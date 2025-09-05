Όμιλος Electra: Νέα επένδυση στην Κεφαλονιά

Νέα επένδυση στην Κεφαλονιά δρομολογεί ο Όμιλος Electra Hotels & Resorts, επεκτείνοντας σημαντικά το Electra Kefalonia Hotel & Spa, το νεότερο μέλος του χαρτοφυλακίου του που λειτουργεί από το 2020 στα Σβορωνάτα.

Το πολυτελές ξενοδοχείο αναμένεται να υπερδιπλασιάσει τη δυναμικότητά του, προσθέτοντας τουλάχιστον 40 νέα δωμάτια στα 34 που διαθέτει σήμερα. Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί σε οικόπεδο περίπου 14,6 στρεμμάτων στην περιοχή Κορακοφωλιά Σβορωνάτων, μόλις 100 μέτρα από την παραλία Άμμες. Το έργο έχει ήδη λάβει την προέγκριση οικοδομικής άδειας από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αργοστολίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη των εργασιών.

Ο όμιλος Electra Hotels

Φορέας υλοποίησης είναι η εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ Α.Ε., συγγενής εταιρεία του Ομίλου Electra, στην οποία ανήκει και το υφιστάμενο ξενοδοχείο. Το Electra Kefalonia αποτέλεσε όραμα του συνιδρυτή του Ομίλου Electra, Γεράσιμου Φωκά, με καταγωγή από το νησί, και έχει ήδη καταξιωθεί ως σημείο αναφοράς για την κατηγορία του.

Η επικείμενη επέκταση έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Κεφαλονιάς στον ξενοδοχειακό χάρτη.

Η περιοχή των Σβορωνάτων, με την εγγύτητά της στο αεροδρόμιο, το ανανεωμένο τουριστικό καταφύγιο της Αγίας Πελαγίας και την εύκολη πρόσβαση σε δημοφιλείς παραλίες και αξιοθέατα, αναδεικνύεται σε ιδανική βάση για τουριστικές μονάδες πολυτελείας. Η επικείμενη επέκταση έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Κεφαλονιάς στον ξενοδοχειακό χάρτη.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου

Η στρατηγική κίνηση στην Κεφαλονιά αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου επενδυτικού πλάνου ύψους άνω των 60 εκατ. ευρώ που υλοποιεί ο Όμιλος Electra. Σε αυτό εντάσσεται:

η πλήρης ανακαίνιση του Electra Palace Rhodes με επένδυση 17 εκατ. ευρώ,

η εμβληματική νέα επένδυση που υλοποιεί ο όμιλος στη Θεσσαλονίκη δημιουργώντας το δεύτερο ξενοδοχείο στην πόλη μετά το Electra Palace, που λειτουργεί στην Πλατεία Αριστοτέλους από το 1972. Το νέο Electra της Θεσσαλονίκης είναι μία επένδυση που θα φτάσει τα 40 εκατ. ευρώ και με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τα δύο χρόνια.

και η ανανέωση του Electra Rhythm Athens στο Σύνταγμα, το οποίο άνοιξε ξανά τις πόρτες του στις 9 Μαΐου με νέο concept και προσανατολισμό σε νεανικό κοινό, ύστερα από επένδυση 6 εκατ. ευρώ.

Έξι δεκαετίες φιλοξενίας

Ο Όμιλος Electra Hotels & Resorts, που φέτος συμπληρώνει 60 χρόνια λειτουργίας, ιδρύθηκε το 1965 από τις οικογένειες Ρέτσου, Φωκά, Σιβυριάδη και Τσαούσογλου. Σήμερα διαθέτει και διαχειρίζεται συνολικά έξι ξενοδοχεία: τρία στην Αθήνα (Electra Metropolis, Electra Palace, Electra Rhythm), δύο στη Θεσσαλονίκη και στη Ρόδο, και το Electra Kefalonia στην Κεφαλονιά.

Ο Όμιλος Electra συνεχίζει να επενδύει σε πολυτελείς μονάδες που αναβαθμίζουν το τουριστικό αποτύπωμα της χώρας και ενισχύουν την τοπική οικονομία

Η συνολική δυναμικότητα των ξενοδοχείων του Ομίλου προσεγγίζει τα 930 δωμάτια, εκ των οποίων τα τέσσερα κατατάσσονται στην κατηγορία 5 αστέρων και ένα στην κατηγορία 4 αστέρων. Με το βλέμμα στραμμένο στην ενίσχυση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, ο Όμιλος Electra σημειώνει η διοίκηση του, συνεχίζει να επενδύει σε πολυτελείς μονάδες που αναβαθμίζουν το τουριστικό αποτύπωμα της χώρας και ενισχύουν την τοπική οικονομία.