Google: Tέσσερα πλήγματα με διακοπές υπηρεσιών τα τελευταία δύο χρόνια

Αναστάτωση επικράτησε στον χώρο της τεχνολογίας το πρωί της Πέμπτης καθώς ορισμένες υπηρεσίες της Google, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας YouTube, διακόπηκαν προσωρινά σήμερα στην Τουρκία και σε τμήματα της Ευρώπης, συμεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, σύμφωνα με φορείς παρακολούθησης του ίντερνετ και χρήστες στις περιοχές αυτές.

Ο ιστότοπος παρακολούθησης Downdetector ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες αποκαταστάθηκαν ως επί το πλείστον πριν από τις 12:00 (ώρα Ελλάδας), με τον αριθμό των αναφορών για διακοπές υπηρεσιών να μειώνεται από τις 10:51 (ώρα Ελλάδας) και μετά.

Να σημειωθεί ότι η Google δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters όταν κλήθηκε να σχολιάσει για το ζήτημα αυτό.

Η τουρκική αρχή, που επιβλέπει την κυβερνοασφάλεια, ζήτησε τεχνική αναφορά από την Google, δήλωσε ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομής Ομέρ Φατίχ Σαγιάν σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Χάρτης που αναρτήθηκε από τον Σαγιάν έδειχνε ότι επηρεάστηκαν η Τουρκία, μεγάλα τμήματα της νοτιοανατολικής Ευρώπης και ορισμένες τοποθεσίες στην Ουκρανία, τη Ρωσία και τη δυτική Ευρώπη.

Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (@trcert) Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli… pic.twitter.com/IrrYFCXqBK — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) September 4, 2025

#BREAKING Google services down in some countries, primarily felt across Southeastern Europe pic.twitter.com/cMYRYPHFi8 — Anadolu English (@anadoluagency) September 4, 2025

Απανωτά πλήγματα για την Google

Ωστόσο μέσα στον τελευταίο χρόνο περίπου η Google είχε άλλες δύο αξιοσημείωτες διακοπές και τεχνικά προβλήματα που επηρέασαν χιλιάδες χρήστες.

Πριν από δύο περίπου μήνες, στις 12 Ιουνίου 2025, η Google αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα με μια σύντομη παγκόσμια διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών στις πλατφόρμες της που επηρέασε πολλές υπηρεσίες όπως το Spotify και την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων Discord.

Στην περίπτωση αυτή η Google εξέδωσε ανακοίνωση όπου ανέφερε πως «το πρόβλημα με τα Google Chat, Google Meet, Gmail, Google Calendar, Google Drive, Google Cloud Search, Google Tasks, Google Voice έχει επιλυθεί για όλους τους χρήστες που επηρεάζονται».

Η διακοπή προκάλεσε προβλήματα στις υπηρεσίες σε πλατφόρμες όπως το Spotify, το Snapchat και το Discord, οι οποίες βασίζονται στις υπηρεσίες και την υποδομή που διαχειρίζεται το cloud του τεχνολογικού γίγαντα.

Ο πίνακας ελέγχου του Google Cloud ανέφερε ότι οι ομάδες μηχανικών εργάζονταν για την επίλυση ορισμένων υπηρεσιών που εξακολουθούσαν να βλέπουν κάποιες υπολειμματικές επιπτώσεις.

Η διακοπή ξεκίνησε γύρω στις 1:50 μ.μ. ET και υπήρξαν 14.729 αναφορές για διακοπή λειτουργίας του Google Cloud στις ΗΠΑ γύρω στις 2:32 μ.μ. ET, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης Downdetector.com.

Στο αποκορύφωμα της διακοπής, υπήρχαν περίπου 46.000 αναφορές διακοπών στο Spotify και 10.992 στο Discord στις ΗΠΑ. Στις 6:18 μ.μ. ET, το Spotify έδειξε λίγο πάνω από 1.000 αναφορές, ενώ οι διακοπές λειτουργίας του Discord είχαν μειωθεί σε 200.

Όμως και στις 12 Αυγούστου 2024 οι χρήστες του Διαδικτύου αντιμετώπισαν προβλήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς η Google «έπεσε» με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές δυσλειτουργίες στη μηχανή αναζήτησης.

Εκτός από τη Google, διακοπή στη λειτουργία παρουσιάστηκαν και στην πλατφόρμα του YouTube, καθώς και σε άλλες υπηρεσίες, όπως είχε αναφέρει η Daily Mail την περίοδο εκείνη.

Το DownDetector είχε αναφέρει ότι είχαν καταγραφεί διακοπές στη λειτουργία του ιστότοπου της Google (57%), στη μηχανή αναζήτησης (32%), καθώς και στο Google Drive (11%).

Σημειώνεται ότι προβλήματα στο Διαδίκτυο εκείνη την περίοδο είχαν αναφέρει χρήστες από ολόκληρο τον κόσμο, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, σε πολλές χώρες της Ευρώπης, στην Ασία και στη Νότια Αμερική.

Πρόβλημα το 2023

Άλλο ένα τεχνικό πρόβλημα είχε αντιμετωπίσει η Google και οι υπηρεσίες της στις 18 Απριλίου 2023 όταν καταγράφηκε μια σύντομη διακοπή για τους χρήστες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας.

«Υπήρξε ένα πολύ σύντομο πρόβλημα που επηρέαζε τη διαθεσιμότητα των αποτελεσμάτων για ορισμένες αναζητήσεις, περιορισμένο στην περιοχή της Αμερικής, και αντιμετωπίστηκε γρήγορα», σύμφωνα με εκπρόσωπο του τεχνολογικού γίγαντα, χωρίς όμως να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διακοπή.

Στην κορύφωση της διακοπής, επηρεάστηκαν περισσότεροι από 22.000 χρήστες, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης διακοπών Downdetector.com. Περίπου το 87% των χρηστών που επηρεάστηκαν είχαν αναφέρει προβλήματα με την Αναζήτηση Google, σύμφωνα με δεδομένα του Downdetector.