Η διαμάχη Ιαπωνίας-Κίνας ενέχει τον κίνδυνο κλιμάκωσης της επιθετικότητας

Η Σανάε Τακαΐτσι έσπασε τη σφραγίδα με το βουλοκέρι πάνω στην Ταϊβάν και καμία διπλωματική προσπάθεια δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Χαρακτηρίζοντας μια πιθανή επίθεση του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA ) στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο η Κίνα διεκδικεί, ως «κατάσταση που απειλεί την επιβίωση της Ιαπωνίας», η πρωθυπουργός ενίσχυσε τις ανησυχίες του Πεκίνου για έναν ιστορικό εχθρό με φιλοδοξίες επαναστρατιωτικοποίησης. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες οι κινεζικές επιχειρήσεις των ιαπωνικών εταιρειών να βρεθούν σε οικονομικά διασταυρούμενα πυρά.

Η φράση που εκφωνήθηκε στο κοινοβούλιο την Τετάρτη είναι μια νομική περιγραφή που εισήχθη το 2015 και η οποία, εάν επικληθεί, επιτρέπει στον πρωθυπουργό να αναπτύξει τις Δυνάμεις Αυτοάμυνας της χώρας. Και οποιαδήποτε τέτοια επίθεση από τον PLA θα μπορούσε κάλλιστα να θέσει σε κίνδυνο τις θαλάσσιες οδούς γύρω από την Ταϊβάν που χρησιμοποιούνται για τις αποστολές καυσίμων από την Ιαπωνία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας. Αλλά οι προηγούμενοι ηγέτες έχουν αποφύγει τη δημόσια συζήτηση για το σενάριο για να αποφύγουν να προκαλέσουν το Πεκίνο, το οποίο εξοργίζεται από την πληθώρα των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε ιαπωνικό έδαφος.

Αφού η Κίνα την Παρασκευή συμβούλεψε τους πολίτες της να αποφεύγουν τα ταξίδια στην Ιαπωνία, το Τόκιο απέστειλε τον Μασαάκι Κανάι, αξιωματούχο του υπουργείου Εξωτερικών αρμόδιο για τις υποθέσεις Ασίας και Ωκεανίας, στο Πεκίνο για συνάντηση με τον ομόλογό του Λιου Τζινσόνγκ για τον έλεγχο των ζημιών, σύμφωνα με το Reuters. Ωστόσο, οποιαδήποτε επιτυχία στην επίτευξη βραχυπρόθεσμου καταλαγιασμού υποκρύπτει μια αύξηση της βασικής γεωπολιτικής θερμότητας.

Κίνητρα για επιθετικότητα

Αυτό συμβαίνει επειδή τα κίνητρα [και των δύο χωρών] ενθαρρύνουν τώρα μια επιθετική προσέγγιση και από τις δύο πλευρές. Η άνοδος της Τακαΐτσι σημαίνει ότι η Ιαπωνία και η Κίνα καθοδηγούνται τώρα από ηγέτες που θεωρούν την ενίσχυση της στρατιωτικής ικανότητας ύψιστη προτεραιότητα. Για την ηγέτιδα της Ιαπωνίας αυτό συνεπάγεται μια μεγάλη ώθηση στις αμυντικές δαπάνες και αναθεώρηση του ειρηνιστικού συντάγματος της χώρας της – ένα εσωτερικά αμφιλεγόμενο έργο που είναι πιο εύκολο να δικαιολογηθεί εάν οι εντάσεις με την Κίνα συνεχίσουν να αυξάνονται. Οι περιφερειακές φιλοδοξίες του ομολόγου της Σι Τζινπίνγκ θα αναζωπυρωθούν με τη σειρά τους. Αυτά είναι άσχημα νέα για εταιρείες που έχουν κεφαλαιοποιήσει τον κινεζικό τουρισμό στην Ιαπωνία, όπως η Trip.com αξίας 47 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η μετοχή της οποίας οποία έχει ξεπουληθεί εν μέσω αναφορών για ακυρώσεις εισιτηρίων για το Τόκιο. Θα μπορούσε να αποδειχθεί ακόμη χειρότερο για εταιρείες όπως η Toyota Motor και η εταιρεία καλλυντικών Shiseido, μεταξύ των μεγαλύτερων ονομάτων της ιαπωνικής βιομηχανίας που αξιοποιούν την τεράστια καταναλωτική αγορά της Κίνας για πωλήσεις.

Μια προηγούμενη διπλωματική αντιπαράθεση το 2017 σχετικά με την ανάπτυξη αμερικανικής αντιπυραυλικής ασπίδας στη Νότια Κορέα παρέχει ένα δυσοίωνο προηγούμενο. Αυτό είδε το Πεκίνο να απαγορεύει τουριστικά γκρουπ στη γειτονική του χώρα και πυροδότησε αντικορεατικά αισθήματα, το οποίο προκάλεσε μόνιμη ζημιά στις πωλήσεις αυτοκινήτων της Hyundai Motor και της Kia και τελικά συνέβαλε στην πλήρη αποχώρηση από την κινεζική αγορά της Lotte πέρυσι. Τέτοια αποτελέσματα δεν είναι αναπόφευκτα, αλλά ο κίνδυνος αυξάνεται καθώς ο βρόχος ανατροφοδότησης της επιθετικότητας μεταξύ δύο από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ασίας επιδεινώνεται, όπως φαίνεται πλέον πιο πιθανό παρά απιθανό.