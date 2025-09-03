Mercosur – Μεξικό: Η Επιτροπή προτείνει την υιοθέτηση των συμφωνιών με Mercosur και Μεξικό

Ως συμφωνίες-ορόσημο που αποτελούν κρίσιμο μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για τη διαφοροποίηση των εμπορικών της σχέσεων και την ενίσχυση των οικονομικών και πολιτικών δεσμών με «ομοϊδεάτες εταίρους» σε όλο τον κόσμο παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Mercosur (EMPA) και την Επικαιροποιημένη Παγκόσμια Συμφωνία ΕΕ-Μεξικού (MGA). Η Επιτροπή υπέβαλε την Τετάρτη τις σχετικές προτάσεις της στο Συμβούλιο της ΕΕ προς υπογραφή τους.

Όπως εκτιμά η Επιτροπή, αυτές οι συνεργασίες θα δημιουργήσουν εξαγωγικές ευκαιρίες ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ για εταιρείες της ΕΕ όλων των μεγεθών, θα συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, θα υποστηρίξουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας και θα προωθήσουν τα συμφέροντα και τις αξίες της ΕΕ. Θα ενισχύσουν τις αλυσίδες αξίας και θα βοηθήσουν το μπλοκ να διευρύνει το φάσμα των αξιόπιστων πηγών της για κρίσιμες εισροές και πρώτες ύλες.

Η συμφωνία μπορεί να αυξήσει τις ετήσιες εξαγωγές της ΕΕ προς τη Mercosur έως και 39% υποστηρίζοντας περισσότερες από 440.000 θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη

«Σε μια εποχή αυξανόμενης γεωπολιτικής αστάθειας, αυτές οι συμφωνίες μας συνδέουν πιο στενά με στρατηγικά σημαντικούς εταίρους, παρέχοντας μια κοινή πλατφόρμα για την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και την αντιμετώπιση κοινών παγκόσμιων προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένου του εκσυγχρονισμού του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος που βασίζεται σε κανόνες», αναφέρει η Επιτροπή.

Και οι δύο συμφωνίες, σύμφωνα με την Επιτροπή, επιβεβαιώνουν την κοινή δέσμευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, την πολυμερή προσέγγιση και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Θα ενισχύσουν επίσης τη δέσμευση των δύο πλευρών σε βασικά ζητήματα όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα και η μετανάστευση.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν , δήλωσε σχετικά: « Οι συμφωνίες μας με τη Mercosur και το Μεξικό αποτελούν σημαντικά ορόσημα για το οικονομικό μέλλον της ΕΕ. Συνεχίζουμε να διαφοροποιούμε το εμπόριό μας, να ενθαρρύνουμε νέες συνεργασίες και να δημιουργούμε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Οι επιχειρήσεις της ΕΕ και ο αγροδιατροφικός τομέας της ΕΕ θα αποκομίσουν αμέσως τα οφέλη των χαμηλότερων δασμών και του χαμηλότερου κόστους, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η ΕΕ είναι ήδη το μεγαλύτερο εμπορικό μπλοκ στον κόσμο και αυτές οι συμφωνίες θα εδραιώσουν αυτή τη θέση » .

Σημαντικές ευκαιρίες εξαγωγών και επενδύσεων της ΕΕ στη Mercosur

Η συμφωνία με την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη (Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Mercosur) θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο , καλύπτοντας μια αγορά άνω των 700 εκατομμυρίων καταναλωτών. Οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα απολαμβάνουν το πλεονέκτημα του πρώτου που θα κάνει την εμφάνισή του στις χώρες αυτές, επωφελούμενες από χαμηλότερους δασμούς σε μια περιοχή όπου οι περισσότερες άλλες χώρες αντιμετωπίζουν υψηλούς δασμούς και άλλα εμπόδια στο εμπόριο.

Εκτιμάται ότι η συμφωνία μπορεί να αυξήσει τις ετήσιες εξαγωγές της ΕΕ προς τη Mercosur έως και 39% (49 δισεκατομμύρια ευρώ), υποστηρίζοντας περισσότερες από 440.000 θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Θα μειώσει τους συχνά απαγορευτικούς δασμούς της Mercosur για τις εξαγωγές της ΕΕ , συμπεριλαμβανομένων των βασικών βιομηχανικών προϊόντων, όπως τα αυτοκίνητα (επί του παρόντος 35%), τα μηχανήματα (14-20%) και τα φαρμακευτικά προϊόντα (έως 14%).

Η συμφωνία θα διευκολύνει τις εταιρείες της ΕΕ να επενδύουν σε βασικές αλυσίδες εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων πρώτων υλών και συναφών αγαθών, όλα με υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της εργασίας. Αυτό μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των πράσινων και ψηφιακών οικονομικών μετασχηματισμών και των δύο περιοχών, διασφαλίζοντας παράλληλα προβλέψιμες και σταθερές αλυσίδες εφοδιασμού.

Νέες ευκαιρίες για εξαγωγές τροφίμων, ισχυρές άμυνες για τους αγρότες της ΕΕ

Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ προς τη Mercosur αναμένεται να αυξηθούν κατά σχεδόν 50% , καθώς η συμφωνία μειώνει τους υψηλούς δασμούς σε βασικά γεωργικά προϊόντα διατροφής της ΕΕ, ιδίως στο κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά (έως 35%), τη σοκολάτα (20%) και το ελαιόλαδο (10%). Η συμφωνία θα υποστηρίξει επίσης την αύξηση των εξαγωγών παραδοσιακών, υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ. Θα θέσει επίσης τέλος στον αθέμιτο ανταγωνισμό από προϊόντα της Mercosur που μιμούνται αυθεντικά προϊόντα της ΕΕ, προστατεύοντας 344 γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ .

Η συμφωνία παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη προστασία για όλα τα ευαίσθητα ευρωπαϊκά προϊόντα του γεωργικού τομέα.

Πρώτον, περιορίζει τις προτιμησιακές εισαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής από τη Mercosur σε ένα κλάσμα της παραγωγής της ΕΕ (για παράδειγμα, 1,5% για το βόειο κρέας και 1,3% για τα πουλερικά).

Δεύτερον, θεσπίζει ισχυρές διασφαλίσεις που προστατεύουν τα ευαίσθητα ευρωπαϊκά προϊόντα από οποιαδήποτε επιβλαβή αύξηση των εισαγωγών από τη Mercosur. Υπό αυτή την έννοια, η Επιτροπή προτείνει να συμπληρωθεί η συμφωνία με μια νομική πράξη που να θέτει σε λειτουργία το κεφάλαιο διμερών διασφαλίσεων της Συμφωνίας ΕΜΚΑ.

Η παρούσα πράξη, η οποία πρόκειται να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στοχεύει ιδίως στην προστασία των κρίσιμων και πιο ευαίσθητων γεωργικών τομέων της ΕΕ, αναγνωρίζοντας τις ανησυχίες των Ευρωπαίων αγροτών. Η Επιτροπή θα αντιμετωπίσει το ζήτημα με τις χώρες της Mercosur με σκοπό να διασφαλίσει την ομαλή εφαρμογή της Συμφωνίας.

Η συμφωνία EMPA δεν τροποποιεί καμία υγειονομική και φυτοϋγειονομική (ΥΦΠ) απαίτηση εισαγωγής της ΕΕ. Τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας των τροφίμων της ΕΕ θα συνεχίσουν να ισχύουν για όλα τα προϊόντα στην αγορά της ΕΕ – είτε παράγονται εδώ είτε εισάγονται. Σύμφωνα με τη φιλοδοξία που ορίζεται στο Όραμα για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα, η Επιτροπή εντείνει επίσης τους ελέγχους εισαγωγών ΥΦΠ αυξάνοντας τον αριθμό των ελέγχων και των ελέγχων σε τρίτες χώρες και ενισχύοντας τους ελέγχους επί τόπου .

Τέλος, η πρόταση για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2027 περιλαμβάνει έναν οριοθετημένο προϋπολογισμό ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του εισοδήματος , διασφαλίζοντας ότι οι αγρότες της ΕΕ θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ισχυρό και σταθερό εισόδημα. Η Επιτροπή εισάγει επίσης το νέο Δίκτυο Ασφαλείας Ενότητας για μέτρα κρίσης, συνολικής χωρητικότητας 6,3 δισεκατομμυρίων ευρώ — διπλασιάζοντας ουσιαστικά το τρέχον γεωργικό αποθεματικό. Αυτή η ενισχυμένη στήριξη θα βοηθήσει στην προστασία των αγροτών μας σε περιόδους διαταραχών της αγοράς και αυξανόμενων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

Άνοιγμα της μεξικανικής αγοράς στις εξαγωγές της ΕΕ

Η νέα συμφωνία θα στηρίξει περαιτέρω την οικονομική ανάπτυξη και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και των δύο πλευρών. Το Μεξικό είναι ένας από τους παλαιότερους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ και ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος στη Λατινική Αμερική, με την αρχική συμφωνία να χρονολογείται από το 2000. Η ΕΕ εξάγει αγαθά και υπηρεσίες αξίας άνω των 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Μεξικό κάθε χρόνο στο πλαίσιο της υφιστάμενης εμπορικής συμφωνίας, υποστηρίζοντας πάνω από 630.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ.

Το Μεξικό είναι καθαρή χώρα εισαγωγής τροφίμων, επομένως η συμφωνία θα ωφελήσει σημαντικά τους εξαγωγείς γεωργικών προϊόντων της ΕΕ. Η εκσυγχρονισμένη συμφωνία ΕΕ-Μεξικού θα καταργήσει τους εναπομείναντες απαγορευτικούς δασμούς στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ προς το Μεξικό , όπως τυρί, πουλερικά, χοιρινό κρέας, ζυμαρικά, μήλα, μαρμελάδες, καθώς και σοκολάτα και κρασί. Η κατάργηση αυτών των δασμών, οι οποίοι επί του παρόντος φτάνουν έως και το 100% σε ορισμένες εξαγωγές της ΕΕ, θα καταστήσει τα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ πολύ πιο ανταγωνιστικά στο Μεξικό. Επιπλέον, οι απλούστερες διαδικασίες θα επιταχύνουν και θα μειώσουν το κόστος πώλησης των προϊόντων τους στην αγορά του Μεξικού για τους εξαγωγείς γεωργικών προϊόντων διατροφής. Η συμφωνία επεκτείνει επίσης την προστασία από τις απομιμήσεις σε 568 εμβληματικά παραδοσιακά ευρωπαϊκά προϊόντα τροφίμων και ποτών υψηλής ποιότητας (Γεωγραφικές Ενδείξεις).

Η επικαιροποιημένη συμφωνία θα παρέχει κρίσιμης σημασίας πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες, ωφελώντας έτσι στρατηγικές βιομηχανίες στην Ευρώπη, με το Μεξικό να αποτελεί κορυφαίο προμηθευτή αργυραδάμαντα (που χρησιμοποιείται σε μια μεγάλη ποικιλία χημικών, χαλυβουργικών και κεραμικών διεργασιών), βισμούθιου (που χρησιμοποιείται για φαρμακευτικά προϊόντα και καλλυντικά) και αντιμονίου (που χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, ως επιβραδυντικό φλόγας, σε μπαταρίες μολύβδου-οξέος, γυαλί και κεραμικά).

Η επικαιροποιημένη συμφωνία θα ενισχύσει τη δέσμευση σε τομείς όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η εγκληματικότητα, η μετανάστευση και η ισότητα των φύλων. Προωθεί και προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πολυμερή προσέγγιση και την ασφάλεια, και διευκολύνει τη στρατηγική συνεργασία σε βασικά ζητήματα όπως η μείωση των κινδύνων στις αλυσίδες εφοδιασμού, η ασφάλεια κρίσιμων πρώτων υλών και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Επόμενα βήματα

Η EMPA και η MGA απαιτούν ξεχωριστή έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη προτού τεθούν σε ισχύ η καθεμία. Οι προτάσεις της Επιτροπής για σύναψη και υπογραφή περιλαμβάνουν δύο παράλληλα νομικά μέσα για κάθε συμφωνία: