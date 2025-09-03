BMW: Τα «superbrain» ηλεκτρικά οχήματα που αμφισβητούν την κυριαρχία των Κινέζων

Με επένδυση άνω των €10 δισ., η BMW λανσάρει την πλατφόρμα Neue Klasse, φιλοδοξώντας να αλλάξει τους κανόνες στο παιχνίδι των ηλεκτρικών οχημάτων

World 03.09.2025, 14:51
BMW: Τα «superbrain» ηλεκτρικά οχήματα που αμφισβητούν την κυριαρχία των Κινέζων
Newsroom

Σε μια περίοδο που η Tesla και οι Κινέζοι κατασκευαστές έχουν πάρει σαφές προβάδισμα, η BMW αντεπιτίθεται.

Με «όπλο» την πλατφόρμα Neue Klasse και τα αποκαλούμενα «superbrains» —υπερ-υπολογιστικά συστήματα που ελέγχουν το όχημα— οι Γερμανοί φιλοδοξούν να μετατρέψουν την τεχνολογία σε νέο πεδίο μάχης της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, σύμφωνα με θέμα των Financial Times.

BMW: Η γενιά Neue Klasse αλλάζει το παιχνίδι

Το πρώτο μοντέλο που θα λανσαριστεί στην αγορά είναι το iX3 SUV, το οποίο παρουσιάζεται λίγες μέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου.

Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, θα ακολουθήσουν περισσότερα από 40 νέα μοντέλα και ανανεώσεις, σηματοδοτώντας μια ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η BMW σχεδιάζει, κατασκευάζει και πουλά αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τον CEO Όλιβερ Τσίπσε, «το νέο iX3 θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον κλάδο».

Superbrains: Η τεχνολογία πίσω από την καινοτομία

Η νέα αρχιτεκτονική βασίζεται σε τέσσερις «υπερ-εγκεφάλους» που αντικαθιστούν δεκάδες παραδοσιακές ηλεκτρονικές μονάδες. Το αποτέλεσμα; Είκοσι φορές μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύς, καλύτερη επικοινωνία εντός του οχήματος, προηγμένα συστήματα infotainment και δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης.

Παράλληλα, η τεχνολογία επιτρέπει στους κατασκευαστές να αναβαθμίζουν τα αυτοκίνητα ακόμη και μετά την πώλησή τους, ανοίγοντας νέες ροές εσόδων μέσω συνδρομητικών υπηρεσιών.

Αυτονομία και φόρτιση νέας γενιάς

Η Neue Klasse υπόσχεται αυτονομία έως και 800 χλμ. και ταχύτατη φόρτιση: πάνω από 350 χλμ. προστίθενται μέσα σε μόλις 10 λεπτά.

Οι νέες κυλινδρικές μπαταρίες λιθίου-ιόντων μειώνουν το κόστος παραγωγής έως και 50%, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο Μάρτιν Σούστερ.

Οικονομικό στοίχημα απέναντι στην Κίνα

Παρά την πρόοδο, αναλυτές επισημαίνουν ότι η BMW εξακολουθεί να μειονεκτεί έναντι των Κινέζων, που διαθέτουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής και ισχυρή τεχνογνωσία στο software.

Ωστόσο, επενδυτικοί οίκοι, όπως o Bernstein, χαρακτηρίζουν τη Neue Klasse ως πιθανό «άλμα δεκαετίας» που θα μπορούσε να αλλάξει τον συσχετισμό δυνάμεων στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Ένας κολοσσός με πολλαπλές κατευθύνσεις

Παράλληλα με την ηλεκτροκίνηση, η BMW δεν εγκαταλείπει πλήρως τα υβριδικά και θερμικά μοντέλα, υιοθετώντας μια στρατηγική «πολλαπλών ενεργειών».

Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, τα ηλεκτρικά οχήματα αντιπροσώπευσαν το 18% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας, ποσοστό υψηλότερο από Mercedes (8%) και Volkswagen (11%).

Με τη Neue Klasse, η BMW «ποντάρει τα πάντα» στην τεχνολογία, προσδοκώντας όχι μόνο να μειώσει το χάσμα με Tesla και Κίνα, αλλά και να καθορίσει τους κανόνες της επόμενης εποχής στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Πορτογαλία: Αγορά αμυντικού εξοπλισμού από Ευρώπη και ΗΠΑ
World

Από Ευρώπη - ΗΠΑ θα αγοράσει νέα όπλα η Πορτογαλία
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο μετατοπίζει την εστία προσοχής από την Κίνα στην άμυνα των ΗΠΑ
World

Πεντάγωνο: Προτεραιότητα πλέον η άμυνα των ΗΠΑ, και όχι η Κίνα
FED: Ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος; Η λίστα του Τραμπ και τα στοιχήματα
World

Η μάχη για τη Fed: Οι τρεις φιναλίστ του Τραμπ και οι πιθανότητες
Κίνα: Ο Σι Τζινπίνγκ σχεδιάζει έναν μετα-αμερικανικό κόσμο
World

Ο Σι Τζινπίνγκ σχεδιάζει έναν μετα-αμερικανικό κόσμο
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
World

Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Φυσικό αέριο

Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μουσική βιομηχανία: Θα σκοτώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη τον ποπ σταρ;
Tεχνητή νοημοσύνη

Θα σκοτώσει η τεχνητή νοημοσύνη τον ποπ σταρ;

Η προοπτική η τεχνολογία να ανατρέψει τους καλλιτέχνες αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή — αλλά είναι πραγματικά δικαιολογημένοι οι φόβοι;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη

Διεθνές βραβείο για την ομάδα Thinking Abyss του Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ

Νίκος Παναγιώτου
Περισσότερα από World
Πορτογαλία: Αγορά αμυντικού εξοπλισμού από Ευρώπη και ΗΠΑ
World

Από Ευρώπη - ΗΠΑ θα αγοράσει νέα όπλα η Πορτογαλία

Η Πορτογαλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες για να επιτύχει τους στόχους του ΝΑΤΟ

FED: Ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος; Η λίστα του Τραμπ και τα στοιχήματα
World

Η μάχη για τη Fed: Οι τρεις φιναλίστ του Τραμπ και οι πιθανότητες

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να επιλέξει τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ στη Fed, με τρία πρόσωπα να βρίσκονται στο προσκήνιο και τις αγορές να στοιχηματίζουν για το αποτέλεσμα

Νατάσα Σινιώρη
Κίνα: Ο Σι Τζινπίνγκ σχεδιάζει έναν μετα-αμερικανικό κόσμο
World

Ο Σι Τζινπίνγκ σχεδιάζει έναν μετα-αμερικανικό κόσμο

Με επικεφαλής την Κίνα, μια αυξανόμενη ομάδα χωρών θέλει να αλλάξει την παγκόσμια τάξη - και φαίνεται όλο και πιο διατεθειμένη να συνεργαστεί

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Google: To ευρωπαϊκό πρόστιμο των 3 δισ. προκαλεί την οργή Τραμπ
World

Έξαλλος Τραμπ για το πρόστιμο μαμούθ στην Google από την ΕΕ

Ο Τραμπ απειλεί με εμπορική έρευνα για να ακυρώσει τις «άδικες κυρώσεις» στην Google

Μονή Σινά: Ζητείται συμφωνία για τους όρους αποχώρησης του Δαμιανού
World

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δρομολογεί τη διαδοχή του στη Μονή Σινά

Κινητικότητα στη Μονή Σινά - «Έωλη και ανεπέρειστη» χαρακτηρίζει την παρέμβαση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Latest News
Πορτογαλία: Αγορά αμυντικού εξοπλισμού από Ευρώπη και ΗΠΑ
World

Από Ευρώπη - ΗΠΑ θα αγοράσει νέα όπλα η Πορτογαλία

Η Πορτογαλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες για να επιτύχει τους στόχους του ΝΑΤΟ

Athens Airport Traffic Soars with Record Summer Growth
English Edition

Athens Airport Traffic Soars with Record Summer Growth

assenger numbers at Athens International Airport rose 6.8% in the first eight months of 2025, while tourists from ten key countries accounted for nearly 70% of Greece’s travel revenue last year

Τεχνητή νοημοσύνη: Ποιος κερδίζει την κούρσα; – Η Αμερική ή η Κίνα ;
Tεχνητή νοημοσύνη

ΗΠΑ vs Κίνα: Ποιος κερδίζει την κούρσα της ΑΙ;

Η Κίνα, προσφέρει στον κόσμο ένα όραμα διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης προσιτό και βασισμένο στα αποτελέσματα

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Δένδιας: Στις Ένοπλες Δυνάμεις και στελέχη της αγοράς
89η ΔΕΘ

OT FORUM – Δένδιας: Στελέχη της αγοράς στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στόχος ένα οικοσύστημα που εκτός από το να εξυπηρετεί τις ένοπλες δυνάμεις, να εξάγει και προϊόντα

Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές
Πολιτική

Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές

Το πακέτο παροχών για το 2025 παρουσιάζει από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός

89η ΔΕΘ – OT Forum – Θεοδωρικάκος: Σε 50 μέρες οι 12 παρεμβάσεις για τη Βιομηχανία
89η ΔΕΘ

OT Forum - Θεοδωρικάκος: Σε 50 μέρες οι 12 παρεμβάσεις για τη Βιομηχανία

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι θα εφαρμοστεί το ιταλικό μοντέλο για το ενεργειακό κόστος

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Μπάρμπαρα Μοργκάντε: Έτοιμοι για βιομεθάνιο, ετοιμαζόμαστε για υδρογόνο
89η ΔΕΘ

OT FORUM – Μοργκάντε: Έτοιμοι για το βιομεθάνιο, ετοιμαζόμαστε για το υδρογόνο

Η Μπάρμπαρα Μοργκάντε είπε ότι το δίκτυο της Enaon είναι έτοιμο για την υποδοχή και διάθεση βιομεθανίου, ενώ προγραμματίζεται και η έγχυση υδρογόνου

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – Αποστολάκης: Προφάσεις τα της Κύπρου για την καθυστέρηση στο καλώδιο
OT FORUM

89η ΔΕΘ - ΟΤ FORUM - Αποστολάκης: Προφάσεις τα της Κύπρου για την καθυστέρηση στο καλώδιο

Για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, την αμυντική βιομηχανία αλλά και το πολιτικό σκηνικό μίλησε ο Ευάγγελος Αποστολάκης

Πιερρακάκης για Υπερταμείο: Καταλύτης για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας
Economy

Πιερρακάκης για Υπερταμείο: Καταλύτης για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

Μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές και κομβικός Ο ρόλος της συνεργασίας του Υπερταμείου με την Πολιτεία

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Καραγκούνης: Είμαστε σε διαβούλευση για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας
89η ΔΕΘ

OT FORUM - Καραγκούνης: Είμαστε σε διαβούλευση για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Τι είπε ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης στο ΟΤ FORUM για το 13ωρο που φέρνει το κυβερνητικό νομοσχέδιο - Έρχεται νέο σχ/ν για τα εργατικά ατυχήματα

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Στρατηγός: Το έργο θα αλλάξει την εικόνα του τουρισμού στη χώρα μας
OT FORUM

OT FORUM - Στρατηγός: Το Hard Rock Hotel θα είναι μοναδικό στην Ευρώπη

Για το μεγάλο έργο του Hard Rock Athens IRC μίλησε στοΟΤ FORUM, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, ο Executive Director Γεώργιος Στρατηγός

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – Δούκας: 1 στους 2 δήμους στα πρόθυρα χρεοκοπίας
89η ΔΕΘ

ΟΤ FORUM - Δούκας: Ένας στους δύο δήμους στα πρόθυρα χρεοκοπίας

Το ΠΑΣΟΚ έχει τη μεγάλη ευκαιρία να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας

ENFIA Tax to be Scrapped in Border Areas
English Edition

ENFIA Tax to be Scrapped in Border Areas

The measure will apply to taxpayers whose primary residence is in frontier areas with populations under 5,000.

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής – Τελευταία έξοδος: Μεσαία τάξη
Επικαιρότητα

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής – Τελευταία έξοδος: Μεσαία τάξη

Το ραντεβού του Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ και οι μνηστήρες του φθινοπώρου

89η ΔΕΘ: Αλλάζει η φορολογική κλίμακα – Έρχεται γενναία μείωση φόρων  
89η ΔΕΘ

Αλλάζει ριζικά η φορολογική κλίμακα – Τι σχεδιάζεται

Μείωση της άμεσης φορολογίας προωθεί η κυβέρνηση, με στόχο την ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος – Πληροφορίες του ΟΤ

Στεγαστική κρίση: «Άσφαιρα» μέτρα που έρχονται καθυστερημένα
Ακίνητα

Με... «άσφαιρα» στη στεγαστική κρίση – Το μεγάλο αγκάθι

Την ώρα που οι τιμές των ακινήτων και τα ενοίκια καλπάζουν, η κυβέρνηση -σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς- έρχεται με καθυστέρηση να πάρει αμφιβόλου μέτρα αποτελεσματικότητας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο