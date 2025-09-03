Mercosur – Μεξικό: Η Επιτροπή προτείνει την υιοθέτηση των συμφωνιών με Mercosur και Μεξικό

Η συμφωνμία ΕΕ-Mercosur θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο με 700 εκατ. καταναλωτές

World 03.09.2025, 17:53
Mercosur – Μεξικό: Η Επιτροπή προτείνει την υιοθέτηση των συμφωνιών με Mercosur και Μεξικό
Κάγια Κάλας και Μάρος Σέφκοβιτς
Newsroom

Ως συμφωνίες-ορόσημο που αποτελούν κρίσιμο μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για τη διαφοροποίηση των εμπορικών της σχέσεων και την ενίσχυση των οικονομικών και πολιτικών δεσμών με «ομοϊδεάτες εταίρους» σε όλο τον κόσμο παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Mercosur (EMPA) και την Επικαιροποιημένη Παγκόσμια Συμφωνία ΕΕ-Μεξικού (MGA). Η Επιτροπή υπέβαλε την Τετάρτη τις σχετικές προτάσεις της στο Συμβούλιο της ΕΕ προς υπογραφή τους.

Όπως εκτιμά η Επιτροπή, αυτές οι συνεργασίες θα δημιουργήσουν εξαγωγικές ευκαιρίες ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ για εταιρείες της ΕΕ όλων των μεγεθών, θα συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, θα υποστηρίξουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας και θα προωθήσουν τα συμφέροντα και τις αξίες της ΕΕ. Θα ενισχύσουν τις αλυσίδες αξίας και θα βοηθήσουν το μπλοκ να διευρύνει το φάσμα των αξιόπιστων πηγών της για κρίσιμες εισροές και πρώτες ύλες.

Η συμφωνία μπορεί να αυξήσει τις ετήσιες εξαγωγές της ΕΕ προς τη Mercosur έως και 39% υποστηρίζοντας περισσότερες από 440.000 θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη

«Σε μια εποχή αυξανόμενης γεωπολιτικής αστάθειας, αυτές οι συμφωνίες μας συνδέουν πιο στενά με στρατηγικά σημαντικούς εταίρους, παρέχοντας μια κοινή πλατφόρμα για την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και την αντιμετώπιση κοινών παγκόσμιων προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένου του εκσυγχρονισμού του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος που βασίζεται σε κανόνες», αναφέρει η Επιτροπή.

Και οι δύο συμφωνίες, σύμφωνα με την Επιτροπή,  επιβεβαιώνουν την κοινή δέσμευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, την πολυμερή προσέγγιση και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Θα ενισχύσουν επίσης τη δέσμευση των δύο πλευρών σε βασικά ζητήματα όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα και η μετανάστευση.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν , δήλωσε σχετικά: « Οι συμφωνίες μας με τη Mercosur και το Μεξικό αποτελούν σημαντικά ορόσημα για το οικονομικό μέλλον της ΕΕ. Συνεχίζουμε να διαφοροποιούμε το εμπόριό μας, να ενθαρρύνουμε νέες συνεργασίες και να δημιουργούμε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Οι επιχειρήσεις της ΕΕ και ο αγροδιατροφικός τομέας της ΕΕ θα αποκομίσουν αμέσως τα οφέλη των χαμηλότερων δασμών και του χαμηλότερου κόστους, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η ΕΕ είναι ήδη το μεγαλύτερο εμπορικό μπλοκ στον κόσμο και αυτές οι συμφωνίες θα εδραιώσουν αυτή τη θέση » .

Σημαντικές ευκαιρίες εξαγωγών και επενδύσεων της ΕΕ στη Mercosur

Η συμφωνία με την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη (Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Mercosur) θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο , καλύπτοντας μια αγορά άνω των 700 εκατομμυρίων καταναλωτών. Οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα απολαμβάνουν το πλεονέκτημα του πρώτου που θα κάνει την εμφάνισή του στις χώρες αυτές, επωφελούμενες από χαμηλότερους δασμούς σε μια περιοχή όπου οι περισσότερες άλλες χώρες αντιμετωπίζουν υψηλούς δασμούς και άλλα εμπόδια στο εμπόριο.

Εκτιμάται ότι η συμφωνία μπορεί να αυξήσει τις ετήσιες εξαγωγές της ΕΕ προς τη Mercosur έως και 39% (49 δισεκατομμύρια ευρώ), υποστηρίζοντας περισσότερες από 440.000 θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Θα μειώσει τους συχνά απαγορευτικούς δασμούς της Mercosur για τις εξαγωγές της ΕΕ , συμπεριλαμβανομένων των βασικών βιομηχανικών προϊόντων, όπως τα αυτοκίνητα (επί του παρόντος 35%), τα μηχανήματα (14-20%) και τα φαρμακευτικά προϊόντα (έως 14%).

