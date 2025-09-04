Burberry: Επιστρέφει στον FTSE 100

Ο όμιλος πολυτελών ειδών αποχώρησε από τον FTSE 100 τον Σεπτέμβριο του 2024

World 04.09.2025, 12:20
Burberry: Επιστρέφει στον FTSE 100
Newsroom

Τη θριαμβευτική επιστροφή της Burberry στον βρετανικό δείκτη FTSE 100 μέσα στον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε ο πάροχος δεικτών FTSE Russell, έναν χρόνο μετά τον υποβιβασμό της από τους δείκτη αναφοράς blue-chip.

Η αναβάθμιση, στο πλαίσιο ενός τριμηνιαίου ανασχηματισμού στο London Stock Exchange Group (LSEG), λαμβάνει χώρα καθώς η εμβληματική μάρκα ειδών πολυτελείας ανακτά την αίγλη της στο πλαίσιο μιας σαρωτικής αναθεώρησης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Τζόσουα Σούλμαν.

Ο όμιλος πολυτελών ειδών αποχώρησε από τον FTSE 100 τον Σεπτέμβριο του 2024, τερματίζοντας την 15ετή ένταξή τους στον δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Θα επιστρέψει στον δείκτη των 100 κορυφαίων μαζί με την Metlen Energy & Metals, στο πλαίσιο αλλαγών που πρόκειται να εφαρμοστούν στο κλείσιμο των εργασιών στις 19 Σεπτεμβρίου και θα τεθούν σε ισχύ από την έναρξη των συναλλαγών στις 22 Σεπτεμβρίου, γράφει το CNBC.

H στρατηγική του Σούλμαν

Ο Αμερικανός Τζόσουα Σλούμαν Joshua Schulman, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία το καλοκαίρι του 2024, με διορατικότητα και σεβασμό στην ιστορία, επιχειρεί να θυμίσει στον κόσμο γιατί η Burberry δεν είναι απλώς ένα brand, αλλά ένα κομμάτι πολιτιστικής κληρονομιάς, αναφέρει σε εκτενές ρεπορτάζ της η Wall Street Journal.

Όταν ο Joshua Schulman ανέλαβε τη θέση του CEO, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια εικόνα που τον ξένισε: στα πολυτελή καταστήματα Burberry δέσποζαν τσάντες χιλιάδων ευρώ, αλλά έλειπαν τα πιο προσιτά και αυθεντικά κομμάτια που είχαν καθιερώσει το brand – οι ομπρέλες, τα καπέλα και, φυσικά, τα κασκόλ.

Με μια απλή ερώτηση «Γιατί δεν τα βάζουμε στο προσκήνιο;», έβαλε σε κίνηση μια αλλαγή φιλοσοφίας.

Και όπως απέδειξε η βροχή που ξέσπασε λίγες ώρες αργότερα, οι πελάτες ανταποκρίθηκαν αμέσως.

