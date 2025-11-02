Γερμανία: Κατασχέθηκαν πλαστά έργα των Πικάσο, Ρέμπραντ και Φρίντα Κάλο

Τον περασμέν0 μήνα, οι αρχές της Βαυαρίας, στη Γερμανία, κατάσχεσαν μια σειρά από πλαστά έργα τα οποία αποδίδονταν ψευδώς σε καλλιτέχνες όπως ο Πάμπλο Πικάσο, ο Ρέμπραντ, ο Μιρό και η Φρίντα Κάλο.

Η επιχείρηση περιελάμβανε συντονισμένες επιδρομές σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους στη Γερμανία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν, σύμφωνα με την αστυνομία της Βαυαρίας.

Οι έρευνες εναντίον ενός 77χρονου Γερμανού και δέκα υπόπτων συνεργών ξεκίνησαν στις αρχές του έτους, με την ομάδα να είναι ύποπτη για συνωμοσία με σκοπό την τέλεση απάτης με πλαστά έργα τέχνης.

«Οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν αυτές που θα περίμενε κανείς για πίνακες τέτοιου κύρους»

Όπως μεταδίδει η The Art Newspaper, στις 15 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν ελέγχοι σε ακίνητα, από τα οποία κατασχέθηκαν έγγραφα, κινητά τηλέφωνα και πλαστά έργα τέχνης.

Η αστυνομία έλαβε γνώση της υπόθεσης όταν ο άνδρας, ο οποίος είναι ο κύριος ύποπτος, προσπάθησε να πουλήσει δύο έργα που παρουσιάζονταν ως αυθεντικά έργα του Πικάσο, ένα εκ των οποίων ήταν ένα πορτρέτο της Γαλλίδας καλλιτέχνιδας Ντόρα Μαρ.

Οι έρευνες ακολουθούν την αποκάλυψη της ιταλικής αστυνομίας για την παρουσία ενός εκτεταμένου ευρωπαϊκού δικτύου πλαστογραφίας

«Ένας πιθανός αγοραστής ήρθε σε εμάς επειδή οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν αυτές που θα περίμενε κανείς για πίνακες τέτοιου κύρους», δήλωσε ο Πάτρικ Χάγκενμύλερ, ο επικεφαλής επιθεωρητής που ηγείται της έρευνας, σε συνέντευξη στο Reuters TV. «Τα πουλούσαν από το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου τους», πρόσθεσε.

Οι έρευνες

Περαιτέρω έρευνες αποκάλυψαν ότι ο κύριος ύποπτος κατέβαλε υπέρμετρες προσπάθειες να πουλήσει περίπου 20 ακόμη έργα. Μεταξύ αυτών ήταν και ένα αντίγραφο του πίνακα του Ρέμπραντ «The Sampling Officials of the Amsterdam Drapers’ Guild », γνωστού και ως «The Syndics », για το οποίο ζητούσε 120 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (περίπου 129 χιλιάδες ευρώ).

Το πρωτότυπο αυτού του πίνακα βρίσκεται στο Κρατικό Μουσείο της Ολλανδίας, αλλά αυτό δεν αποθάρρυνε τον πλαστογράφο και τους συνεργούς του: σύμφωνα με τη δήλωση της βαυαρικής αστυνομίας, έλεγαν στους πιθανούς αγοραστές ότι η δική τους εκδοχή ήταν το πρωτότυπο και ότι αυτό που βρισκόταν στο μουσείο ήταν αντίγραφο.

Τα άλλα έργα προσφέρονταν σε τιμές μεταξύ 400.000 και 14 εκατομμυρίων ευρώ.

Μεταξύ των υπόπτων συνεργών περιλαμβάνονται μια 84χρονη Ελβετή και ένας 74χρονος άνδρας από το κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου, ο οποίος εξέδωσε πιστοποιητικά γνησιότητας για τα έργα, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο άνδρας και ο κύριος ύποπτος συνελήφθησαν την ημέρα των ερευνών, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι έρευνες ακολουθούν την αποκάλυψη της ιταλικής αστυνομίας για την παρουσία ενός εκτεταμένου ευρωπαϊκού δικτύου πλαστογραφίας.

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper | ARTnews

Πηγή In.gr