Wall Street: Η έκρηξη της ΑΙ οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ

Ο S&P 500 κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό την Τρίτη στη Wall Street, με τις μετοχές τεχνολογίας να οδηγούν την άνοδο, πριν τις αποφάσεις επιτοκίων της Fed

Wall Street 28.10.2025, 22:16
Wall Street: Η έκρηξη της ΑΙ οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ
Newsroom

Ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε νέο ρεκόρ την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές εμβάθυναν περαιτέρω στο εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης, μια μέρα πριν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ανακοινώσει την απόφασή της για τα επιτόκια.

Ανοδική πορεία των δεικτών στη Wall Street

Ο ευρύς δείκτης της αγοράς ανέβηκε περίπου 0,23% για να κλείσει στις 6.890,89 μονάδες, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το επίπεδο των 6.900 μονάδων ενδοσυνεδριακά.

Ο Nasdaq ανέβηκε 0,8% για να κλείσει στις 23.827,49 μονάδες, ενώ ο Dow Jones κερδισε 161,78 μονάδες ή 0,34%, κλείνοντας στις 47.706,37 μονάδες.

Οι τεχνολογικοί Nasdaq και ο Dow των 30 μετοχών κατέγραψαν νέα ιστορικά ενδοσυνεδριακά υψηλά μαζί με τον S&P 500.

Ηγεσία από τη Nvidia

Τα κέρδη της αγοράς οδηγήθηκαν από τη Nvidia, η οποία ανέβηκε 5% και σημείωσε νέο υψηλό. H εταιρεία των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε την Τρίτη στο συνέδριο GTC μια σειρά νέων συνεργασιών, μεταξύ των οποίων η συνεργασία με τη φινλανδική εταιρεία Nokia.

Η Nvidia θα αποκτήσει μετοχικό μερίδιο 1 δισ. δολαρίων στη Nokia, η οποία δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα από αυτήν την επένδυση για να χρηματοδοτήσει εν μέρει τα σχέδια τεχνητής νοημοσύνης της. Άλλα ονόματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η Broadcom, είδαν επίσης ενίσχυση.

Η πορεία της Microsoft και της Apple

Η Microsoft ανέβηκε 2% πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της την Τετάρτη μετά το κλείσιμο της αγοράς. Η μετοχή, μαζί με την Apple, ξεπέρασε την αξία των 4 τρισ. δολαρίων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τρίτης.

Την Τρίτη, η OpenAI ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησής της, μια κίνηση που φέρνει τη Microsoft σε θέση να επωφεληθεί σημαντικά, καθώς κατέχει περίπου το 27% του κερδοσκοπικού βραχίονα OpenAI Group PBC.

Οι «Magnificent Seven» και η εποχή των αποτελεσμάτων

Μαζί με τη Microsoft και την Apple, αρκετά άλλα μέλη της «Magnificent Seven» αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα αυτήν την εβδομάδα, όπως η Alphabet, η Amazon και η Meta Platforms.

Αυτά τα πέντε ονόματα αποτελούν περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής αξίας του S&P 500. Μέχρι στιγμής, η περίοδος ανακοινώσεων έχει ξεκινήσει «φανταστικά», όπως δήλωσε ο Mike Dickson της Horizon Investments στο CNBC.

Περίπου το ένα τρίτο των εταιρειών του S&P 500 έχει ανακοινώσει αποτελέσματα, εκ των οποίων το 83% ξεπέρασε τις προσδοκίες κερδών, σύμφωνα με δεδομένα της FactSet.

Στρατηγική της Fed και προσδοκίες επενδυτών

«Φυσικά, οι αποτιμήσεις ήταν αρκετά υψηλές με βάση τα ιστορικά πρότυπα, και πιθανότατα έχουμε πάρει όλη τη βοήθεια που μπορούσαμε από τη Fed χωρίς να συμβεί κάτι αρνητικό», δήλωσε ο επικεφαλής έρευνας και ποσοτικών στρατηγικών της εταιρείας. «Αυτό πρέπει να καθοδηγηθεί από τα κέρδη, και για να είμαι ειλικρινής, μέχρι τώρα το έχουμε δει ξεκάθαρα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «πρέπει να δούμε τι θα πουν αυτοί οι γίγαντες».

Η Fed αναμένεται να μειώσει το βασικό της επιτόκιο για δεύτερη φορά φέτος την Τετάρτη. Οι επενδυτές ελπίζουν επίσης σε ένα σήμα από τον πρόεδρο της Fed, Jerome Powell, ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει ξανά το επιτόκιο στην τελευταία συνεδρίαση του έτους τον Δεκέμβριο.

Σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας και οι προσδοκίες της αγοράς

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δευτέρας, οι επενδυτές χαιρέτησαν την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, πριν από μια ιδιαίτερα αναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Donald Trump και του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping την Πέμπτη. Ο Trump δήλωσε τη Δευτέρα ότι και οι δύο χώρες αναμένεται να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει περιορισμούς στα σπάνια μέταλλα της Κίνας, αγορές σόγιας και το TikTok.

Η Wall Street Journal ανέφερε την Τρίτη ότι οι δασμοί σε κινεζικά προϊόντα θα μειωθούν αν το Πεκίνο περιορίσει την εξαγωγή χημικών που παράγουν φαιντανύλη.

«Η αγορά περιμένει κάτι καταληκτικό από αυτήν τη συνάντηση», είπε ο Dickson. «Αν δεν υπάρξει κάποια συμφωνία που να κάνει τίτλους, πιστεύω ότι αυτό θα είναι απογοητευτικό. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι λύθηκε όλο το θέμα. Σημαίνει απλώς ότι υπάρχει σαφής πρόοδος και κάτι έχει συμφωνηθεί».

Νέα ιστορικά υψηλά σε όλους τους δείκτες

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, ο S&P 500 κατέγραψε για πρώτη φορά κλείσιμο πάνω από το επίπεδο των 6.800 μονάδων, ενώ οι τεχνολογικοί Nasdaq Composite και Dow Jones Industrial Average κλείσανε σε ιστορικά υψηλά. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 ολοκλήρωσε επίσης σε νέο ιστορικό υψηλό.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα την 5η Νοεμβρίου – Οι 1+1 υποψήφιες για τον MSCI Standard Greece
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Όλα τα λεφτά» στην 5η Νοεμβρίου - Οι υποψήφιοι του MSCI
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει
Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT
World

Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT
Wall Street: Η Amazon οδηγεί σε άνοδο Nasdaq, S&P 500 και τεχνολογικές μετοχές
Markets

Wall Street: Ισχυρά κέρδη χάρη στην Amazon
Τράπεζα Πειραιώς: Πώς να επενδύσετε στο δ΄ τρίμηνο
Markets

Ο οδικός χάρτης των επενδύσεων - Οι τάσεις του δ' τριμήνου

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
Περισσότερα από Wall Street
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT
World

Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT

Η Fed θα μπορούσε να ξεκινήσει καθαρές αγορές ομολόγων στις αρχές του 2026

Τζούλη Καλημέρη
Wall Street: Η Amazon οδηγεί σε άνοδο Nasdaq, S&P 500 και τεχνολογικές μετοχές
Markets

Wall Street: Ισχυρά κέρδη χάρη στην Amazon

Η Wall Street ανέκαμψε, καθώς τα κέρδη της Amazon ενίσχυσαν Nasdaq και S&P 500

Τράπεζα Πειραιώς: Πώς να επενδύσετε στο δ΄ τρίμηνο
Markets

Ο οδικός χάρτης των επενδύσεων - Οι τάσεις του δ' τριμήνου

Τι προβλέπει η τράπεζα Πειραιώς για τις αγορές και τις οικονομίες μέχρι το τέλος του έτους

Τάσος Μαντικίδης
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ροκάνισαν τα κέρδη του Οκτωβρίου
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ροκάνισαν τα κέρδη του Οκτωβρίου οι ευρωαγορές

Ο Stoxx 600 σημείωσε πτώση 0,51% στις 571,89 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το θετικό σερί ο «κόκκινος» Οκτώβρης
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έσπασε το θετικό σερί του ΧΑ ο «κόκκινος» Οκτώβρης

Ο Οκτώβριος ολοκληρώθηκε με απώλειες, βάζοντας τέλος σε ένα εντυπωσιακό σερί 11 συνεχόμενων ανοδικών μηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Δεν είχε εξηγηθεί στην κοινωνία η οξύτητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation
English Edition

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation

Greece’s telecom regulator has ordered the withdrawal of Apple’s iPhone 12 model after EU tests found it emitted higher-than-permitted radiation levels, following a similar decision by France and the European Commission

Σπύρος Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου
AGRO

Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου

Ο Γενικός Γραμματέας του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τους αγρότες και τις επιδοτήσεις

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας

«Πρόθυμοι εταίροι» για τα Eurofighter – Παζάρι για τους Meteor

Θεοδωρικάκος: Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator – Στηρίζει νέες επιχειρήσεις
Τεχνολογία

Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator - Ποιους αφορά

Είναι το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η OpenAI

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 7 Νοεμβρίου
Economy

Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 7 Νοεμβρίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Οι ημερομηνίες για πληρωμές επιδομάτων και παροχών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις
Green

ΔΕΗ και Elpedison στη μάχη για να μην «διψάσει» η Αττική

Ο ρόλος της ηλεκτροπαραγωγής στο «plan B» της ΕΥΔΑΠ και της κυβέρνησης για τα έργα που θα «ξεδιψάσουν» την Αττική

Μάχη Τράτσα
Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
World

Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του

Οι θησαυροί του Τουταγχαμών αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο αξιοθέατο στο GEM - Παρών στην εκδήλωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
World

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης παραμένει στη βαθμίδα BBB+

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου

Το ΕΚΠΑ πραγματοποιεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου τα εγκαίνια του Παραρτήματός του στην Κύπρο

Entersoftone: Τα πρώτα ελληνικά λογισμικά για επιχειρήσεις με ενσωματωμένη AI
Business

Entersoftone: Τα πρώτα ελληνικά λογισμικά για επιχειρήσεις με AI

Με μεγάλη προσέλευση πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις της Entersoftone σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με επίκεντρο την αξιοποίηση της τεχνολογίας AI

Δήλος: Όταν η εικονική πραγματικότητα «ξεκλειδώνει» το παρελθόν
Τεχνολογία

Δήλος: Όταν η εικονική πραγματικότητα «ξεκλειδώνει» το παρελθόν

Ψηφιακές γέφυρες με το παρελθόν από την εφαρμογή CirculAR του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό
AGRO

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό

Το μέλι αλλάζει χρώμα, αποκτά ακόμη περισσότερα θρεπτικά συστατικά και ταξιδεύει από την Ελλάδα σε αγορές του κόσμου.

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν
World

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν

Οι δασμοί τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα 1η Νοεμβρίου

Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge
English Edition

Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge

According to data from INSETE, 2025 began with strong growth. In January, 213,000 listings were recorded, up from 190,000 a year earlier.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο