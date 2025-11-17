Υδρογονάνθρακες: Στα 5 δισ. ευρώ τα έσοδα από κοίτασμα σαν το «μπλοκ 2»

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη γεώτρηση για τους υδρογονάνθρακες στο θαλάσσιο «μπλοκ 2» που βρίσκεται στα βορειοδυτικά του Ιονίου Πελάγους ξεκίνησε.

Η υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο της ExxonMobil στην κοινοπραξία των Energean – HELLENiQENERGY η οποία έχει μισθώσει τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης για υδρογονάνθρακες στην υπεράκτια παραχώρηση «μπλοκ 2», ανοίγει το δρόμο για την πρώτη γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια.

Τα έσοδα για το κράτος από ένα κοίτασμα ανάλογο με αυτό του μπλοκ 2 ξεπερνούν τα 5 δισ. ευρώ σε βάθος 25ετίας, είπε ο Άρης Στεφάτος, CEO της ΕΔΕΥΕΠ

Ο Άρης Στεφάτος για τους υδρογονάνθρακες

Στην εκπομπή «OT Week» στο meganews και τη δημοσιογράφο Αθανασία Ακρίβου μίλησε ο Άρης Στεφάτος CEO της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων ο οποίος και αποκάλυψε την άσκηση προσομοίωσης που έκανε η ΕΔΕΥΕΠ για κοίτασμα ανάλογο με αυτό του «μπλοκ 2»: «Προχωρήσαμε σε υπολογισμούς για τα έσοδα που μπορεί να δώσει ένα κοίτασμα σε περίπτωση ανακάλυψης του. Χρησιμοποιήσαμε παραδοχές και στοιχεία με βάση τα δεδομένα που διαθέτουμε. Αφορά ένα κοίτασμα κατ’ αναλογία του μπλοκ 2 αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι αυτό. Τα έσοδα για το κράτος υπερβαίνουν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος 25ετίας. Όσο δηλαδή θα γίνεται εκμετάλλευση του κοιτάσματος φυσικού αερίου».

Στοχεύουμε σε ανθρακικό ταμιευτήρα, μία πλατφόρμα αντίστοιχη με εκείνες που έχουν εντοπιστεί στην πλευρά της Ιταλίας και της Αλβανίας κι έχουν δώσει ανακαλύψεις

<br />

Οι υδρογονάνθρακες στο «μπλοκ 2»

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κατερίνα Σάρδη, CEO και Country Manager της Energean για την Ελλάδα μιλώντας στο OT FORUM είχε κάνει γνωστό ότι με βάση τα δεδομένα των σεισμικών ερευνών που έχουν γίνει εκτιμάται ότι στο «μπλοκ 2» υπάρχουν δυνητικά αποθέματα σε υδρογονάνθρακες της τάξης των 200 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2027, εκτιμούμε ότι θα πραγματοποιηθεί η πρώτη εξερευνητική γεώτρηση

Ο Άρης Στεφάτος μιλώντας στο «OT Week» μιλώντας για την πιθανότητα ανακάλυψης κοιτάσματος στη θαλάσσια περιοχή: «Είμαστε αισιόδοξοι. Ο στόχος έχει προσδιοριστεί με τρισδιάστατη απεικόνιση κατόπιν των σεισμικών ερευνών που έχουν γίνει. Πρόκειται για πολύ μεγάλη δομή. Στοχεύουμε σε ανθρακικό ταμιευτήρα, μία πλατφόρμα αντίστοιχη με εκείνες που έχουν εντοπιστεί στην πλευρά της Ιταλίας και της Αλβανίας κι έχουν δώσει ανακαλύψεις».

Το 2027 είναι πιθανό και η Chevron – εφόσον αναλάβει και επίσημα τις έρευνες στα μπλοκ «Νότια της Κρήτης Ι» και «Νότια της Κρήτης ΙΙ» – να έχει σεισμικά δεδομένα για να λάβει με τη σειρά της πιθανές αποφάσεις για γεώτρηση

Η πρώτη γεώτρηση

Ο CEO της ΕΔΕΥΕΠ μιλώντας στο «OT Week» προσδιόρισε χρονικά την πρώτη εξερευνητική γεώτρηση στο «μπλοκ 2» σε 18 μήνες: «Στο πρώτο εξάμηνο του 2027, εκτιμούμε ότι θα πραγματοποιηθεί η πρώτη εξερευνητική γεώτρηση».

Ο ίδιος χαρακτήρισε το 2027 και ως έτος για πιθανές «επενδυτικές αποφάσεις και στο θαλάσσιο μπλοκ ‘’Νοτιοδυτικά της Κρήτης’’ όπου την παραχώρηση έχουν μισθώσει η ExxonMobil με την HELLENiQ ENERGY». Εκτίμησε επίσης ότι το 2027 είναι πιθανό και η Chevron – εφόσον αναλάβει και επίσημα τις έρευνες στα μπλοκ «Νότια της Κρήτης Ι» και «Νότια της Κρήτης ΙΙ» – να έχει σεισμικά δεδομένα για να λάβει με τη σειρά της πιθανές αποφάσεις για γεώτρηση.

Η αδειοδότηση

Ο Άρης Στεφάτος έκανε γνωστά στο «OT Week» και τα στάδια της αδειοδότησης που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών γεώτρησης στο «μπλοκ 2». Όπως είπε πρόκειται για την αδειοδότηση της γεώτρησης, αφού χαρτογραφηθεί η κατάσταση του πυθμένα, και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Βήματος της Κυριακής» αναλυτικά τα βήματα που χρειάζονται μέχρι την πρώτη γεώτρηση είναι:

1. Η έγκριση της συμφωνίας

Στις 6 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της P-TEC που διοργανώθηκε στην Αθήνα οι τρεις εταιρείες ExxonMobil – Energean – HELLENiQ ENERGY υπέγραψαν συμφωνία με την οποία εισέρχεται στην παραχώρηση «μπλοκ 2» ο αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός ExxonMobil.

Πρόκειται για «farm in agreement», συμφωνία εισόδου, με την οποία ουσιαστικά αλλάζουν τα μερίδια των μετόχων της κοινοπραξίας που αποτελεί τον μισθωτή του συγκεκριμένου υπεράκτιου «οικοπέδου». Το αίτημα και η συμφωνία για την αλλαγή των μεριδίων στην κοινοπραξία θα υποβληθεί στην ΕΔΕΥΕΠ, η οποία καλείται και να αποφασίσει αν θα εγκρίνει ή απορρίψει την αλλαγή της σύνθεσης.

Να σημειωθεί ότι με τη «farm in agreement» δεν τροποποιείται η σύμβαση παραχώρησης του «μπλοκ 2», η οποία κυρώθηκε από τη Βουλή και πήρε ΦΕΚ στις 15 Μαρτίου 2018. Παραχωρησιούχοι τότε ήταν κατόπιν σχετικού διαγωνισμού το σχήμα Total- Edison – Ελληνικά Πετρέλαια (HELLENiQ ENERGY).

Το 2021 η γαλλική Total αποχωρεί από την Ελλάδα και το μερίδιο της 50% αποκτά η Energean, ενώ η τελευταία εξαγοράζοντας το χαρτοφυλάκιο υδρογονανθράκων της Edison πήρε και το μερίδιο της τελευταίας στην κοινοπραξία. Η Energean κατέστη operator με ποσοστό 75% και η HELLENiQ ENERGY έμεινε με το 25%.

Στις 6 Νοεμβρίου μετά τη συμφωνία η ExxonMobil αποκτά 60% της παραχώρησης, η Energean διατηρεί συμμετοχή 30%, από 75% προηγουμένως, η HELLENiQ ENERGY διατηρεί συμμετοχή 10%, από 25% προηγουμένως. Η Energean θα παραμείνει διαχειριστής (operator) κατά τη φάση της έρευνας και σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτάσματος υδρογονανθράκων, η ExxonMobil θα αναλάβει τη διαχείριση (operatorship) κατά τη φάση ανάπτυξης.

2. «Χαρτογράφηση» της θέσης γεώτρησης

Το δεύτερο βήμα αφορά στη χαρτογράφηση της θέσης γεώτρησης.

Ο στόχος που έχει εντοπιστεί από τις προηγούμενες δισδιάστατες και τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες της Energean έχει ονοματιστεί «Ασωπός». Ωστόσο για τον ακριβή σχεδιασμό και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος απαιτούνται νέες ήπιας μορφής σεισμικές έρευνες με ωκεανογραφικό σκάφος.

3. Έκδοση άδεια υπεράκτιων δραστηριοτήτων

Απαιτείται η έκδοση άδειεας από το τμήμα Ασφάλειας Υπεράκτιων Δραστηριοτήτων της ΕΔΕΥΕΠ.

Η διαδικασία αυτή αναμένεται να τρέξει γρήγορα.

4. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων

Το μεγαλύτερο μέρος, όμως της αδειοδοτικής διαδικασίας για την εκτέλεση της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης αφορά στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη στην Energean εργάζονται για τη σύνταξη της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Αυτή στη συνέχεια θα υποβληθεί στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να εγκριθεί.