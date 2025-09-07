Υπουργείο Οικονομικών: Τι ισχύει για την οδηγία με τον ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα

Για το θέμα που δημιουργήθηκε, μετά τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, σχετικά με τη εναρμόνιση της κυβέρνησης με Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μείωση ή και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα και την αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις, για την οποία μάλιστα η Κομισιόν «προειδοποιεί με παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο», τοποθετήθηκαν πηγές του υπουργείου Οικονομικών.

Κάτι τέτοιο προφανώς δεν ισχύει, αναφέρουν πηγές του υπουργείου, ενώ σημείωνεται ότι η σχετική Οδηγία καθιστά προαιρετική τη δυνατότητα για το ποια προϊόντα έχουμε σε μειωμένο και ποια σε υψηλό ΦΠΑ και όχι υποχρέωση της χώρας.

Η φορολογική πολιτική εντός ευρωπαϊκού πλαισίου συνιστά κυρίαρχη δυνατότητα των κρατών-μελών, τονίζουν οι πηγές του υπουργείου Οικονομικών.

Τέλος, σημειώνουν, ότι οι διατάξεις υποχρεωτικής εφαρμογής της σχετικής οδηγίας ενσωματώθηκαν με τον Τελωνειακό Κώδικα που ψηφίστηκε τον Ιούλιο και άρα η διαδικασία της προειδοποιητικής επιστολής που είχε κινηθεί από την Επιτροπή δεν θα συνεχιστεί. Για να καταλήξουν ότι η Ελλάδα έχει ήδη μειωμένο ΦΠΑ σε πολλές περισσότερες κατηγορίες από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Σημειώνεται ότι για το θέμα έγινε σχετική ερώτηση προς τον πρωθυπουργό κατά την συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, με τον κ. Μητσοτάκη ουσιαστικά να μην απαντά λέγοντας ότι θα ενημερωθεί για το θέμα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια του ΟΤ Forum, διευκρίνισε ότι υπάρχει Ευρωπαϊκή Οδηγία που προβλέπει την πώληση προϊοντων και υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ εάν ο τζίρος τους είναι κάτω από 85.000 ευρώ. Όπως είπε, οι επιχειρήσεις μέχρι αυτό το όριο τζίρου «μπορούν» να λειτουργούν με τον συγκεκριμένο τρόπο. Σύμφωνα με τον Χάρη Θεοχάρη στην Ελλάδα έχει καθοριστεί αυτό για τις επιχειρήσεις έως 10.000 ευρώ, όριο το οποίο εξετάζεται να ανέβει.

«Είναι στην ευχέρειά μας να ορίσουμε το όριο (το οποίο ορίζεται έως τις 85.000 ευρώ από την ΕΕ)», είπε σημειώνοντας παράλληλα ότι το όριο έχει καθοριστεί χαμηλότερα στην Ελλάδα γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και θα πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα.