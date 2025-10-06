Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Λεκορνί

Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γαλλία - Η παραίτησή του ήρθε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε το νέο υπουργικό συμβούλιο

Κόσμος 06.10.2025, 10:55
Upd: 11:43
Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Λεκορνί
Newsroom

Μόλις 14 ώρες μετά τον διορισμό του νέου υπουργικού συμβουλίου και τρεις εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορρνί παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά τη Δευτέρα, αφού σύμμαχοι και εχθροί απείλησαν να ανατρέψουν την κυβέρνησή του.

Το ακροδεξιό Εθνικό Κόμμα κάλεσε αμέσως τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Μετά από εβδομάδες διαβουλεύσεων με όλα τα πολιτικά κόμματα, ο Λεκορνί, στενός σύμμαχος του Μακρόν, διόρισε τους υπουργούς του την Κυριακή και επρόκειτο να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους συνάντηση το απόγευμα της Δευτέρας.

Αλλά η νέα σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου είχε εξοργίσει τόσο τους αντιπάλους όσο και τους συμμάχους, οι οποίοι είτε την βρήκαν υπερβολικά δεξιά είτε όχι αρκετά, εγείροντας ερωτήματα για το πόσο θα μπορούσε να διαρκέσει, σε μια εποχή που η Γαλλία είναι ήδη βυθισμένη σε βαθιά πολιτική κρίση, χωρίς καμία ομάδα να κατέχει την πλειοψηφία σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

«Ο κ. Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησής του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος την έκανε δεκτή», ανέφερε το γραφείο Τύπου του Ελιζέ.

Παρατείνεται η αστάθεια

Η γαλλική πολιτική σκηνή είναι σε περιδίνηση από την επανεκλογή του Μακρόν το 2022, καθώς κανένα από τα κόμματα, ή ομάδα κομμάτων δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η απόφαση του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές πέρυσι επιδείνωσε την κρίση, δημιουργώντας ένα ακόμη πιο κατακερματισμένο κοινοβούλιο. Ο Λεκορνί, ο οποίος διορίστηκε μόλις τον περασμένο μήνα, ήταν ο πέμπτος πρωθυπουργός του Μακρόν μέσα σε δύο χρόνια.

«Δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή στη σταθερότητα χωρίς επιστροφή στις κάλπες και τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης», δήλωσε ο ηγέτης του Εθνικού Συναγερμού Ζορντάν Μπαρντελά μετά την παραίτηση του Λεκορνί.

Βαθαίνει η κρίση στη Γαλλία

Μετά από εβδομάδες διαβουλεύσεων με όλα τα πολιτικά κόμματα, ο Λεκορνί, στενός σύμμαχος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, διόρισε την Κυριακή τους υπουργούς του και το υπουργικό συμβούλιο επρόκειτο να πραγματοποιήσει την πρώτη του συνεδρίαση το απόγευμα της Δευτέρας.

Αλλά η νέα σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου είχε εξοργίσει τόσο τους αντιπάλους όσο και τους συμμάχους, οι οποίοι είτε την βρήκαν υπερβολικά δεξιά είτε ανεπαρκή, εγείροντας ερωτήματα για το πόσο θα μπορούσε να διαρκέσει, σε μια εποχή που η Γαλλία είναι ήδη βυθισμένη σε βαθιά πολιτική κρίση, χωρίς καμία ομάδα να κατέχει την πλειοψηφία σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

Ραγδαίες εξελίξεις στη Γαλλία: μόλις τρεις εβδομάδες μετά τον διορισμό του, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί παραιτήθηκε το πρωί της Δευτέρας, αφού οι δεξιοί σύμμαχοί του δήλωσαν ότι θα αποσυρθούν από την κυβέρνησή του.

Η παραίτησή του ήρθε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε το νέο υπουργικό συμβούλιο, χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης.

«Ο κ. Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησής του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος την έκανε δεκτή», ανέφερε το γραφείο Τύπου του Ελιζέ.

Ο Λεκορνί είχε υποσχεθεί «ρήξη» με τις προηγούμενες κυβερνήσεις Μακρόν, ωστόσο στο νέο κυβερνητικό σχήμα παρέμειναν αρκετοί υπουργού, ενώ επέστρεψαν στελέχη από προηγούμενες κυβερνήσεις Μακρόν. Συνολικά, 12 από τους 18 υπουργούς, εκτός από τον επικεφαλής της κυβέρνησης, ήταν ήδη παρόντες στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Φρανσουά Μπαϊρού, πριν από την ανατροπή του στις 8 Σεπτεμβρίου.

Τα γαλλικά ομόλογα υποχώρησαν καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονταν για περισσότερη πολιτική αβεβαιότητα. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων αυξήθηκε εννέα μονάδες βάσης στο 3,6%. Αυτό διεύρυνε το ασφάλιστρο δανεισμού του έθνους έναντι του γερμανικού χρέους — ένα βασικό μέτρο δημοσιονομικού κινδύνου — σε πάνω από 89 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2024.

Βαθαίνει η κρίση στη Γαλλία

Μετά από εβδομάδες διαβουλεύσεων με όλα τα πολιτικά κόμματα, ο Λεκορνί, στενός σύμμαχος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, διόρισε την Κυριακή τους υπουργούς του και το υπουργικό συμβούλιο επρόκειτο να πραγματοποιήσει την πρώτη του συνεδρίαση το απόγευμα της Δευτέρας.

Αλλά η νέα σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου είχε εξοργίσει τόσο τους αντιπάλους όσο και τους συμμάχους, οι οποίοι είτε την βρήκαν υπερβολικά δεξιά είτε ανεπαρκή, εγείροντας ερωτήματα για το πόσο θα μπορούσε να διαρκέσει, σε μια εποχή που η Γαλλία είναι ήδη βυθισμένη σε βαθιά πολιτική κρίση, χωρίς καμία ομάδα να κατέχει την πλειοψηφία σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

Η γαλλική πολιτική σκηνή έχει γίνει ολοένα και πιο ασταθής από την επανεκλογή του Μακρόν το 2022, λόγω της έλλειψης οποιουδήποτε κόμματος ή ομάδας που να διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η απόφαση του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές πέρυσι επιδείνωσε την κρίση, δημιουργώντας ένα ακόμη πιο κατακερματισμένο κοινοβούλιο. Ο Λεκορνί, ο οποίος διορίστηκε μόλις τον περασμένο μήνα, ήταν ο πέμπτος πρωθυπουργός του Μακρόν μέσα σε δύο χρόνια.

Απόρρητο