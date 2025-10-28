Ηνωμένες Πολιτείες: Ήπια ανάκαμψη της αγοράς εργασίας «βλέπει» η ADP

Η αγορά εργασίας του ιδιωτικού τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες εμφάνισε δειλά σημάδια ανάκαμψης τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά εβδομαδιαία στοιχεία που δημοσίευσε η ADP.

Τα δεδομένα αυτά έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η καθυστέρηση στην έκδοση των επίσημων κυβερνητικών στατιστικών (λόγω κυβερνητικού «λουκέτου») έχει αφήσει ένα κενό στην παρακολούθηση της πορείας της οικονομίας.

Σύμφωνα με τον νέο NER Pulse της ADP, οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα πρόσθεσαν κατά μέσο όρο 14.250 νέες θέσεις εργασίας ανά εβδομάδα, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων εβδομάδων που έληξαν στις 11 Οκτωβρίου 2025.

Ήπια βελτίωση

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια ήπια αντιστροφή της αρνητικής τάσης που παρατηρήθηκε τον Σεπτέμβριο, όταν η ADP είχε καταγράψει απώλεια 32.000 θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Η Νίλα Ρίτσαρντσον, επικεφαλής οικονομολόγος της ADP, δήλωσε ότι η αύξηση της απασχόλησης υποδηλώνει πως η οικονομία των ΗΠΑ «αναδύεται από το πρόσφατο ναδίρ των απωλειών θέσεων εργασίας». Επισήμανε, ωστόσο, ότι «η πρόσληψη έχει αρχίσει να αυξάνεται από τα επίπεδα του Σεπτεμβρίου, αν και αργά και χωρίς τη θετική ορμή που παρατηρήσαμε νωρίτερα μέσα στο έτος».

Αυτή η «χλιαρή ανάκαμψη» ενδέχεται να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη, καθώς φαίνεται ότι η περίοδος συνεχόμενων εβδομαδιαίων απωλειών θέσεων εργασίας ήταν σχετικά μικρής διάρκειας.

Ο ρόλος της ADP εν μέσω αβεβαιότητας

Η απόφαση της ADP να δημοσιεύει πλέον προκαταρκτικές εβδομαδιαίες εκτιμήσεις για τις αλλαγές στην απασχόληση (που αποτελούν κινητό μέσο όρο τεσσάρων εβδομάδων), αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Με την επίσημη έκθεση του υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ να έχει καθυστερήσει λόγω του κυβερνητικού «λουκέτου», τα δεδομένα της ADP προσφέρουν μια έγκαιρη και δυναμική εικόνα της αγοράς εργασίας, σε μια κρίσιμη περίοδο για την οικονομία.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς οι ενδείξεις επιβράδυνσης ή ανάκαμψης της αγοράς εργασίας είναι κρίσιμες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα επιτόκια. Οι μέτριες αυτές αυξήσεις θέσεων εργασίας θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τη Fed να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων, με στόχο τη στήριξη της οικονομίας.

Τα πλήρη μηνιαία στοιχεία της Έκθεσης Εθνικής Απασχόλησης (NER) για τον Οκτώβριο θα δημοσιευθούν από την ADP στις 5 Νοεμβρίου 2025.