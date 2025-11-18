Στο Λονδίνο η «καρδιά» της ΔΕΗ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που χτίζει μεθοδικά, το άλμα του AKTOR, ιστορικό ντεμπούτο Trek, τι ετοιμάζει η Τράπεζα Χανίων

Όλα τα βλέμματα στο Λονδίνο

Inside Stories 18.11.2025, 07:00
Στο Λονδίνο η «καρδιά» της ΔΕΗ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που χτίζει μεθοδικά, το άλμα του AKTOR, ιστορικό ντεμπούτο Trek, τι ετοιμάζει η Τράπεζα Χανίων
Newsroom

Στο Λονδίνο χτυπά από χτες το βράδυ η «καρδιά» της ΔΕΗ, που όπως μαθαίνω τα έχει όλα έτοιμα για την αυριανή Capital Markets Day.

Θα δώσει μια γεύση στα αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν σήμερα, αλλά αυτό που αναμένεται από την αγορά είναι το νέο τριετές business plan 2026-2028 με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση επίσης αναμένεται να αναθεωρήσει προς τα πάνω τους περισσότερους στόχους του προηγούμενου πλάνου, ενώ θα θέσει και νέες προτεραιότητες, αξιοποιώντας κεφάλαια που απελευθερώθηκαν από την επιτάχυνση των επενδύσεων σε ΑΠΕ, όπου ήδη έχει ξεπεράσει το 85% του στόχου της.

Με μικρό ρίσκο

Στο μεταξύ, η κίνηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προς την ουκρανική αγορά μόνο τυχαία δεν είναι.

Η συμφωνία με την Ukrhydroenergo ανοίγει για τον Όμιλο την πόρτα σε μια χώρα που σήμερα διαθέτει τις μεγαλύτερες ανάγκες υποδομών στην Ευρώπη.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Και το κάνει με τον πιο «ασφαλή» τρόπο.

Δηλαδή μέσω συνεργασίας με τον κορυφαίο παίκτη στα υδροηλεκτρικά έργα της Ουκρανίας, γεγονός που περιορίζει σημαντικά το ρίσκο ενός πρωτογενούς ανοίγματος σε τόσο απαιτητική αγορά.

Διεθνής η στήριξη

Η είσοδος γίνεται μάλιστα σε έργα που είναι και μεγάλα και εξειδικευμένα, ακριβώς το πεδίο στο οποίο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει αποδεδειγμένα ισχύ.

Το ότι τα projects βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο δίνει στον Όμιλο την ευκαιρία να «χτίσει» από νωρίς τις υπεραξίες τους μέχρι την ωρίμανσή τους.

Μάλιστα έχει τη στήριξη διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως οι EBRD, EIB και άλλους, οι οποίοι θα παρέχουν τόσο χρηματοδότηση όσο και τεχνική καθοδήγηση.

Παράλληλα, το Κίεβο ετοιμάζει ένα πλαίσιο που θα διευκολύνει όσο γίνεται περισσότερο τους επενδυτές, λόγω των μεγάλων αναγκών που πρέπει άμεσα να καλυφθούν.

Οι όροι

Ωστόσο, πριν διαθέσει κεφάλαια στην επένδυση, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θέλει να έχει απόλυτη σαφήνεια για το ρυθμιστικό πλαίσιο, τις λειτουργικές παραμέτρους και τη χρηματοδοτική διάρθρωση.

Και όχι άδικα, καθώς η απόδοση και η ασφάλεια του project πρέπει να είναι υψηλότερες από αντίστοιχες ελληνικές επενδύσεις, λόγω χώρας και πολυπλοκότητας.

Παρ’ όλα αυτά, τα κεφάλαια που πιθανώς θα απαιτηθούν μαθαίνω είναι πλήρως διαχειρίσιμα με βάση τις σημερινές ταμειακές ροές του Ομίλου.

Το κόστος, δε, στα περίπου 1 εκατ. ευρώ/MW – στα επίπεδα της Αμφιλοχίας – δείχνει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι η εμπορική αξία παρόμοιων έργων στην αγορά ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ/MW και ότι η διάρκεια ζωής τους ξεπερνά τον αιώνα.

Εν αναμονή

Στο επόμενο μεγάλο γεγονός τώρα της αγοράς, αύριο αναμένονται τα οριστικά αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης της Euronext για την ΕΧΑΕ, μια διαδικασία που κλείνει τον πρώτο της κύκλο και ανοίγει τον επόμενο.

Euronext

Ήδη στην αγορά θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η Euronext περνά το όριο του «50% + 1», γεγονός που την αναδεικνύει σε νέο βασικό μέτοχο και μεταφέρει το κέντρο βάρους της εταιρικής στρατηγικής προς το Παρίσι.

Και το ερώτημα πλέον είναι πώς θα αξιοποιηθεί αυτή η νέα πραγματικότητα.

