν διάφορες εικασίες ως προς το τι μπορεί να έχει ανακαλυφθεί και, επομένως, ποια συστήματα θα μπορούσαν να επηρεαστούν.

Ο Σκοτ Άαρονσον, ένας διακεκριμένος θεωρητικός επιστήμονας πληροφορικής, δήλωσε στην εφημερίδα «Guardian» ότι υπάρχουν «καλά τεκμηριωμένες φήμες» ότι ισχυρά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο σε μαθηματικά προβλήματα δεκαετιών που σχετίζονται με τον τρόπο που ο κόσμος κωδικοποιεί τις μυστικές πληροφορίες.

Ανάλογα με το τι έχει ανακαλυφθεί, είναι πιθανό οι χάκερ – και πολλοί άλλοι – να αποκτήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τη δυνατότητα να αποκρυπτογραφούν πιο εύκολα τις μυστικές επικοινωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο: τραπεζικές συναλλαγές, διπλωματικά τηλεγραφήματα και ιδιωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για παράδειγμα.

Αν συμβεί αυτό, τότε οι υπηρεσίες κατασκοπείας, οι κυβερνήσεις, οι τράπεζες και οι ιδιωτικές εταιρείες θα αναγκαστούν να αναθεωρήσουν πολύ γρήγορα τα θεμέλια του τρόπου με τον οποίο επικοινωνούν, διαφορετικά θα διακινδυνεύσουν την ευρεία αποκάλυψη εξαιρετικά ευαίσθητων πληροφοριών.

Οι ανησυχίες του Άαρονσον και άλλων πηγάζουν από μια σειρά μαθηματικών εξελίξεων που έχουν ανακοινώσει πρωτοπόρες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι περισσότερες από αυτές είναι αφηρημένες καινοτομίες. Ωστόσο, για τους ειδικούς του κλάδου, υποδηλώνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι αρκετά ισχυρή ώστε να επιλύσει προβλήματα που οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούσαν ότι θα παρέμεναν άλυτα στο άμεσο μέλλον.

«Κρύβουν εκπληκτικές ανακαλύψεις»

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Άαρονσον έγραψε ότι ήταν «σχεδόν βέβαιος, βάσει πολλαπλών αξιόπιστων πηγών, ότι τα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης κρύβουν πλέον μία ή περισσότερες εκπληκτικές ανακαλύψεις [στην κρυπτογραφία]».

«Όσοι πίστευαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούσε να ασχοληθεί με ενδιαφέροντα μαθηματικά, σίγουρα έχουν άδικο σε αυτό το στάδιο, και έτσι δεν είναι πλέον σαφές πού βρίσκεται το όριο», δήλωσε ο Στίβεν Μέρντοκ, καθηγητής πληροφορικής στο University College London.

Μιλώντας την Παρασκευή στην εκπομπή «Today» του BBC Radio 4, ο μαθηματικός Μάρκους ντου Σοτόι είπε ότι «δεν γνωρίζουμε» ποιες είναι οι ευρύτερες επιπτώσεις πολλών από αυτές τις ανακαλύψεις και τι σημαίνει αυτό για την κρυπτογράφηση.

«Όμως», πρόσθεσε, «κανείς δεν έχει αναφερθεί στο πρόβλημα που βρίσκεται στο επίκεντρο της προστασίας όλων των ηλεκτρονικών μας μυστικών. Γιατί κανείς δεν μιλάει για αυτό το πρόβλημα; Μερικοί από εμάς σκέφτονται: ίσως το έχουν ήδη λύσει, και φυσικά, αυτό θα είχε τόσο τεράστιες επιπτώσεις που όλοι το έχουν κρατήσει μυστικό».

Οι κυβερνήσεις, οι τράπεζες και οι μυστικές υπηρεσίες προετοιμάζονται εδώ και μερικά χρόνια για το ενδεχόμενο μιας ισχυρής αποκρυπτογράφησης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι κβαντικοί υπολογιστές, όταν αναπτυχθούν, θα είναι σε θέση να παραβιάσουν τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες και αποτελούν τη βάση πολλών μορφών κρυπτογράφησης.

Ωστόσο, το χρονικό πλαίσιο μέχρι οι κβαντικοί υπολογιστές να καταστούν ικανοί να το πράξουν αυτό απέχει ακόμα χρόνια, όχι εβδομάδες ή μήνες. Ο Μέρντοχ ανέφερε ότι πολλές κυβερνήσεις και εταιρείες τεχνολογίας εργάζονται προς την κατεύθυνση ενός υψηλότερου προτύπου κρυπτογράφησης – ενός προτύπου που δεν θα είναι ευάλωτο στους κβαντικούς υπολογιστές – αλλά με αργούς ρυθμούς. «Ο στόχος ήταν περίπου το 2032, και πιθανότατα δεν θα επιτευχθεί.»

Τώρα, ο ίδιος, ο Άαρονσον και άλλοι πιστεύουν ότι ενδέχεται να υπάρξουν ξαφνικές εξελίξεις στην κατανόηση της κρυπτογραφίας από τον κόσμο, και αυτές θα μπορούσαν να συμβούν σύντομα.

Το τι ακριβώς θα μπορούσαν να είναι αυτές οι αποκαλύψεις δεν είναι τόσο βέβαιο. Αυτό που πιστεύουν ο Άαρονσον και άλλοι ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί είναι είτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη (AI) βρήκε έναν νέο τρόπο να παραβιάσει την κρυπτογράφηση είτε, αντίθετα, ότι απέδειξε ότι δεν υπάρχει τέτοια «συντόμευση».

Αυτό θα προέκυπτε από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που αναλύουν λεπτομερώς τα μαθηματικά που αποτελούν τη βάση της κρυπτογράφησης, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως. Εάν η ΤΝ το έχει καταφέρει αυτό, θα μπορούσε να βρει έναν τρόπο να αποκρυπτογραφήσει, και επομένως να εκθέσει, τεράστιες ποσότητες μυστικών δεδομένων.

Θα μπορούσε επίσης να αποδείξει ότι αυτές οι πληροφορίες είναι πιο ασφαλείς από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως.

Σε παγκόσμιο επίπεδο χρησιμοποιούνται πολλαπλές μορφές κρυπτογράφησης – βασισμένες σε διαφορετικούς υποκείμενους αλγόριθμους – και υπάρχουν διάφορες εικασίες ως προς το τι μπορεί να έχει ανακαλυφθεί και, επομένως, ποια συστήματα θα μπορούσαν να επηρεαστούν.