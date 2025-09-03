Mercosur: Διευρύνεται το χάσμα ΕΕ – αγροτών – «Σε δεύτερη μοίρα η γεωργία»

Την αγανάκτηση των ευρωπαίων αγροτών έχει προκαλέσει η προοπτική να επικυρωθεί άμεσα η εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι αγρότες προειδοποιούν ότι η συμφωνία αυτή θα διευρύνει περαιτέρω το χάσμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του αγροτικού κόσμου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι ευρωπαϊκές αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις Copa Cogeca με μια ανακοίνωση – τελεσίγραφο επισημαίνουν ότι η πιθανή κατάθεση της συμφωνίας προς επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, χωρίς να έχει υπάρξει ουσιαστική αναθεώρηση του περιεχομένου της, ερμηνεύεται από τους αγροτικούς φορείς ως πολιτικός αιφνιδιασμός.

H συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τη Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη) αποτελεί μια διαπραγμάτευση που ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια και ολοκληρώθηκε μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο. Τώρα η ΕΕ ετοιμάζεται να την παρουσιάσει και επισήμως, φέρνοντας την πρόταση της συμφωνίας προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη-μέλη.

«Η επικύρωση αυτή θα αποτελέσει μια ακόμη ένδειξη του σημαντικού χάσματος που υπάρχει μεταξύ των δηλώσεων που έγιναν στην αρχή της θητείας της προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και των μέτρων που έχει λάβει η Επιτροπή μέχρι σήμερα».

Σε δεύτερη μοίρα η γεωργία

Τα χτυπήματα που δέχτηκε η ευρωπαϊκή γεωργία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ήταν πολλαπλά: Περικοπές στον αγροτικό προϋπολογισμό, αποδυνάμωση της ΚΑΠ, δυσμενείς παραχωρήσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ με ΗΠΑ.

Όλες αυτές οι αρνητικές για τους αγρότες συμφωνίες και ανακοινώσεις, όπως αναφέρουν οι Copa Cogeca, αποδεικνύουν ότι «η ευρωπαϊκή γεωργία υποβιβάζεται σε δεύτερη μοίρα στις προτεραιότητες της Ένωσης. Η επικύρωση αυτή θα αποτελέσει μια ακόμη ένδειξη του σημαντικού χάσματος που υπάρχει μεταξύ των δηλώσεων που έγιναν στην αρχή της θητείας της προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και των μέτρων που έχει λάβει η Επιτροπή μέχρι σήμερα».

Με βάση τα παραπάνω καλούν το Σώμα των Επιτρόπων να εξετάσει διεξοδικά τις πολλαπλές επιπτώσεις που θα συνεπαγόταν μια τέτοια επικύρωση. «Σε αντίθεση με την επικρατούσα άποψη πιστεύουμε ότι η συμφωνία ΕΕ-Mercosur δεν υπήρξε ποτέ τόσο οικονομικά και πολιτικά επιζήμια για τους Ευρωπαίους αγρότες, τις αγροτικές κοινότητες και τους καταναλωτές», τονίζουν.

Το πλήγμα

Όπως ήδη έχουν προειδοποιήσει, η εν λόγω εμπορική συμφωνία θα επιφέρει μια σειρά αλλαγών στην αγορά, καθώς τα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα κινδυνεύουν να χάσουν «έδαφος» λόγω της εισαγωγής φθηνότερων προϊόντων, τα οποία δεν πληρούν αντίστοιχες αυστηρές προδιαγραφές παραγωγής, όπως για παράδειγμα ως προς τη χρήση των φυτοφαρμάκων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διαμαρτυρίες των αγροτών οι αφορολόγητες εισαγωγές βόειου κρέατος, πουλερικών, ζάχαρης, φρούτων και κρασιού που έγκειται σε ένα από τα βασικά σημεία της συμφωνίας, δημιουργούν περαιτέρω αθέμιτο ανταγωνισμό.

Η εμπορική αυτή συμφωνία έρχεται να προστεθεί στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας τα τελευταία, καθώς έχει επιβαρυνθεί από την ενεργειακή κρίση, το κόστος παραγωγής, την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, την απώλεια ενισχύσεων.