Eυρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά 2% για τον CAC 40 – Στο κόκκινο οι αγορές

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού κλυδωνίζει τις αγορές - Πτώση στην Αθήνα

Markets 06.10.2025, 11:31
Newsroom

Ισχυρούς κλυδωνισμούς προκαλεί σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ειδικά στον γαλλικό CAC 40, η παραίτηση του πρωθυπουργού της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, με τη χώρα να μπαίνει σε έναν νέο κύκλο πολιτικής αβεβαιότητας. Από το αρνητικό κλίμα δεν μπόρεσε να ξεφύγει ούτε το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αν και άρχισε με θετικά πρόσημα, γρήγορα το κλίμα επιδεινώθηκε.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,41% στις 2.068,12 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 16,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 4,6 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,42% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.233,08 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,81% στις 2.377,60 μονάδες.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει πτώση 0,42%. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,18% στις 9.473 μονάδες και ο γερμανικός DAX καταγράφει απώλειες 0,17% στις 24.336 μονάδες.

Ο γαλλικός CAC 40 του Παρισιού κινείται χαμηλότερα κατά 2,09% στις 7.912 μονάδες , καθιστώντας τον δείκτη με τη χειρότερη απόδοση στην Ευρώπη, με τις τραπεζικές μετοχές να δέχονται έντονες πιέσεις : Societe Generale και Credit Agricole βουτούν κατά 4% –  5%.

Το ευρώ υποχώρησε κατά 0,7% στην ημέρα, στα 1,1665 δολάρια.

Μόλις τρεις εβδομάδες μετά τον διορισμό του, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί παραιτήθηκε το πρωί της Δευτέρας, αφού οι δεξιοί σύμμαχοί του δήλωσαν ότι θα αποσυρθούν από την κυβέρνησή του.

Η παραίτησή του ήρθε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε το νέο υπουργικό συμβούλιο, χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης.

Ο Λεκορνί είχε υποσχεθεί «ρήξη» με τις προηγούμενες κυβερνήσεις Μακρόν, ωστόσο στο νέο κυβερνητικό σχήμα παρέμειναν αρκετοί υπουργού, ενώ επέστρεψαν στελέχη από προηγούμενες κυβερνήσεις Μακρόν.

Πλήγμα στα ομόλογα

Τα γαλλικά ομόλογα υποχώρησαν καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονταν για περισσότερη πολιτική αβεβαιότητα. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων αυξήθηκε εννέα μονάδες βάσης στο 3,6%. Αυτό διεύρυνε το ασφάλιστρο δανεισμού του έθνους έναντι του γερμανικού χρέους — ένα βασικό μέτρο δημοσιονομικού κινδύνου — σε πάνω από 89 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2024. Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς ισοφάρισε την αντίστοιχη του ιταλικού και παραμένει αρκετά υψηλότερα από αυτή των ελληνικών τίτλων αντίστοιχης διάρκειας.

Στα ταμπλό

Βουτιά 22,3% σημειώνει η SEB, αφού ο γαλλικός κατασκευαστής ειδών κουζίνας μείωσε τις προβλέψεις του για τις ετήσιες πωλήσεις και τα κέρδη του.

Επίσης, η βρετανική Aston Martin σημειώνει πτώση 8%, μετά την προειδοποίηση του κατασκευαστή πολυτελών αυτοκινήτων για ζημία κατά τη διάρκεια του έτους, η οποία αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Στα μάκρο της ημέρας, η βιομηχανική παραγωγή της Ισπανίας αυξήθηκε κατά 3,4% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του περασμένου έτους, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας, INE. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε μείωση 0,1%

Σύμφωνα με τα δεδομένα της INE, η παραγωγή ενέργειας σημείωσε αύξηση 3,7%, ενώ η παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών αυξήθηκε κατά 0,4% σε ετήσια βάση. Η παραγωγή καταναλωτικών αγαθών παρουσίασε επίσης άνοδο 3,9% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024.

Markets