Διότι παρά την πλειοψηφία, η Euronext δεν αποκτά αυτομάτως τη δυνατότητα για βαθιές, αναγκαστικές αναδιαρθρώσεις.

Το ποσοστό απέχει πολύ από το 90% που θα της επέτρεπε «χειρουργικές» κινήσεις εξόδου ή απορρόφησης.

Οι επιλογές

Έτσι, οι επόμενες επιλογές μοιάζουν πιο σύνθετες, όπως συνέχιση σταδιακών αγορών, νέα δημόσια πρόταση ή ένας ελεγχόμενος μετασχηματισμός που θα φέρει την ΕΧΑΕ πιο κοντά στο ενιαίο λειτουργικό μοντέλο της Euronext.

Σε κάθε περίπτωση, η γαλλική εταιρεία έχει πλέον την ισχύ να διαμορφώσει τις εξελίξεις.

Το βέβαιο είναι ότι η ΕΧΑΕ δεν αλλάζει εποχή από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά το νέο μετοχικό καθεστώς θέτει σε κίνηση έναν μηχανισμό μετασχηματισμού που δύσκολα θα ανακοπεί.

Χωρίς το 90%, η Euronext δεν μπορεί να επιβάλει άμεση έξοδο από το ταμπλό, αλλά μπορεί να επηρεάσει στρατηγικές αποφάσεις, να φέρει νέα εταιρική κουλτούρα και να αναδιαμορφώσει σταδιακά την ταυτότητα του ομίλου.

Κι αυτό, για μια αγορά που εδώ και καιρό κινείται με αργούς ρυθμούς, ίσως αποδειχθεί η πιο ενδιαφέρουσα πτυχή της επόμενης ημέρας.

Από το 2025 στον ισολογισμό της AKTOR

Η διακρατική συμφωνία με την Ουκρανία και η υπογραφή Δήλωσης Προθέσεων μεταξύ ΔΕΠΑ Εμπορίας και Naftogaz για την Atlantic SEE LNG TRADE φέρνουν πέντε χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό σημαντικά έσοδα και θετικές προοπτικές στον ισολογισμό του Ομίλου Aktor.

Δηλαδή από το 2025, και αυτό όπως μαθαίνω έχει “μετρήσει” πολύ στην αγορά.

Η Atlantic SEE LNG TRADE, με συμμετοχή 60% της Aktor και 40% της ΔΕΠΑ, θα ενοποιηθεί στα οικονομικά αποτελέσματα του τρέχοντος έτους, σηματοδοτώντας την έναρξη της στρατηγικής πώλησης αμερικανικού LNG σε Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο της Ελλάδας ως διεθνή κόμβο LNG.

Υπενθυμίζω εδώ ότι η Atlantic SEE LNG TRADE έχει ήδη εξασφαλίσει μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας με τη Venture Global Inc. για 0,5 έως 1,5 εκατ. τόνους LNG ετησίως από το 2030 και Μνημόνιο Κατανόησης με τις ρουμανικές NOVA POWER & GAS και Transgaz S.A. για έως 1,4 εκατ. τόνους LNG ετησίως για 20 χρόνια.

Για την Aktor, η υλοποίηση του σχεδιασμού εντάσσεται στη στρατηγική της για διαφοροποίηση εσόδων, ανάπτυξη στον ενεργειακό τομέα και ενίσχυση της ανθεκτικότητας του οικονομικού προφίλ της, πέρα από την παραδοσιακή κατασκευαστική δραστηριότητα.

Από τα πιο σημαντικά project της Κρήτης

Η Ικτίνος βάζει μπρος ένα από τα πιο σημαντικά της projects στην Κρήτη, αξιοποιώντας στρατηγικά την έκταση 2.690 στρεμμάτων στον Όρμο Φανερωμένης.

Με τη νέα συμφωνία AMA που υπέγραψε με την CBE CAPITAL, η εταιρεία αναδιαμορφώνει το υφιστάμενο αναπτυξιακό πλάνο, ώστε να δημιουργηθεί ένα πολυτελές συγκρότημα πέντε αστέρων με διεθνές brand, επώνυμες κατοικίες και μαρίνα.

Το project, πλήρως ώριμο αδειοδοτικά, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες, ενώ η κίνηση επιτρέπει στην εταιρεία να εστιάσει στον βασικό πυλώνα δραστηριοτήτων της – το μάρμαρο – διατηρώντας παράλληλα μακροπρόθεσμη επενδυτική αξία για τους μετόχους.

Εντυπωσιακό ντεμπούτο

Η Trek Development έκανε χτες ένα από τα πιο ηχηρά ντεμπούτα της χρονιάς στο Χρηματιστήριο. Με τιμή εισαγωγής τα 1,40 ευρώ, η μετοχή εκτινάχθηκε στα 2,18 ευρώ, δηλαδή άλμα 55,7% στην πρώτη συνεδρίαση.

Ο όγκος έφτασε τα 42 χιλ. τεμάχια, που θεωρείται για την Εναλλακτική ιδιαίτερα σημαντικός, με την κεφαλαιοποίηση να φτάνει κοντά στα 17 εκατ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον όμως δεν βρίσκεται μόνο στην πορεία της μετοχής, αλλά στους πέντε θεσμικούς που μπήκαν στην ιδιωτική τοποθέτηση πριν την εισαγωγή.

Είναι αυτοί που ουσιαστικά σφράγισαν την επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου, δίνοντας «συντελεστή αξιοπιστίας» σε μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε τεχνολογία, ενέργεια και λύσεις για έξυπνες πόλεις.

Ο Κωνσταντίνος Παπαπολύζος, πρόεδρος και CEO, μίλησε για «χαρά και ευθύνη», ευχαριστώντας ονομαστικά τους πέντε θεσμικούς που στήριξαν τη χρηματοδότηση, μια σπάνια δημόσια αναφορά που δείχνει πόσο καθοριστικός ήταν ο ρόλος τους.

Η εμπειρία θα μιλήσει…

Επιταχύνονται, βλέπω, οι σχεδιασμοί των Τσέχων της Wenger Capital Sicav, καθώς ο Ιωάννης Μίχος αναλαμβάνει καθήκοντα Εντεταλμένου Εκτελεστικού Συμβούλου με στόχο τη στρατηγική αναδιάρθρωση και την επιχειρησιακή μετάβαση της Τράπεζας σε πανελλαδικό επίπεδο.

Ο Μίχος έχει πολυετή εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα, ενώ έχει περάσει από ηγετικές θέσεις σε κορυφαίους οργανισμούς, όπως οι Tata Consultancy Services, Willis Towers Watson, PricewaterhouseCoopers, Grant Thornton και Achmea Financial Services Group.

Τα τελευταία χρόνια υπηρέτησε ως Ανώτατος Εταίρος και Επικεφαλής της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην Tata Consultancy Services για την Ευρώπη.
Θυμίζω εδώ ότι η Wenger Capital Sicav έχει αποκτήσει το 9% της Τράπεζας Χανίων, ενώ σκοπεύει να αυξήσει το ποσοστό του έως και 30%.

Πάνω από 20 οι μισθώσεις

Το εμβληματικό κτήριο της Στοάς Αρσακείου ετοιμάζεται να αναβιώσει ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα εμπορικά σημεία της Αθήνας, με τις πληροφορίες μου να λένε ότι πάνω από 20 μισθώσεις έχουν ήδη κλείσει και τις υπόλοιπες να αναμένονται να ανακοινωθούν στις αρχές Ιανουαρίου.

Οι εργασίες στους εσωτερικούς χώρους προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, με τις διαμορφώσεις να παίρνουν πλέον την τελική τους μορφή μέρα με τη μέρα.

Μεταξύ των πρώτων μισθωτών που έχουν ανοίξει καταστήματα είναι μεγάλα ονόματα όπως η Nike, η Bostonians και η Lacoste, που περιμένουν να αυξηθεί η επισκεψιμότητα του χώρου.

Οι ιδιοκτήτες του έργου θέτουν ως στόχο 8-10 χιλιάδες επισκέπτες ημερησίως, δημιουργώντας ένα πολυσύνθετο σημείο συνάντησης για αγορές, φαγητό και αναψυχή.

Επίσης, η Στοά Αρσακείου θα περιλαμβάνει το «Στοά Agora», ένα σύγχρονο μπακάλικο με 4.000 κωδικούς προϊόντων, 11 θεματικά εστιατόρια αφιερωμένα στην ελληνική μεσογειακή διατροφή, χώρους συνεστίασης αλλά και κλασικά σερβιριζόμενα εστιατόρια, συνδυάζοντας shopping και γαστρονομία σε ένα ενιαίο, δυναμικό περιβάλλον.

Η λειτουργία αναμένεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, σηματοδοτώντας την πλήρη αναγέννηση του ιστορικού ακινήτου.

Νέα διεθνή brands επενδύουν στην Ελλάδα

Την ώρα που η εγχώρια αγορά εστίασης αντιμετωπίζει πιέσεις από υψηλά ενοίκια και ΦΠΑ, διεθνή brands συνεχίζουν να επενδύουν στην Ελλάδα, εκμεταλλευόμενα τον τουρισμό αλλά και τις αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Pizza Hut ετοιμάζει το δεύτερο κατάστημά της στην Αθήνα, ενώ η Burger King δεν περιορίζεται πλέον στα αεροδρόμια, αλλά σχεδιάζει επέκταση εκτός κλειστών εμπορικών χώρων, φέρνοντας νέα δυναμική στην αγορά.

Pizza Hut

Οι κινήσεις αυτές δείχνουν ότι παρά τις προκλήσεις, η Ελλάδα παραμένει ελκυστικός προορισμός για διεθνείς αλυσίδες γρήγορου φαγητού.

Stream