Η συμφωνία θα διευκολύνει τις εταιρείες της ΕΕ να επενδύουν σε βασικές αλυσίδες εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων πρώτων υλών και συναφών αγαθών, όλα με υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της εργασίας. Αυτό μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των πράσινων και ψηφιακών οικονομικών μετασχηματισμών και των δύο περιοχών, διασφαλίζοντας παράλληλα προβλέψιμες και σταθερές αλυσίδες εφοδιασμού.

Νέες ευκαιρίες για εξαγωγές τροφίμων, ισχυρές άμυνες για τους αγρότες της ΕΕ

Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ προς τη Mercosur αναμένεται να αυξηθούν κατά σχεδόν 50% , καθώς η συμφωνία μειώνει τους υψηλούς δασμούς σε βασικά γεωργικά προϊόντα διατροφής της ΕΕ, ιδίως στο κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά (έως 35%), τη σοκολάτα (20%) και το ελαιόλαδο (10%). Η συμφωνία θα υποστηρίξει επίσης την αύξηση των εξαγωγών παραδοσιακών, υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ. Θα θέσει επίσης τέλος στον αθέμιτο ανταγωνισμό από προϊόντα της Mercosur που μιμούνται αυθεντικά προϊόντα της ΕΕ, προστατεύοντας 344 γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ .

Η συμφωνία παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη προστασία για όλα τα ευαίσθητα ευρωπαϊκά προϊόντα του γεωργικού τομέα.

Πρώτον, περιορίζει τις προτιμησιακές εισαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής από τη Mercosur σε ένα κλάσμα της παραγωγής της ΕΕ (για παράδειγμα, 1,5% για το βόειο κρέας και 1,3% για τα πουλερικά).

Δεύτερον, θεσπίζει ισχυρές διασφαλίσεις που προστατεύουν τα ευαίσθητα ευρωπαϊκά προϊόντα από οποιαδήποτε επιβλαβή αύξηση των εισαγωγών από τη Mercosur. Υπό αυτή την έννοια, η Επιτροπή προτείνει να συμπληρωθεί η συμφωνία με μια νομική πράξη που να θέτει σε λειτουργία το κεφάλαιο διμερών διασφαλίσεων της Συμφωνίας ΕΜΚΑ.

Η παρούσα πράξη, η οποία πρόκειται να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στοχεύει ιδίως στην προστασία των κρίσιμων και πιο ευαίσθητων γεωργικών τομέων της ΕΕ, αναγνωρίζοντας τις ανησυχίες των Ευρωπαίων αγροτών. Η Επιτροπή θα αντιμετωπίσει το ζήτημα με τις χώρες της Mercosur με σκοπό να διασφαλίσει την ομαλή εφαρμογή της Συμφωνίας.

Η συμφωνία EMPA δεν τροποποιεί καμία υγειονομική και φυτοϋγειονομική (ΥΦΠ) απαίτηση εισαγωγής της ΕΕ. Τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας των τροφίμων της ΕΕ θα συνεχίσουν να ισχύουν για όλα τα προϊόντα στην αγορά της ΕΕ – είτε παράγονται εδώ είτε εισάγονται. Σύμφωνα με τη φιλοδοξία που ορίζεται στο Όραμα για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα, η Επιτροπή εντείνει επίσης τους ελέγχους εισαγωγών ΥΦΠ αυξάνοντας τον αριθμό των ελέγχων και των ελέγχων σε τρίτες χώρες και ενισχύοντας τους ελέγχους επί τόπου .

Τέλος, η πρόταση για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2027 περιλαμβάνει έναν οριοθετημένο προϋπολογισμό ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του εισοδήματος , διασφαλίζοντας ότι οι αγρότες της ΕΕ θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ισχυρό και σταθερό εισόδημα. Η Επιτροπή εισάγει επίσης το νέο Δίκτυο Ασφαλείας Ενότητας για μέτρα κρίσης, συνολικής χωρητικότητας 6,3 δισεκατομμυρίων ευρώ — διπλασιάζοντας ουσιαστικά το τρέχον γεωργικό αποθεματικό. Αυτή η ενισχυμένη στήριξη θα βοηθήσει στην προστασία των αγροτών μας σε περιόδους διαταραχών της αγοράς και αυξανόμενων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

Άνοιγμα της μεξικανικής αγοράς στις εξαγωγές της ΕΕ

Η νέα συμφωνία θα στηρίξει περαιτέρω την οικονομική ανάπτυξη και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και των δύο πλευρών. Το Μεξικό είναι ένας από τους παλαιότερους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ και ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος στη Λατινική Αμερική, με την αρχική συμφωνία να χρονολογείται από το 2000. Η ΕΕ εξάγει αγαθά και υπηρεσίες αξίας άνω των 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Μεξικό κάθε χρόνο στο πλαίσιο της υφιστάμενης εμπορικής συμφωνίας, υποστηρίζοντας πάνω από 630.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ.

Το Μεξικό είναι καθαρή χώρα εισαγωγής τροφίμων, επομένως η συμφωνία θα ωφελήσει σημαντικά τους εξαγωγείς γεωργικών προϊόντων της ΕΕ. Η εκσυγχρονισμένη συμφωνία ΕΕ-Μεξικού θα καταργήσει τους εναπομείναντες απαγορευτικούς δασμούς στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ προς το Μεξικό , όπως τυρί, πουλερικά, χοιρινό κρέας, ζυμαρικά, μήλα, μαρμελάδες, καθώς και σοκολάτα και κρασί. Η κατάργηση αυτών των δασμών, οι οποίοι επί του παρόντος φτάνουν έως και το 100% σε ορισμένες εξαγωγές της ΕΕ, θα καταστήσει τα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ πολύ πιο ανταγωνιστικά στο Μεξικό. Επιπλέον, οι απλούστερες διαδικασίες θα επιταχύνουν και θα μειώσουν το κόστος πώλησης των προϊόντων τους στην αγορά του Μεξικού για τους εξαγωγείς γεωργικών προϊόντων διατροφής. Η συμφωνία επεκτείνει επίσης την προστασία από τις απομιμήσεις σε 568 εμβληματικά παραδοσιακά ευρωπαϊκά προϊόντα τροφίμων και ποτών υψηλής ποιότητας (Γεωγραφικές Ενδείξεις).

Η επικαιροποιημένη συμφωνία θα παρέχει κρίσιμης σημασίας πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες, ωφελώντας έτσι στρατηγικές βιομηχανίες στην Ευρώπη, με το Μεξικό να αποτελεί κορυφαίο προμηθευτή αργυραδάμαντα (που χρησιμοποιείται σε μια μεγάλη ποικιλία χημικών, χαλυβουργικών και κεραμικών διεργασιών), βισμούθιου (που χρησιμοποιείται για φαρμακευτικά προϊόντα και καλλυντικά) και αντιμονίου (που χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, ως επιβραδυντικό φλόγας, σε μπαταρίες μολύβδου-οξέος, γυαλί και κεραμικά).

Η επικαιροποιημένη συμφωνία θα ενισχύσει τη δέσμευση σε τομείς όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η εγκληματικότητα, η μετανάστευση και η ισότητα των φύλων. Προωθεί και προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πολυμερή προσέγγιση και την ασφάλεια, και διευκολύνει τη στρατηγική συνεργασία σε βασικά ζητήματα όπως η μείωση των κινδύνων στις αλυσίδες εφοδιασμού, η ασφάλεια κρίσιμων πρώτων υλών και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Επόμενα βήματα

Η EMPA και η MGA απαιτούν ξεχωριστή έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη προτού τεθούν σε ισχύ η καθεμία. Οι προτάσεις της Επιτροπής για σύναψη και υπογραφή περιλαμβάνουν δύο παράλληλα νομικά μέσα για κάθε συμφωνία:

  • Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Mercosur (EMPA) και η Επικαιροποιημένη Παγκόσμια Συμφωνία (MGA) ΕΕ-Μεξικού, με την επιφύλαξη χωριστής επικύρωσης από όλα τα κράτη μέλη· και
  • Οι δύο Ενδιάμεσες Εμπορικές Συμφωνίες (iTA), μία για τη Mercosur και μία για το Μεξικό, που καλύπτουν μόνο τα μέρη της EMSA και της MGA που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ, οι οποίες θα εγκριθούν μέσω της διαδικασίας επικύρωσης που θα διενεργείται αποκλειστικά από την ΕΕ – δηλαδή, με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ. Οι iTA θα λήξουν όταν τεθούν σε ισχύ η EMSA και η MGA.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ
Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
World

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;
Πυρηνική ενέργεια: Μια ακμάζουσα βιομηχανία
World

Η ζήτηση για ενέργεια αναγεννά το ενδιαφέρον για πυρηνικούς σταθμούς

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
World

Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Φυσικό αέριο

Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μουσική βιομηχανία: Θα σκοτώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη τον ποπ σταρ;
Tεχνητή νοημοσύνη

Θα σκοτώσει η τεχνητή νοημοσύνη τον ποπ σταρ;

Η προοπτική η τεχνολογία να ανατρέψει τους καλλιτέχνες αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή — αλλά είναι πραγματικά δικαιολογημένοι οι φόβοι;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη

Διεθνές βραβείο για την ομάδα Thinking Abyss του Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ

Νίκος Παναγιώτου
Περισσότερα από World
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις

Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων

Ο Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα καλείται να αποδομήσει έναν αποτυχημένο γάμο δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;

Το σχέδιο της Panasonic για να επανέλθει στο status που κατείχε τη δεκαετία του 1980

Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
World

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής - Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Πυρηνική ενέργεια: Μια ακμάζουσα βιομηχανία
World

Η ζήτηση για ενέργεια αναγεννά το ενδιαφέρον για πυρηνικούς σταθμούς

Τα ακριβά εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας παρουσιάζουν καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους

Πορτογαλία: Αγορά αμυντικού εξοπλισμού από Ευρώπη και ΗΠΑ
World

Από Ευρώπη - ΗΠΑ θα αγοράσει νέα όπλα η Πορτογαλία

Η Πορτογαλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες για να επιτύχει τους στόχους του ΝΑΤΟ

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο μετατοπίζει την εστία προσοχής από την Κίνα στην άμυνα των ΗΠΑ
World

Πεντάγωνο: Προτεραιότητα πλέον η άμυνα των ΗΠΑ, και όχι η Κίνα

Τι αναφέρει το Politico σχετικά με τη νέα θεώρηση για την αμυντική ασφάλεια των ΗΠΑ - Την ίδια ώρα, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αναμένουν ολοένα και περισσότερο

Latest News
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο

H Aνγκόλα θα πρέπει να αποπληρώσει ομόλογο ύψους 864 εκατ. δολαρίων τον Νοέμβριο

Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων

Ο Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα καλείται να αποδομήσει έναν αποτυχημένο γάμο δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;

Το σχέδιο της Panasonic για να επανέλθει στο status που κατείχε τη δεκαετία του 1980

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα
89η ΔΕΘ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα

Ολες οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν τη δεύτερη ημέρα του OT FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
World

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής - Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Εκτός πακέτου μέτρων η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο
Business

ΕΣΕΕ: Εκτός «πακέτου ΔΕΘ» η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο

Οι οριακές βελτιώσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης είναι ευπρόσδεκτες αλλά όχι αρκετές

89η ΔΕΘ: Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη
Economy

Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη

Η απουσία ενιαίου αφηγήματος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και η αποφυγή ανακοίνωσης μεταρρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Πυρηνική ενέργεια: Μια ακμάζουσα βιομηχανία
World

Η ζήτηση για ενέργεια αναγεννά το ενδιαφέρον για πυρηνικούς σταθμούς

Τα ακριβά εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας παρουσιάζουν καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους

89η ΔΕΘ – Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν
Economy

89η ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν

Τι περιλαμβάνει το πακέτο των μέτρων που ανακοινώθηκαν στην 89η ΔΕΘ για τη φορολογία και τα εισοδήματα

Πορτογαλία: Αγορά αμυντικού εξοπλισμού από Ευρώπη και ΗΠΑ
World

Από Ευρώπη - ΗΠΑ θα αγοράσει νέα όπλα η Πορτογαλία

Η Πορτογαλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες για να επιτύχει τους στόχους του ΝΑΤΟ

Athens Airport Traffic Soars with Record Summer Growth
English Edition

Athens Airport Traffic Soars with Record Summer Growth

assenger numbers at Athens International Airport rose 6.8% in the first eight months of 2025, while tourists from ten key countries accounted for nearly 70% of Greece’s travel revenue last year

Τεχνητή νοημοσύνη: Ποιος κερδίζει την κούρσα; – Η Αμερική ή η Κίνα ;
Tεχνητή νοημοσύνη

ΗΠΑ vs Κίνα: Ποιος κερδίζει την κούρσα της ΑΙ;

Η Κίνα, προσφέρει στον κόσμο ένα όραμα διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης προσιτό και βασισμένο στα αποτελέσματα

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Δένδιας: Στις Ένοπλες Δυνάμεις και στελέχη της αγοράς
89η ΔΕΘ

OT FORUM – Δένδιας: Στελέχη της αγοράς στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στόχος ένα οικοσύστημα που εκτός από το να εξυπηρετεί τις ένοπλες δυνάμεις, να εξάγει και προϊόντα

Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές
Πολιτική

Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές

Το πακέτο παροχών για το 2025 παρουσιάζει από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός

89η ΔΕΘ – OT Forum – Θεοδωρικάκος: Σε 50 μέρες οι 12 παρεμβάσεις για τη Βιομηχανία
89η ΔΕΘ

OT Forum - Θεοδωρικάκος: Σε 50 μέρες οι 12 παρεμβάσεις για τη Βιομηχανία

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι θα εφαρμοστεί το ιταλικό μοντέλο για το ενεργειακό κόστος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο