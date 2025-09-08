Pantelakis Securities: Στα 17,5 ευρώ η νέα τιμή στόχος για τη μετοχή του ΟΤΕ

Σύσταση «ουδέτερης θέσης» με νέα αυξημένη τιμή στόχο στα 17,5 ευρώ (από 16 ευρώ) μετά και την αποεπένδυση από την ρουμανική θυγατρική ( TKRM), σε επίπεδα δηλαδή που θεωρούνται με βάση το μοντέλο προεξόφλησης μερισμάτων (DCF – Discounted Cash Flow) και ως δίκαιη αξία (fair value), εξέδωσε για την μετοχή του ΟΤΕ η Pantelakis Securities.

Οι αναλυτές της, δεν «βλέπουν» ξεκάθαρους καταλύτες υπεραξίας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ οι πιέσεις στον ανταγωνισμό και οι μεσοσταθμικοί ρυθμοί ανάπτυξης (περίπου 2% στα κέρδη EBITDA για την περίοδος 2024–27) περιορίζουν την πιθανότητα σημαντικής ανατίμησης.

Η μετοχή του ΟΤΕ διαπραγματεύεται με έκπτωση 12% έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου των ομοειδών εταιρειών με δείκτη αξία επιχείρησης προς κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EV/EBITDA) για το 2025 στις 5,4 φορές έναντι 6,1 φορές αντίστοιχα. Ωστόσο, η έκπτωση θεωρείται δικαιολογημένη, λόγω χαμηλότερης δημιουργίας ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF yield για το 2025 στο 7,2% έναντι 8,1%) και χαμηλότερης αναμενόμενης αύξησης των κερδών ανά μετοχή (περίπου 2% έναντι 4%).

Η πώληση της TKRM έχει αμελητέο αντίκτυπο στην αποτίμηση, ενώ η πιθανότητα έκτακτου μερίσματος παραμένει περιορισμένη λόγω εξόδων συναλλαγής. Συνεπώς, αν και οι βελτιώσεις στα θεμελιώδη (FTTH, κινητή, rebranding) στηρίζουν τη σταδιακή ανάπτυξη του Ομίλου, η σύσταση της χρηματιστηριακής για «ουδέτερη θέση» παραμένει.

Αναζωπύρωση ανταγωνισμού στη σταθερή τηλεφωνία

Ο ανταγωνισμός στη σταθερή τηλεφωνία στην Ελλάδα έχει αναζωπυρωθεί, μετά την είσοδο της ΔΕΗ στη λιανική με επιθετικά τιμολογημένα πακέτα FTTH και χαμηλού κόστους ανάπτυξη μέσω εναέριων γραμμών. Μέχρι το Β΄ τρίμηνο 2025, η ΔΕΗ είχε φτάσει τα 1,2 εκατ. νοικοκυριά, με στόχο τα 3 εκατομμύρια έως το τέλος του 2027, χρησιμοποιώντας τα καταστήματα Κωτσόβολος ως δίκτυο διανομής. Παρόλο που η στρατηγική του ΟΤΕ με πακέτα (bundling) παρέχει κάποια ανθεκτικότητα, οι μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών και η πίεση στις τιμές δημιουργούν μεσοπρόθεσμους κινδύνους. Επιπλέον απειλές μπορεί να εμφανιστούν αν αντιδράσουν η Vodafone ή η Nova, αν και η τελευταία έχει αμβλύνει την τιμολογιακή της πολιτική μετά την αποτυχία πώλησης.

Ο ΟΤΕ ηγείται της ανάπτυξης FTTH στην Ελλάδα, καλύπτοντας 1,9 εκατ. νοικοκυριά στο β’ τρίμηνο του 2025 (+28% ετησίως), με διείσδυση στο 31%, αν και η χώρα μας εξακολουθεί να υπολείπεται της ΕΕ στην κάλυψη και ποιότητα οπτικών ινών. Οι κρατικές επιδοτήσεις (€200 εκατ.) αναμένεται να επιταχύνουν την επέκταση, αυξάνοντας το ARPU κατά €1–2 από το 2026 και μετά. Επιπλέον, η συνδρομητική τηλεόραση παραμένει βασικός μοχλός εσόδων λόγω των αποκλειστικών αθλητικών δικαιωμάτων, της συμφωνίας με τη Nova και της συνεργασίας με το Netflix. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές παραμένουν περιορισμένες βραχυπρόθεσμα, λόγω των διαρκών επενδύσεων FTTH ύψους €600-620 εκατ., με το 2025 να εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα €475 εκατ. (μετά την πώληση της Ρουμανίας το γ’ τρίμηνο).