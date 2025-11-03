ExxonMobil: Καμπανάκι Γουντς για τις business στην Ευρώπη

Το κώδωνα του κινδύνου για τις δραστηριότητες της ExxonMobil στην Ευρώπη κρούει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Ο Ντάρεν Γουντς, με δηλώσεις του στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, σήμερα Δευτέρα, υπογράμμισε ότι θα είναι αδύνατο για τον ενεργειακό κολοσσό να συνεχίσει να δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβεί σε σημαντικές αλλαγές σε έναν νόμο περί βιωσιμότητας που απειλεί να τιμωρήσει τις εταιρείες με πρόστιμα ύψους 5% των παγκόσμιων εσόδων τους.

Ο Γουντς είπε ότι οι νομοθέτες της ΕΕ ακούν την αντίθεση στον νόμο, αλλά δεν έχει δει ακόμη σημαντικές αλλαγές σε αυτόν.

Σημαντική κέρδη για την ExxonMobil

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα η ExxonMobil ανακοίνωσε ότι η τριμηνιαία παραγωγή της ξεπέρασε τα 1,7 εκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως στη λεκάνη της Πέρμιας, το μεγαλύτερο πετρελαϊκό κοίτασμα στις ΗΠΑ, και τα 700.000 βαρέλια ημερησίως στις εγκαταστάσεις της στη Γουιάνα. Συνολικά, η εταιρεία παρήγαγε 4,8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, από 4,6 εκατομμύρια το δεύτερο τρίμηνο.

Παράλληλα, ανακοίνωσε κέρδη 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή 1,76 δολάρια ανά μετοχή για το τρίτο τρίμηνο, σε σύγκριση με 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι.

«Παρουσιάσαμε τα υψηλότερα κέρδη ανά μετοχή που είχαμε σε σύγκριση με άλλα τρίμηνα σε παρόμοιο περιβάλλον τιμών πετρελαίου», δήλωσε ο Ντάρεν Γουντς, διευθύνων σύμβουλος της Exxon.

Να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα δραστηριοποιείται ήδη εδώ και έξι χρόνια η ExxonMobil. Είναι operator του σχήματος με την Helleniq Energy έχοντας μισθώσει τα δύο υπεράκτια μπλοκ «Δυτικά της Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης».

Ολα δείχνουν ότι η κοινοπραξία ExxonMobil – Helleniq Energy θα λάβει την επενδυτική απόφαση για τις πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις προς το τέλος της προβλεπόμενης σύμβασης, δηλαδή τη διετία 2026 – 2027.