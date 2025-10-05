Δασμοί Τραμπ: Ο αντίκτυπος αρχίζει να φαίνεται στις τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ

Το κόστος των δασμών αρχίζει να οδηγεί σε υψηλότερες τιμές για τα καταναλωτικά αγαθά των ΗΠΑ, από τις κονσέρβες σούπας μέχρι τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, ακόμη και καθώς ο συνολικός πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξάνεται με μέτριο ρυθμό, σύμφωνα με ανάλυση των Financila Times.

Επίσημα στοιχεία και δηλώσεις εταιρειών υποδεικνύουν επιταχυνόμενες αυξήσεις τιμών για μια ποικιλία προϊόντων που εξαρτώνται από το εμπόριο, αφότου οι εταιρείες πούλησαν τα όποια αποθέματα είχαν δημιουργήσει πριν την επιβολή των δασμών και πλέον προχώρησαν στη μετακύλιση του κόστους στους καταναλωτές.

Στοιχεία από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS) έδειξαν ότι κατά το εξάμηνο έως τον Αύγουστο, οι τιμές των συσκευών και εξοπλισμού ήχου αυξήθηκαν κατά 14%, τα φορέματα αυξήθηκαν κατά 8% και τα εργαλεία, τα εξαρτήματα και τα αναλώσιμα αυξήθηκαν κατά 5%. Τα περισσότερα από αυτά τα αγαθά εισάγονται.

Οι δασμοί συνεχίζουν να προκαλούν ένα περιττό επίπεδο αβεβαιότητας σε ολόκληρη την ευρύτερη οικονομία

«Τα τελευταία δύο χρόνια, ο πληθωρισμός των αγαθών ήταν περίπου μηδενικός. Αρχίζουμε να βλέπουμε τον πληθωρισμό των αγαθών να αυξάνεται ραγδαία», δήλωσε στoυς FT ο Μαρκ Μάθιους, επικεφαλής οικονομολόγος της Εθνικής Ομοσπονδίας Λιανικής.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σόκαρε τις αγορές πριν από έξι μήνες, όταν ανακοίνωσε σαρωτικούς «αμοιβαίους» δασμούς σε σχεδόν κάθε χώρα. Ωστόσο, οι εμπορικοί του πόλεμοι μέχρι στιγμής ήταν λιγότερο ζημιογόνοι από ό,τι φοβόντουσαν πολλοί οικονομολόγοι, με τον συνολικό πληθωρισμό στις ΗΠΑ να διαμορφώνεται στο 2,9% τον Αύγουστο.

Ορισμένοι λιανοπωλητές έσπευσαν να πραγματοποιήσουν εισαγωγές για να τηρήσουν τις προθεσμίες επιβολής δασμών. Άλλοι προστατεύουν τα περιθώρια κέρδους αυξάνοντας τις τιμές σε συγκεκριμένα είδη, αλλά όχι σε άλλα. Η Costco, η εταιρεία λιανικής πώλησης προϊόντων και εξοπλισμού για το σπίτι, μείωσε την έκθεσή της στους δασμούς εκθέτοντας λιγότερα εισαγόμενα είδη χειμερινών διακοπών, όπως παιχνίδια και διακοσμητικά, ενώ παράλληλα γέμιζε τον άδειο χώρο με σάουνες και υπόστεγα υψηλής αξίας, δήλωσε στους αναλυτές την περασμένη εβδομάδα ο Ron Vachris, διευθύνων σύμβουλος.

Ωστόσο, πολλές επιχειρήσεις γίνονται πιο σαφείς σχετικά με τις αυξήσεις των τιμών, καθώς αυτές αντισταθμίζουν το υψηλότερο κόστος των εισαγόμενων αγαθών, τα οποία αποτελούν λίγο περισσότερο από το ένα δέκατο των καταναλωτικών δαπανών των ΗΠΑ.

Αύξηση τιμών

Από τον Απρίλιο, οι κορυφαίοι λιανοπωλητές έχουν αυξήσει τις τιμές σε 11 από τα 29 προϊόντα «ήπιας γραμμής», όπως μπλουζάκια και παπούτσια, σε 12 ή 18 «σκληρά» προϊόντα, όπως ποδήλατα και πλυντήρια πιάτων, και πέντε από τα 16 είδη αθλητικών ειδών, σύμφωνα με ένα δείγμα εισαγόμενων προϊόντων που παρακολουθείται από την Telsey Advisory Group, μια εταιρεία ερευνών της Wall Street.

