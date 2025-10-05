Ανελκυστήρες: Πότε λήγει η προθεσμία για απογραφή – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο

Έως τις 30 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτή η ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων, με στόχο την καταγραφή των ανελκυστήρων που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.
«Αυτό που μας απασχολεί σήμερα είναι το θέμα της απογραφής. Είναι 4 απλά στοιχεία που πρέπει να δηλώσουμε: η διεύθυνση του κτιρίου, το έτος εγκατάστασης, οι στάσεις του ανελκυστήρα και το ΑΦΜ του συντηρητή, αν υπάρχει συντηρητής», λέει στο MEGA ο Γεώργιος Βλασόπουλος, πρόεδρος συντηρητών ανελκυστήρων.
«Η απογραφή θα ολοκληρωθεί 30 Νοεμβρίου, είναι εντελώς δωρεάν. Αν θέλει κάποιος ιδιοκτήτης ή διαχειριστής σε συνεννόηση με τον συντηρητή του, μπορεί αυτό να καταλήξει είτε με αμοιβή είτε δωρεάν».
«Είναι 10 απλά βήματα, είναι μία 3λεπτη διαδικασία», λέει ο ίδιος, τονίζοντας:
«Ανελκυστήρες είτε χωρίς άδεια είτε με άδεια είτε νόμιμοι είτε παράνομοι είτε που δεν έχουν δηλωθεί στην άδεια οικοδομής του κτιρίου, πρέπει να απογραφούν όλοι. Κάποιος που θα βρεθεί μετά την 30η Νοεμβρίου, θα έχει τις κυρώσεις που προβλέπονται σήμερα, 1.000 ευρώ για τις πολυκατοικίες, 2.500 για επαγγελματική στέγη και 5.000 για κτίρια ευρύτερης εξυπηρέτησης κοινού».
Από την πλευρά του ο Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός και γραμματέας ενημέρωσης ΠΟΜΙΔΑ, σημειώνει:
«Πρέπει, τώρα που απλοποιήθηκε το πρώτο βήμα, να γίνει η απογραφή και μετά έχουμε δεύτερα και τρίτα βήματα. Πρέπει να φύγουμε από την γραφειοκρατία».
Η σχετική πλατφόρμα λειτουργεί στη διεύθυνση https://elevator.mindev.gov.gr, με στόχο την απογραφή όλων των ανελκυστήρων ανεξαρτήτως σταδίου πιστοποίησης.
Οπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Ανάπτυξης, στη συνέχεια -και με βάση τα δεδομένα που θα έχουν συγκεντρωθεί- θα αποφασιστεί το χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα, ώστε να διασφαλιστεί ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των ανελκυστήρων, για τους οποίους θα κριθεί απαραίτητη αυτή η διαδικασία με σκοπό να πιστοποιηθούν για την ασφαλή λειτουργία τους.
Η σύνδεση στην πλατφόρμα θα γίνεται με τους κωδικούς gov/taxis και η διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε ελάχιστα λεπτά, καθώς έχει ληφθεί κάθε δυνατή πρόνοια ώστε να είναι ιδιαίτερα απλή για τη διευκόλυνση των πολιτών.
Η διαδικασία είναι υποχρεωτική και μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε κάτοικο ενός σπιτιού, μιας πολυκατοικίας –ιδιοκτήτη ή διαχειριστή- και τον υπεύθυνο λειτουργίας ενός δημόσιου κτιρίου. Επίσης, η διαδικασία καταχώρησης μπορεί να γίνει και από τους υπεύθυνους συντηρητές ή εγκαταστάτες.
Τι θα περιλαμβάνει η απογραφή
Η απογραφή θα περιλαμβάνει 7 υποχρεωτικά πεδία, που αποτελούν κοινή γνώση για τους υπόχρεους στην υποβολή της δήλωσης, τα οποία θα συμβάλλουν στην στατιστική επεξεργασία των δεδομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.
1. Διεύθυνση και τοποθεσία εγκατάστασης – KAEK Ακινήτου (θα γίνεται αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων μέσω διαλειτουργικότητας ή χειροκίνητη εισαγωγή όπου δεν υπάρχει ΚΑΕΚ).
2. Αριθμός ανελκυστήρων στην οικοδομή
3. Έτος τοποθέτησης ανελκυστήρα.
4. Αριθμός στάσεων ανελκυστήρα.
5. Αν έχει σήμανση CE.
6. Αν υπάρχει ενεργή ή παλαιότερη πιστοποίηση και η χρονική στιγμή αυτής.
7. Στοιχεία Ιδιοκτήτη-Διαχειριστή/στοιχεία συντηρητή-εγκαταστάτη (τα οποία θα προκύπτουν από τη διαδικασία ταυτοποίησης).