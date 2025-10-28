Wall Street: Η έκρηξη της ΑΙ οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ

Ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε νέο ρεκόρ την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές εμβάθυναν περαιτέρω στο εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης, μια μέρα πριν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ανακοινώσει την απόφασή της για τα επιτόκια.

Ανοδική πορεία των δεικτών στη Wall Street

Ο ευρύς δείκτης της αγοράς ανέβηκε περίπου 0,23% για να κλείσει στις 6.890,89 μονάδες, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το επίπεδο των 6.900 μονάδων ενδοσυνεδριακά.

Ο Nasdaq ανέβηκε 0,8% για να κλείσει στις 23.827,49 μονάδες, ενώ ο Dow Jones κερδισε 161,78 μονάδες ή 0,34%, κλείνοντας στις 47.706,37 μονάδες.

Οι τεχνολογικοί Nasdaq και ο Dow των 30 μετοχών κατέγραψαν νέα ιστορικά ενδοσυνεδριακά υψηλά μαζί με τον S&P 500.

Ηγεσία από τη Nvidia

Τα κέρδη της αγοράς οδηγήθηκαν από τη Nvidia, η οποία ανέβηκε 5% και σημείωσε νέο υψηλό. H εταιρεία των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε την Τρίτη στο συνέδριο GTC μια σειρά νέων συνεργασιών, μεταξύ των οποίων η συνεργασία με τη φινλανδική εταιρεία Nokia.

Η Nvidia θα αποκτήσει μετοχικό μερίδιο 1 δισ. δολαρίων στη Nokia, η οποία δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα από αυτήν την επένδυση για να χρηματοδοτήσει εν μέρει τα σχέδια τεχνητής νοημοσύνης της. Άλλα ονόματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η Broadcom, είδαν επίσης ενίσχυση.

Η πορεία της Microsoft και της Apple

Η Microsoft ανέβηκε 2% πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της την Τετάρτη μετά το κλείσιμο της αγοράς. Η μετοχή, μαζί με την Apple, ξεπέρασε την αξία των 4 τρισ. δολαρίων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τρίτης.

Την Τρίτη, η OpenAI ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησής της, μια κίνηση που φέρνει τη Microsoft σε θέση να επωφεληθεί σημαντικά, καθώς κατέχει περίπου το 27% του κερδοσκοπικού βραχίονα OpenAI Group PBC.

Οι «Magnificent Seven» και η εποχή των αποτελεσμάτων

Μαζί με τη Microsoft και την Apple, αρκετά άλλα μέλη της «Magnificent Seven» αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα αυτήν την εβδομάδα, όπως η Alphabet, η Amazon και η Meta Platforms.

Αυτά τα πέντε ονόματα αποτελούν περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής αξίας του S&P 500. Μέχρι στιγμής, η περίοδος ανακοινώσεων έχει ξεκινήσει «φανταστικά», όπως δήλωσε ο Mike Dickson της Horizon Investments στο CNBC.

Περίπου το ένα τρίτο των εταιρειών του S&P 500 έχει ανακοινώσει αποτελέσματα, εκ των οποίων το 83% ξεπέρασε τις προσδοκίες κερδών, σύμφωνα με δεδομένα της FactSet.

Στρατηγική της Fed και προσδοκίες επενδυτών

«Φυσικά, οι αποτιμήσεις ήταν αρκετά υψηλές με βάση τα ιστορικά πρότυπα, και πιθανότατα έχουμε πάρει όλη τη βοήθεια που μπορούσαμε από τη Fed χωρίς να συμβεί κάτι αρνητικό», δήλωσε ο επικεφαλής έρευνας και ποσοτικών στρατηγικών της εταιρείας. «Αυτό πρέπει να καθοδηγηθεί από τα κέρδη, και για να είμαι ειλικρινής, μέχρι τώρα το έχουμε δει ξεκάθαρα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «πρέπει να δούμε τι θα πουν αυτοί οι γίγαντες».

Η Fed αναμένεται να μειώσει το βασικό της επιτόκιο για δεύτερη φορά φέτος την Τετάρτη. Οι επενδυτές ελπίζουν επίσης σε ένα σήμα από τον πρόεδρο της Fed, Jerome Powell, ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει ξανά το επιτόκιο στην τελευταία συνεδρίαση του έτους τον Δεκέμβριο.

Σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας και οι προσδοκίες της αγοράς

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δευτέρας, οι επενδυτές χαιρέτησαν την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, πριν από μια ιδιαίτερα αναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Donald Trump και του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping την Πέμπτη. Ο Trump δήλωσε τη Δευτέρα ότι και οι δύο χώρες αναμένεται να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει περιορισμούς στα σπάνια μέταλλα της Κίνας, αγορές σόγιας και το TikTok.

Η Wall Street Journal ανέφερε την Τρίτη ότι οι δασμοί σε κινεζικά προϊόντα θα μειωθούν αν το Πεκίνο περιορίσει την εξαγωγή χημικών που παράγουν φαιντανύλη.

«Η αγορά περιμένει κάτι καταληκτικό από αυτήν τη συνάντηση», είπε ο Dickson. «Αν δεν υπάρξει κάποια συμφωνία που να κάνει τίτλους, πιστεύω ότι αυτό θα είναι απογοητευτικό. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι λύθηκε όλο το θέμα. Σημαίνει απλώς ότι υπάρχει σαφής πρόοδος και κάτι έχει συμφωνηθεί».

Νέα ιστορικά υψηλά σε όλους τους δείκτες

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, ο S&P 500 κατέγραψε για πρώτη φορά κλείσιμο πάνω από το επίπεδο των 6.800 μονάδων, ενώ οι τεχνολογικοί Nasdaq Composite και Dow Jones Industrial Average κλείσανε σε ιστορικά υψηλά. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 ολοκλήρωσε επίσης σε νέο ιστορικό υψηλό.