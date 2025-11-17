Ukrhydroenergo: Ποια είναι η εταιρεία που έκλεισε το deal με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η Ukrhydroenergo υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την από κοινού ανάπτυξη έργων στην Ουκρανία

Business 17.11.2025, 11:00
Ukrhydroenergo: Ποια είναι η εταιρεία που έκλεισε το deal με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Ναταλία Δανδόλου

Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την Ukrhydroenergo για την από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση μεγάλων υδροηλεκτρικών και αντλησιοταμιευτικών έργων στην Ουκρανία, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,5 δισ. ευρώ υπέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, επιβεβαιώνοντας ρεπορτάζ του ΟΤ.

Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία ελληνικού και ευρωπαϊκού Ομίλου υποδομών στον τομέα ενέργειας της Ουκρανίας.

Τα υπό ανάπτυξη έργα περιλαμβάνουν την υλοποίηση του αντλησιοταμιευτικού σταθμού Δνείστερου ισχύος 1.263 MW (Dniester PSPP Pump Storage) και ενός νέου αντλιοστασίου ισχύος 220 MW (New Pumping Station).

Το who is sho της Ukrhydroenergo

Η Ukrhydroenergo είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία, της οποίας το 100% των μετοχών ανήκει στο κράτος. Η εταιρεία περιλαμβάνεται στον κατάλογο 15 επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα της οικονομίας, με το σύνολο του ενεργητικού να αποτελεί το 70% του συνολικού δείκτη στον δημόσιο τομέα.

Η Εταιρεία περιλαμβάνει δέκα σταθμούς παραγωγής ενέργειας στους ποταμούς Ντνίπρο και Ντνίστερ:

  • Υδροηλεκτρική εγκατάσταση Kyiv HPP και Υδροηλεκτρική εγκατάσταση Kyiv PSPP
  • Υδροηλεκτρική μονάδα Κάνιβ
  • Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμεντσούκ
  • Υδροηλεκτρική μονάδα Seredniodniprovska
  • Υδροηλεκτρικός σταθμός Ντνίπρο-1 και Υδροηλεκτρικός σταθμός Ντνίπρο-2
  • Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κακχόφκα
  • Υδροηλεκτρικός Σταθμός Ντνίστερ και Υδροηλεκτρικός Σταθμός Ντνίστερ
  • Το Kaniv PSPP προετοιμάζεται για κατασκευή.

Οι υποδομές

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρεία, τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια της Ukrhydroenergo είναι σύγχρονες ενεργειακές επιχειρήσεις, ορόσημα των τόπων όπου βρίσκονται και καμάρι της βιομηχανικής υποδομής της χώρας.

Η Ukrhydroenergo παρέχει κάλυψη αιχμής φορτίων, ρύθμιση συχνότητας και ισχύος, καθώς και κινητή εφεδρεία έκτακτης ανάγκης στο Ενωμένο Ενεργειακό Σύστημα της Ουκρανίας.

Παράγοντας καθαρή ενέργεια, εδώ και πολλά χρόνια, η εταιρεία είναι ένας από τους ηγέτες στην πλήρωση του κρατικού προϋπολογισμού και συγκαταλέγεται στους 20 μεγαλύτερους φορολογούμενους της Ουκρανίας.

Η ανάλυση των οικονομικών δεικτών της Ukrhydroenergo τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνει ένα σταθερό οικονομικό αποτέλεσμα και μια θετική δυναμική ανάπτυξης. Ο ρυθμός αύξησης των καθαρών κερδών τα τελευταία 3 χρόνια είναι 183,7%.

Το έργο της εταιρείας διασφαλίζεται από περισσότερους από 3.200 υπαλλήλους . Βασιζόμενη σε δίκαια και σύγχρονα συστήματα αμοιβής και κινήτρων, υλική και άυλη ενθάρρυνση των εργαζομένων, η εταιρεία διασφαλίζει τη δημιουργία αποτελεσματικού και επαγγελματικού προσωπικού και αυξάνει την αποτελεσματικότητα της παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας της εταιρείας στο σύνολό της. Παρεμπιπτόντως, το επίπεδο μισθών στην εταιρεία είναι το υψηλότερο μεταξύ των επιχειρήσεων στον ενεργειακό κλάδο της Ουκρανίας.

Συνεργασίες

Η συνεργασία με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ιδρύματα αποτελεί σημαντικό τομέα διεθνών δραστηριοτήτων για την άντληση χρηματοοικονομικών επενδύσεων. Η Ukrhydroenergo συνεργάζεται με τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο πλαίσιο του Έργου Αποκατάστασης Υδροηλεκτρικών Έργων της Ukrhydroenergo.

Μια ιστορία 9 δεκαετιών

  • 1932 –  Το 1932, η πρώτη υδροηλεκτρική μονάδα του ΥΗΣ Ντνίπρο παρείχε ρεύμα στο δίκτυο για πρώτη φορά.
  • Δεκαετία του ’50 – του ’70 – Η ραγδαία ανάπτυξη της υδροηλεκτρικής ενέργειας έλαβε χώρα στις δεκαετίες του ’50 και του ’70 του περασμένου αιώνα. Τότε εμφανίστηκαν νέες υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις η μία μετά την άλλη στα μεγαλύτερα ουκρανικά ποτάμια, τον Δνείπερο και τον Δνείστερο.
Ukrhydroenergo
  • 1994 – Το 1994, ιδρύθηκε η Κρατική Επιχείρηση «Dniprohydroenergo» με βάση τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς Ντνίπρο, Ντνιπροτζερζίνσκ, Κακόβκα, Κρεμεντσούκ και τον Καταρράκτη ΥΗΕ του Μέσου Ντνίπρο.
  • 1998 – Το 1998 ιδρύθηκε η Κρατική Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας «Dnistrohydroenergo».
Ukrhydroenergo
  • 2003 – Ένα από τα βασικά στάδια της σύστασης της εταιρείας ήταν το 2003, όταν πραγματοποιήθηκε η αναδιοργάνωση της Dniprohydroenergo και της Dnistrohydroenergo. Μέσω της συγχώνευσής τους, ιδρύθηκε η Κρατική Ανώνυμη Εταιρεία «Ukrhydroenergo».
  • Ο «πατριάρχης» της ουκρανικής υδροηλεκτρικής βιομηχανίας, Ήρωας της Ουκρανίας Σέμεν Ποτάσνικ, ο οποίος κατείχε αυτή τη θέση από το 2004 έως το 2011, έγινε ο πρώτος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Ukrhydroenergo
  • 2011-  Το 2011, ο Ihor Syrota έγινε Γενικός Διευθυντής της εταιρείας και μέχρι σήμερα είναι επικεφαλής της Ukrhydroenergo.
  • 2019- Το Εποπτικό Συμβούλιο της Ukrhydroenergo ιδρύθηκε το 2019. Είναι ένα συλλογικό όργανο που αποτελείται από 4 επιτροπές, προστατεύει τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας, ασκεί στρατηγική διαχείριση και αναλύει και αξιολογεί επίσης τις δραστηριότητες του Εκτελεστικού Οργάνου της Εταιρείας.
  • 2021 – Έναρξη βιομηχανικής λειτουργίας της τέταρτης υδροηλεκτρικής μονάδας του ΥΗΣ Ντνίστερ, έναρξη υλοποίησης του έργου «Ουκρανία – Βελτίωση της ανθεκτικότητας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας για την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας (Εγκατάσταση υβριδικών συστημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ukrhydroenergo)»
  • 2022 – Η εταιρεία ξεκίνησε να πουλάει ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη

