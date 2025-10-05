Τραμπ: Σπάνια προειδοποίηση επιχειρήσεων για τη βίζα εργασίας

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν δώδεκα βιομηχανικοί οργανισμοί με επιστολή που απέστειλαν στον Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιώντας ότι η βίζα εργασίας (H-1B) των 100.000 δολαρίων που ανακοίνωσε θέτει σε κίνδυνο την οικονομία των ΗΠΑ. Πρόκειται για μια σπάνια επίπληξη από την επιχειρηματική κοινότητα για την πολιτική των ΗΠΑ υπό τη νέα κυβέρνηση. κίνηση

Οι οργανισμοί που εκπροσωπούν κατασκευαστές τσιπ, εταιρείες λογισμικού και λιανοπωλητές υπογράμμισαν ότι το νέο τέλος απειλεί να περιορίσει την κρίσιμη ροή ταλέντων από ξένους εξειδικευμένους εργαζόμενους αφήνοντας κενές κρίσιμες θέσεις εργασίας και προέτρεψε την κυβέρνηση να αποφύγει αλλαγές στο πρόγραμμα εξειδικευμένων εργαζομένων που επιβάλλουν πρόσθετα βάρη στις εταιρείες.

«Ζητάμε από την κυβέρνηση να συνεργαστεί με τη βιομηχανία για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στο πρόγραμμα βίζας H-1B, χωρίς να αυξηθούν οι σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες των ΗΠΑ στην πρόσληψη, την εκπαίδευση και τη διατήρηση κορυφαίων ταλέντων» αναφέρει η επιστολή. Μεταξύ των υπογραφόντων ήταν η Business Software Alliance, η SEMI της βιομηχανίας ημιαγωγών, η Εθνική Ομοσπονδία Λιανικής, η Ένωση Λογισμικού Ψυχαγωγίας και το Συμβούλιο Βιομηχανίας Τεχνολογίας Πληροφοριών, σύμφωνα με αντίγραφο που είδε το Bloomberg News.

Τεχνητή νοημοσύνη

Το υψηλότερο κόστος από τη βίζα εργασίας απειλεί να πλήξει ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, από την τεχνολογία έως την υγειονομική περίθαλψη και τα χρηματοοικονομικά. Εταιρείες όπως η Microsoft, η Amazon.com και η Walmart βασίζονται εδώ και χρόνια στο πρόγραμμα εξειδικευμένων εργαζομένων για να ενισχύσουν τις τάξεις τους και οι αλλαγές στο πρόγραμμα θέτουν σε κίνδυνο τα ταλέντα τους.

Οι τομείς αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η βιοϊατρική μηχανική, θα χρειαστούν εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης για να διατηρήσουν τον ρυθμό ανάπτυξής τους στις ΗΠΑ, έγραψαν οι ομάδες. Οι αλλαγές στην H-1B κινδυνεύουν να βλάψουν την πρόοδο σε αυτούς τους βασικούς τομείς, ανέφεραν οι ομάδες. Η Intel Corp., η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., η Samsung Electronics Co., η Applied Materials Inc. και η KLA Corp. έχουν μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της SEMI.

«Η νέα προσέγγιση στις βίζες H-1B, όπως έχει, θα βλάψει τους στόχους της κυβέρνησης να διασφαλίσει ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν ηγέτης στην Τεχνητή Νοημοσύνη, θα αναζωογονήσει την ανάπτυξη της μεταποίησης και θα προωθήσει την ενέργεια που αναπτύσσεται στις ΗΠΑ», έγραψαν οι ομάδες.

Εκπρόσωποι από την Walmart, την Target Corp. και την Macy’s Inc. συμμετέχουν στην εκτελεστική επιτροπή και το διοικητικό συμβούλιο της NRF. Η Walmart είναι μεταξύ των κύριων χρηστών βίζων H-1B στις ΗΠΑ, μαζί με τεχνολογικούς γίγαντες και εταιρείες συμβούλων. Αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε το τέλος των 100.000 δολαρίων, αρκετές μεγάλες εταιρείες προέτρεψαν τους υπαλλήλους που κατέχουν τη βίζα να μην εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ.

Η επιστολή τόνιζε ότι κάθε μία από τις εκπροσωπούμενες βιομηχανίες «είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την κυβέρνηση» για την αλλαγή του προγράμματος H-1B. Αντίγραφα της επιστολής κοινοποιήθηκαν επίσης στην Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, στον Υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και στον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Εξαιρούνται οι γιατροί

Οι αλλαγές στη βίζα H-1B του Τραμπ αντιμετώπισαν την πρώτη σημαντική δικαστική προσφυγή την Παρασκευή. Το γραφείο στελέχωσης νοσηλευτών και πολλά συνδικάτα μήνυσαν την κυβέρνηση σε ομοσπονδιακό δικαστήριο ζητώντας να μπλοκάρουν το τέλος. Για τα νοσοκομεία, το πρόγραμμα H-1B είναι ζωτικής σημασίας για την πρόσληψη γιατρών σε αγροτικές περιοχές που πλήττονται από ελλείψεις εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η κυβέρνηση δήλωσε στις 22 Σεπτεμβρίου ότι οι γιατροί θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από το νέο τέλος.