«Αυτό μας δείχνει ότι οι δασμοί έχουν αντίκτυπο και προκαλούν αύξηση των τιμών», δήλωσε ο Τζο Φέλντμαν, αναλυτής στην Telsey.

Η Ashley Furniture, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής επίπλων στον κόσμο, σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές για την πλειονότητα των προϊόντων της κατά 3,5 έως 12% από την Κυριακή, σύμφωνα με ειδοποίηση προς τους πελάτες που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Home News Now, μια έκδοση του κλάδου.

«Η συνεχιζόμενη κατάσταση με τους δασμούς έχει δημιουργήσει σημαντικές προκλήσεις με επιπτώσεις στο κόστος σε ολόκληρο τον κλάδο μας», ανέφερε η ανακοίνωση του Todd Wanek, διευθύνοντος συμβούλου. Ο Ashley δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η ειδοποίηση της Άσλεϊ έγινε πριν από την ανακοίνωση του Τραμπ αυτή την εβδομάδα για νέο φόρο 25% στα ταπετσαρισμένα έπιπλα, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ στις 14 Οκτωβρίου.

Στην εταιρεία λιανικής πώλησης ανταλλακτικών αυτοκινήτων AutoZone, «πιθανότατα θα υπάρξουν περισσότερες» αυξήσεις τιμών καθώς ο πλήρης αντίκτυπος των δασμών θα γίνει αισθητός, δήλωσε ο Philip Daniele, διευθύνων σύμβουλος, σε αναλυτές στα τέλη του περασμένου μήνα.

Πρόσθεσε ότι πολλοί πελάτες θα ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν. «Αν χαλάσει η μίζα, το αυτοκίνητό σας δεν πρόκειται να πάρει μπροστά», είπε ο Ντανιέλε. Οι οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μια επιλογή: «Είτε να κάνουν μια βόλτα είτε να επισκευάσουν το αυτοκίνητό τους είτε να πάρουν Uber», πρόσθεσε.

Οι τιμές του καφέ έχουν αυξηθεί ραγδαία , εν μέρει λόγω των δασμών 50% στη Βραζιλία, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα καφέ στον κόσμο. Οι δασμοί στον εισαγόμενο λευκοσίδηρο έχουν επίσης αυξήσει την τιμή των κουτιών τροφίμων.

«Είμαστε περιορισμένοι από πού μπορούμε να προμηθευτούμε λευκοσίδηρο. Και ως εκ τούτου, πρέπει να εξετάσουμε ορισμένες αυξήσεις τιμών για χειρουργικές επεμβάσεις», δήλωσε σε συνέδριο τον περασμένο μήνα η Κάρι Άντερσον, οικονομική διευθύντρια της εταιρείας παρασκευής σούπας Campbell’s.

Νέες ανησυχίες για συγκεκριμένους κλάδους

Μια έρευνα του Ινστιτούτου Διαχείρισης Εφοδιασμού που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή επεσήμανε ανησυχίες για τους δασμούς σε κλάδους όπως οι υπηρεσίες τροφίμων, οι κατασκευές και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

«Οι δασμοί συνεχίζουν να προκαλούν ένα περιττό επίπεδο αβεβαιότητας σε ολόκληρη την ευρύτερη οικονομία και το κόστος αρχίζει τώρα να αυξάνεται, με την πλήρη επίδραση των δασμών να τίθεται πλέον σε ισχύ», δήλωσε στην έρευνα ένα ανώνυμο στέλεχος ακινήτων.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι, μέχρι στιγμής, οι Αμερικανοί εισαγωγείς και λιανοπωλητές, και όχι οι Αμερικανοί αγοραστές, έχουν επωμιστεί το μεγαλύτερο μέρος του βάρους των δασμών του Τραμπ.

Ο Νάθαν Σιτς, παγκόσμιος επικεφαλής οικονομολόγος της Citigroup, εκτιμά ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές έχουν πληρώσει μόνο το 30 έως 40% του κόστους των δασμών, με περίπου τα δύο τρίτα να βαρύνουν τις εταιρείες. Ωστόσο, προβλέπει ότι το μερίδιο των καταναλωτών θα αυξηθεί στο 60% τους επόμενους μήνες.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχουν περισσότερα που θα έρθουν για τον καταναλωτή», δήλωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες της Citi την Παρασκευή.