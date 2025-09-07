Εξάρχου: Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές

Για «το τεχνικό θηρίο που βρισκόταν σε λήθαργο για ένα διάστημα και τώρα περνάει στην επόμενη δημιουργική του φάση», μίλησε ο Αλέξανδρος Εξάρχου στο ΟΤ FORUM στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ σχολιάζοντας την πορεία ανασυγκρότηση της Aktor.

Ο κ. Εξάρχουν τόνισε πως η Aktor είναι πλέον μια από τις δύο μεγαλύτερες κατασκευαστικές στην Ελλάδα.

«Έχει αυξηθεί κατά 300 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο και έχει καταφέρει να ξυπνήσει το τεχνικό θηρίο που βρισκόταν σε λήθαργο για ένα διάστημα. Όχι μόνο επιτυγχάνουμε τους στόχους αλλά τους υπερβαίνουμε. Αρκεί να δει κανείς πως προσφάτως παραδώσαμε το μέρος του έργου Πάτρα – Πύργος, ενώ προχωράμε την προέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη προς Καλαμαριά όπου δουλεύουμε τρεις βάρδιες, με στόχο να παραδοθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026».

Η Aktor ποντάρει στις ΑΠΕ

Ο κ. Εξάρχου ανέφερε πως «ήδη έχουμε 350 MW σε ΑΠΕ και στόχος να φθάσουμε τα 500 MW μέχρι τέλος τους έτους και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, άλλα 500 MW υπό εκτέλεση».

«Και με το δεδομένο πως η διαρκής εξέλιξη και ο μετασχηματισμός διασφαλίζει ότι στις δύσκολες περιόδους δεν θα αναγκαστείς να δώσεις μεγάλες εκπτώσεις, βλέπουμε πως οι ΑΠΕ προσφέρουν σταθερές μελλοντικές ροές, δίνουν σταθερά EBITDA και δημιουργούν ασφάλεια», συμπλήρωσε.

Σχετικά με τις εξαγορές Aktor Παραχωρήσεις και Prodea, ο επικεφαλής του ομίλου σημείωσε πως «η εξαγορά θα ολοκληρωθεί στις επόμενες λίγες ημέρες, μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Η συμφωνία με την Prodea είναι πιο δύσκολη, καθώς αφορά 55 ακίνητα».

Ο μετασχηματισμός

Έχοντας κατά νου πως στις κατασκευές υπάρχουν περίοδοι με μεγάλο ανεκτέλεστο και άλλες πάλι με πολύ μικρότερο, ο όμιλος Aktor στρέφει το ενδιαφέρον του στη διαφοροποίηση.

«Είναι το μέλλον και δεν σταματάει αυτή η προσπάθεια. Όποιος σταματήσει, εξάλλου, φθίνει. Και για αυτό ξεκινήσαμε το πρόγραμμα υποτροφιών για να δημιουργήσουμε μια εταιρική κουλτούρα που θα δώσει την προοπτική για το μέλλον, ώστε να έρχονται εδώ οι νέοι και να μην πηγαίνουν εκτός», πρόσθεσε ο κ. Εξάρχου.

Και η αλλαγή νοοτροπίας

«Θεωρώ ότι ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις είναι το μέλλον και αυτό αποτυπώνεται στην προσπάθεια της Aktor. Και είμαι σίγουρος ότι και οι υπόλοιποι στην Ευρώπη θα ακολουθήσουν. Πρέπει τα έργα να παραδίδονται έγκαιρα, άρτια και με κερδοφορία. Και με το σύστημα αυτό, δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Χρηματοδοτούνται από τις τράπεζες, οι οποίες ζητάνε πλήρη κοστολόγηση και προγραμματισμός, οπότε θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος με διαφορά τρόπος ότι οι εργολάβοι δεν θα πάνε μέσω καθυστερήσεων να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα. Τα ΣΔΙΤ και οι παραχωρήσεις εξασφαλίζουν ότι εξασφαλίζουν την ολοκλήρωση των έργων χωρίς θυσίες από τους φορολογούμενους», κατέληξε ο πρόεδρος και CEO της Aktor.