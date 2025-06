Μασκ: Τεστάρει στο Τέξας το ρομποταξί και το όραμά του για το μέλλον της Tesla

Αντιμέτωπη με μια υπαρξιακή δοκιμασία θα βρεθεί αυτόν τον μήνα η Τesla και το αφεντικό της, Ίλον Μασκ, καθώς στοχεύει να λανσάρει αυτόνομα «ρομποταξί» στην έδρα της στο Όστιν του Τέξας, όπου οι αξιωματούχοι δημόσιας ασφάλειας ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την αντιρρυπαντική στάση της πολιτείας απέναντι στα αυτόνομα οχήματα.

Για την Tesla, η κυκλοφορία περίπου 10 με 20 οχημάτων Model Y έρχεται μετά από μια δεκαετία ανεκπλήρωτων υποσχέσεων για αυτόνομα οχήματα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ίλον Μασκ, ο οποίος πέρυσι στοιχημάτισε το μέλλον της εταιρείας σε μια τέτοια τεχνολογία, καθώς απομακρύνθηκε από την επιδίωξη της ταχείας ανάπτυξης στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων.

Η κυκλοφορία του ρομποταξί στο Όστιν, την οποία ο Μασκ λέει ότι θα εγκαινιαστεί «ενδεικτικά» για το κοινό στις 22 Ιουνίου στις 22 Ιουνίου, έρχεται καθώς η Tesla προσπαθεί να σταματήσει μια παγκόσμια πτώση στις πωλήσεις οχημάτων, που προκύπτει τόσο από τη γερασμένη σειρά ηλεκτρικών οχημάτων που κινούνται από ανθρώπους όσο και από τις δεξιές πολιτικές δραστηριότητες του Μασκ. Ορισμένοι αναλυτές και επενδυτές αποδίδουν το μεγαλύτερο μέρος της χρηματιστηριακής αξίας της Tesla στις ελπίδες για ρομποτικό ταξί και ανθρωποειδή ρομπότ που δεν έχει ακόμη προσφέρει απτά αποτελέσματα. Σε μια ανακοίνωση κερδών πέρυσι, ο Mακσ δήλωσε ότι οι επενδυτές «θα πρέπει να πουλήσουν τις μετοχές τους στην Tesla» εάν δεν πιστεύουν ότι η εταιρεία θα λύσει τις τεχνολογικές προκλήσεις των οχημάτων χωρίς οδηγό.

Για την πόλη του Όστιν, η κυκλοφορία της Tesla προσθέτει άγχος σε ένα τοπίο χωρίς κανονισμούς για τα αυτόνομα οχήματα. Η νομοθετική εξουσία του Τέξας το 2017 απαγόρευσε στις πόλεις να ρυθμίζουν τα αυτόνομα οχήματα ως τρόπο προώθησης της ανάπτυξης του κλάδου σε ολόκληρη την πολιτεία. Τώρα, καθώς τα οχήματα πολλαπλασιάζονται, ορισμένοι πολιτικοί, αξιωματούχοι δημόσιας ασφάλειας και υποστηρικτές πιέζουν για περισσότερους κανόνες.

Οι αστυνομικοί του Όστιν αντιμετωπίζουν συνεχώς προβλήματα με τα αυτόνομα οχήματα της Alphabet, Waymo και της General Motors, Cruise, που σταματάνε όταν αντιμετωπίζουν περίπλοκες κυκλοφοριακές καταστάσεις, όπως φεστιβάλ όπου οι αστυνομικοί κατευθύνουν την κυκλοφορία με σήματα χειρός, δήλωσε ο υπολοχαγός της αστυνομίας του Ώστιν William White. Τα οχήματα έχουν αγνοήσει τα εμπόδια κυκλοφορίας και έχουν οδηγήσει σε απαγορευμένες περιοχές, είπε. «Ήταν πολύ απογοητευτικό από την πλευρά μας από άποψη ασφάλειας», δήλωσε ο White, ο οποίος επιβλέπει την ασφάλεια των αυτόνομων οχημάτων για το τμήμα. «Αν αυτά τα μηχανήματα μαθαίνουν, σίγουρα δεν μαθαίνουν με αρκετά γρήγορο ρυθμό».

Η Waymo δήλωσε ότι συνεργάζεται στενά με τους αξιωματούχους του Όστιν και επιδιώκει πάντα να βελτιώνει την τεχνολογία.

Η νομοθετική εξουσία του Τέξας ψήφισε τον περασμένο μήνα ένα νομοσχέδιο που για πρώτη φορά θα απαιτούσε από τις εταιρείες αυτόνομων οχημάτων να υποβάλουν αίτηση για άδεια λειτουργίας στην πολιτεία και θα έδινε στις κρατικές αρχές την εξουσία να ανακαλούν άδειες εάν ένα όχημα χωρίς οδηγό «θέσει σε κίνδυνο το κοινό». Οι εταιρείες υποχρεούνται επίσης να παρέχουν στην πολιτεία πληροφορίες σχετικά με το πώς η αστυνομία και οι πρώτοι ανταποκριτές μπορούν να αντιμετωπίσουν τα οχήματα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Εάν το νομοσχέδιο υπογραφεί από τον κυβερνήτη, δεν είναι σαφές πότε θα τεθεί σε ισχύ το νέο σύστημα, αλλά πιθανότατα όχι πριν από το επόμενο έτος, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Υπουργείου Μηχανοκίνητων Οχημάτων της πολιτείας.

First sighting of a Tesla Model Y robotaxi, fully driverless, testing on Austin, Texas public roads pic.twitter.com/ddhImf3ATk

— Karthik R (@karthik_rangan) June 11, 2025