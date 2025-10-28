Danone: Η Κίνα απογειώνει τις πωλήσεις του ομίλου το τρίτο τρίμηνο

Μέσα σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού και μεταβαλλόμενων καταναλωτικών συνηθειών, η εταιρεία Danone δείχνει ότι έχει ξαναβρεί τον ρυθμό της.

Σύμφωνα με το Reuters, o γαλλικός κολοσσός τροφίμων και ποτών κατέγραψε για το τρίτο τρίμηνο του 2025 πωλήσεις €6,876 δισ., υπερβαίνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών και αποδεικνύοντας ότι η στρατηγική στροφή προς προϊόντα υγείας και επιστημονικής διατροφής αποδίδει καρπούς.

Η Κίνα ως οδηγός ανάπτυξης της Danone

Η περιοχή Κίνας, Βόρειας Ασίας και Ωκεανίας αποτέλεσε το «βαρύ πυροβολικό» των αποτελεσμάτων, σημειώνοντας αύξηση 13,8% στις συγκρίσιμες πωλήσεις.

Η ζήτηση για βρεφικό γάλα, ιατρική διατροφή και εμφιαλωμένο νερό Mizone εκτοξεύτηκε, ενώ παράλληλα στην Ιαπωνία τα γιαούρτια Activia και Oikos κινήθηκαν με διψήφιους ρυθμούς.

Ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Jurgen Esser, τόνισε ότι «η δραστηριότητα στην Κίνα λειτουργεί σε πλήρη ισχύ» και εξέφρασε αισιοδοξία για συνέχιση της ισχυρής πορείας τους επόμενους μήνες.

Η Ευρώπη ανακάμπτει, η Αμερική φρενάρει

Στην Ευρώπη, η Danone κατέγραψε άνοδο 2,6%, με τον όγκο πωλήσεων να ενισχύεται κυρίως από το Evian και τη νέα γενιά λειτουργικών γαλακτοκομικών προϊόντων όπως Danone Skyr, Activia Kefir και YoPro, που απευθύνονται στους καταναλωτές που αναζητούν περισσότερη πρωτεΐνη και ευεξία.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, η εικόνα ήταν πιο μετριοπαθής, με τις πωλήσεις να αυξάνονται μόλις 1,5%. Η ζήτηση για προϊόντα πρωτεΐνης όπως το Oikos εξισορρόπησε τη μείωση στις πωλήσεις καφεκοπτικών κρεμάρων, μιας ιδιαίτερα ανταγωνιστικής κατηγορίας.

Στόχοι για το 2025 και μηνύματα αισιοδοξίας

Η εταιρεία επανέλαβε ότι ο ετήσιος στόχος για το 2025 παραμένει αμετάβλητος, με αύξηση πωλήσεων 3%-5% σε συγκρίσιμη βάση και ακόμη ταχύτερη ανάπτυξη του λειτουργικού εισοδήματος. Ο διευθύνων σύμβουλος Antoine de Saint-Affrique τόνισε ότι «η απόδοση του τρίτου τριμήνου αποτυπώνει τη δύναμη και τη σημασία του χαρτοφυλακίου μας, το οποίο επικεντρώνεται στην υγεία και την επιστήμη».

Πάνω από τους ανταγωνιστές

Οι επιδόσεις της Danone ξεπέρασαν αυτές των ανταγωνιστών της: η Unilever κατέγραψε αύξηση 3,9% και η Nestlé 4,3% στο ίδιο διάστημα.

Οι αναλυτές της Barclays σημείωσαν πως «ο πήχης ήταν ψηλά, αλλά η Danone τον ξεπέρασε», επισημαίνοντας τη βελτίωση των ευρωπαϊκών όγκων και την επιστροφή της ανάπτυξης σε όλες τις κατηγορίες.

Από την ανθεκτικότητα στην επανεκκίνηση

Η Danone φαίνεται να κλείνει έναν κύκλο προσαρμογής και να εισέρχεται σε φάση βιώσιμης ανάπτυξης, βασισμένης στην καινοτομία και τη διαφοροποίηση.

Με την Κίνα να αποτελεί πλέον το πιο δυναμικό κομμάτι του ομίλου και τα προϊόντα ευεξίας να γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή, η γαλλική εταιρεία δείχνει ότι μπορεί να παραμείνει στην κορυφή ενός απαιτητικού παγκόσμιου χάρτη.