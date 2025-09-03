BMW: Τα «superbrain» ηλεκτρικά οχήματα που αμφισβητούν την κυριαρχία των Κινέζων

Σε μια περίοδο που η Tesla και οι Κινέζοι κατασκευαστές έχουν πάρει σαφές προβάδισμα, η BMW αντεπιτίθεται.

Με «όπλο» την πλατφόρμα Neue Klasse και τα αποκαλούμενα «superbrains» —υπερ-υπολογιστικά συστήματα που ελέγχουν το όχημα— οι Γερμανοί φιλοδοξούν να μετατρέψουν την τεχνολογία σε νέο πεδίο μάχης της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, σύμφωνα με θέμα των Financial Times.

BMW: Η γενιά Neue Klasse αλλάζει το παιχνίδι

Το πρώτο μοντέλο που θα λανσαριστεί στην αγορά είναι το iX3 SUV, το οποίο παρουσιάζεται λίγες μέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου.

Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, θα ακολουθήσουν περισσότερα από 40 νέα μοντέλα και ανανεώσεις, σηματοδοτώντας μια ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η BMW σχεδιάζει, κατασκευάζει και πουλά αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τον CEO Όλιβερ Τσίπσε, «το νέο iX3 θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον κλάδο».

Superbrains: Η τεχνολογία πίσω από την καινοτομία

Η νέα αρχιτεκτονική βασίζεται σε τέσσερις «υπερ-εγκεφάλους» που αντικαθιστούν δεκάδες παραδοσιακές ηλεκτρονικές μονάδες. Το αποτέλεσμα; Είκοσι φορές μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύς, καλύτερη επικοινωνία εντός του οχήματος, προηγμένα συστήματα infotainment και δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης.

Παράλληλα, η τεχνολογία επιτρέπει στους κατασκευαστές να αναβαθμίζουν τα αυτοκίνητα ακόμη και μετά την πώλησή τους, ανοίγοντας νέες ροές εσόδων μέσω συνδρομητικών υπηρεσιών.

Αυτονομία και φόρτιση νέας γενιάς

Η Neue Klasse υπόσχεται αυτονομία έως και 800 χλμ. και ταχύτατη φόρτιση: πάνω από 350 χλμ. προστίθενται μέσα σε μόλις 10 λεπτά.

Οι νέες κυλινδρικές μπαταρίες λιθίου-ιόντων μειώνουν το κόστος παραγωγής έως και 50%, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο Μάρτιν Σούστερ.

Οικονομικό στοίχημα απέναντι στην Κίνα

Παρά την πρόοδο, αναλυτές επισημαίνουν ότι η BMW εξακολουθεί να μειονεκτεί έναντι των Κινέζων, που διαθέτουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής και ισχυρή τεχνογνωσία στο software.

Ωστόσο, επενδυτικοί οίκοι, όπως o Bernstein, χαρακτηρίζουν τη Neue Klasse ως πιθανό «άλμα δεκαετίας» που θα μπορούσε να αλλάξει τον συσχετισμό δυνάμεων στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Ένας κολοσσός με πολλαπλές κατευθύνσεις

Παράλληλα με την ηλεκτροκίνηση, η BMW δεν εγκαταλείπει πλήρως τα υβριδικά και θερμικά μοντέλα, υιοθετώντας μια στρατηγική «πολλαπλών ενεργειών».

Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, τα ηλεκτρικά οχήματα αντιπροσώπευσαν το 18% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας, ποσοστό υψηλότερο από Mercedes (8%) και Volkswagen (11%).

Με τη Neue Klasse, η BMW «ποντάρει τα πάντα» στην τεχνολογία, προσδοκώντας όχι μόνο να μειώσει το χάσμα με Tesla και Κίνα, αλλά και να καθορίσει τους κανόνες της επόμενης εποχής στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.