SMBC: Η ιαπωνική τράπεζα κοντά στην απόκτηση του 51% των μετοχών της ινδικής Yes Bank

Οι συνομιλίες μεταξύ της Sumitomo Mitsui Banking Corp (SMBC) και της Yes Bank βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η ιαπωνική εταιρεία στοχεύει στην απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 51% των μετοχών της ινδικής τράπεζας, δήλωσαν την Τρίτη πηγές στο Reuters.

Εάν η συμφωνία ολοκληρωθεί, θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι η μεγαλύτερη στον τραπεζικό τομέα της Ινδίας, όπου η σύναψη συμφωνιών, ιδίως με τη συμμετοχή ξένων οντοτήτων, είναι σπάνια.

Οι περιορισμοί στην ιδιοκτησία, οι αυστηρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις και η κρατική κυριαρχία στον τραπεζικό τομέα έχουν περιορίσει τις δραστηριότητες των ξένων τραπεζών στην Ινδία. Η εξαγορά της προβληματικής Lakshmi Vilas Bank από τον όμιλο DBS με έδρα τη Σιγκαπούρη το 2020 ήταν η τελευταία σημαντική συμφωνία στον τομέα.

Η SMBC, μια μονάδα της Sumitomo Mitsui Financial Group, της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Ιαπωνίας, συνομιλεί με τον μεγαλύτερο επενδυτή της Yes Bank, την State Bank of India, και την κεντρική τράπεζα της Ινδίας από πέρυσι, αλλά οι διαπραγματεύσεις ναυάγησαν εν μέσω ανησυχιών σχετικά με την ιδιοκτησία και τα δικαιώματα ψήφου.

Το περίπλοκο μονοπάτι της SMBC στην ινδική τραπεζική

Τώρα, η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας (RBI) έδωσε στην SMBC προφορική έγκριση και η δομή της συμφωνίας θα ανακοινωθεί μέχρι τον Ιούνιο, ανέφερε μία από τις πηγές.

Μια άλλη πηγή ανέφερε ότι η SBI «διαπραγματεύεται με την SMBC για να καθορίσει τα τελικά περιγράμματα της συμφωνίας, αλλά δεν έχει ακόμη φέρει την πρόταση στο διοικητικό συμβούλιο».

Η SBI κατέχει μερίδιο 24% στην Yes Bank, ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης του δανειστή από την ρυθμιστική αρχή τον Μάρτιο του 2020.

Οι ICICI Bank, HDFC Bank, Kotak Mahindra Bank, Axis Bank και Life Insurance Corporation of India κατέχουν από κοινού μερίδιο 11,34% στην Yes Bank.

Οι ινδικοί κανονισμοί απαιτούν από τον μεγαλύτερο μέτοχο μιας τράπεζας να μειώσει το μερίδιό του στο 26% σε 15 χρόνια.

Για τη συμφωνία SMBC-Yes, «η RBI είναι σαφής» ότι τα δικαιώματα ψήφου της ιαπωνικής εταιρείας θα περιοριστούν στο 26%, ανέφερε η πρώτη πηγή.

Οι μετοχές της Yes Bank σημείωσαν άνοδο σχεδόν 10% την Τρίτη και σημείωσαν άνοδο 2,3% στις 11:30 π.μ. IST (06:00 GMT), αποτιμώντας την τράπεζα στα 583,50 δισεκατομμύρια ρουπίες (6,9 δισεκατομμύρια δολάρια).