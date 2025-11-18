Κίνα: Γιατί οι Κινέζοι επιλέγουν εγχώρια πολυτέλεια αντί για δυτικούς οίκους

Οι Κινέζοι, και ειδικότερα οι νεότεροι αγοραστές, δεν βλέπουν πλέον τα δυτικά λογότυπα ως αυτόματους δείκτες γούστου

World 18.11.2025, 06:07
Κίνα: Γιατί οι Κινέζοι επιλέγουν εγχώρια πολυτέλεια αντί για δυτικούς οίκους
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Σε ταχύτατη μεταμόρφωση βρίσκεται η αξίας 49 δισεκατομμυρίων δολαρίων αγορά ειδών πολυτελείας της Κίνας, η οποία χαρακτηρίζεται από την εξασθένηση της ζήτησης για παγκόσμιες μάρκες και την αύξηση του ενδιαφέροντος για εγχώρια προϊόντα πολυτελείας.

Μια συμβολική στιγμή ήρθε όταν ο πρόεδρος της LVMH, Μπερνάρ Αρνό, ο οποίος έχει συνδεθεί εδώ και καιρό με τον ορισμό της ευρωπαϊκής πολυτέλειας, περιόδευσε στη Σαγκάη τον Σεπτέμβριο και επέλεξε να ψωνίσει όχι από τη Louis Vuitton ή την Dior, αλλά από κινεζικές μπουτίκ όπως η Songmont και η Laopu Gold.

Η επίσκεψή του υπογράμμισε μια αναδυόμενη μετατόπιση: οι Κινέζοι αγοραστές στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς τις εγχώριες μάρκες πολυτελείας, σημειώνει το Bloomberg.

Αυτή η αλλαγή έχει τις ρίζες της στην επιβράδυνση της οικονομίας της Κίνας και την επακόλουθη μείωση των δαπανών για ακριβές ξένες μάρκες. Μετά το τέλος των αυστηρών ελέγχων λόγω της Covid, οι οίκοι πολυτελείας ανέμεναν μια ισχυρή ανάκαμψη, αλλά η κατανάλωση αντίθετα παρέμεινε στάσιμη.

Η Bain & Co. εκτιμά ότι η κινεζική αγορά ειδών πολυτελείας συρρικνώθηκε έως και 20% πέρυσι – η χειρότερη συρρίκνωσή της εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Οι μεγάλοι παίκτες έχουν νιώσει το σοκ: οι μετοχές της LVMH έχουν μειωθεί κατά περίπου 30% από την κορύφωση του 2023, η Kering έχει καταρρεύσει κατά περίπου 60% από το 2021 και η Estée Lauder έχει υποχωρήσει περισσότερο από 70% από το υψηλό του 2021.

Προϊόντα ομορφιάς Mao Geping

Υποσκελίζοντας τις δυτικές μάρκες πολυτελείας

Ωστόσο, οι τοπικές μάρκες έχουν ευδοκιμήσει σε αυτό το περιβάλλον. Αξιοποιώντας το προηγμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου της Κίνας, ετικέτες όπως οι Laopu Gold, Songmont, Mao Geping Cosmetics, To Summer και Icicle έχουν καταγράψει δραματική ανάπτυξη. Δεδομένα από το BigOne Lab που επεξεργάστηκε το Bloomberg δείχνουν ότι πέντε κινεζικές μάρκες πολυτελείας σε βασικές κατηγορίες έχουν ξεπεράσει επτά παγκόσμιους ανταγωνιστές στην αύξηση διαδικτυακών πωλήσεων τα τελευταία δύο χρόνια. Οι πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου της Laopu Gold αυξήθηκαν πάνω από 1.000% σε σύγκριση με δύο χρόνια νωρίτερα, ενώ οι διαδικτυακές πωλήσεις τσαντών της Songmont αυξήθηκαν κατά περίπου 90%. Αντίθετα, οι Gucci και Michael Kors σημείωσαν μειώσεις 50% και 40%.

Στο Tmall, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα διαδικτυακού λιανικού εμπορίου της Κίνας, ορισμένες εγχώριες μάρκες ανταγωνίζονται ή ξεπερνούν πλέον εμβληματικούς ευρωπαϊκούς οίκους. Η Laopu Gold είχε πωλήσεις 630 εκατομμυρίων δολαρίων στο Tmall σε διάστημα 12 μηνών, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 57 εκατομμύρια δολάρια της Van Cleef & Arpels. Οι πωλήσεις της Mao Geping ξεπέρασαν αυτές της Bobbi Brown, διπλάσιες σε έσοδα από αυτά της αμερικανικής μάρκας. Πέραν του διαδικτύου, οι εγχώριες μάρκες εισχωρούν σε ελίτ εμπορικές περιοχές που κάποτε κυριαρχούνταν από δυτικούς γίγαντες: η Laopu Gold είναι πλέον παρούσα και στα δέκα κορυφαία εμπορικά κέντρα στην Κίνα.

Αν και οι χαμηλότερες τιμές αποτελούν πλεονέκτημα – οι τσάντες της Songmont πωλούνται σε πολύ χαμηλότερες τιμές από τα συγκρίσιμα μοντέλα Hermès – η τιμή από μόνη της δεν εξηγεί την αλλαγή. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι οι ανερχόμενες κινεζικές μάρκες πετυχαίνουν δημιουργώντας πλούσιες πολιτιστικές αφηγήσεις και προσφέροντας χειροποίητη ποιότητα που καθοδηγείται από την εγχώρια πολιτιστική κληρονομιά.

Παράγοντας και ο πολιτισμός της Κίνας

Οι νεότεροι αγοραστές, ειδικότερα, δεν βλέπουν πλέον τα δυτικά λογότυπα ως αυτόματους δείκτες γούστου. Μάρκες όπως η To Summer ενσωματώνουν παραδοσιακά κινεζικά συστατικά και πορσελάνη στις σειρές αρωμάτων τους, ενώ η Songmont δίνει έμφαση στην «ανατολική αισθητική» εμπνευσμένη από την καλλιγραφία. Η φιλοσοφία της Icicle βασίζεται στα κομφουκιανά ιδανικά της αυτοσυγκράτησης.

Αυτές οι τοπικές ταυτότητες έχουν βαθιά απήχηση στο διαδίκτυο, όπου οι κινεζικές ετικέτες διαπρέπουν στην αφήγηση ιστοριών και στην εμπλοκή των καταναλωτών. Η Songmont, για παράδειγμα, λάνσαρε ένα podcast για τη γυναικεία φύση της σύγχρονης Κινέζας – περιεχόμενο που συνδέει συναισθηματικά με τρόπους που πολλές παγκόσμιες μάρκες έχουν δυσκολευτεί να αναπαράγουν.

Η δεξιοτεχνία είναι επίσης κεντρικής σημασίας για την ελκυστικότητα. Η Icicle λειτουργεί ένα πρώην εργοστάσιο παραγωγής Max Mara. Η Songmont χρησιμοποιεί δέρμα υψηλής ποιότητας και επιχρυσωμένα μεταλλικά μέρη διαμορφωμένα από έμπειρους μάστορες. Η Laopu Gold χρησιμοποιεί περίπλοκα φιλιγκράν και σμάλτο. Η Mao Geping διδάσκει τεχνικές ομορφιάς σε τοπικά μοντέλα, χτίζοντας εμπιστοσύνη με εκατομμύρια ακόλουθους.

Ορισμένες κινεζικές μάρκες αρχίζουν να κερδίζουν έδαφος και στο εξωτερικό, αν και οι διεθνείς πωλήσεις παραμένουν χαμηλές. Τα στελέχη αναγνωρίζουν ότι η μακροπρόθεσμη επιτυχία θα απαιτήσει επέκταση πέρα ​​από την Κίνα για να αποφευχθεί η εξάρτηση από μια ενιαία, επιβραδυνόμενη αγορά. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι περισσότερες εγχώριες μάρκες πολυτελείας εξακολουθούν να μην πλησιάζουν την κλίμακα των ευρωπαϊκών ομίλων: καμία κινεζική μάρκα δεν κατέχει περισσότερο από 0,5% του εγχώριου μεριδίου αγοράς πολυτελών ειδών και πολύ λίγες υπερβαίνουν τα 10 δισεκατομμύρια γουάν (1,4 δισεκατομμύρια δολάρια) σε ετήσια έσοδα.

Τελικά, η μεγαλύτερη αβεβαιότητα μπορεί να είναι οι οικονομικές προοπτικές της Κίνας. Η ίδια οικονομική πίεση που βλάπτει τους ξένους οίκους πολυτελείας θα μπορούσε τελικά να μετριάσει τον ενθουσιασμό ακόμη και για τις ανερχόμενες εγχώριες μάρκες. Καθώς η ανάπτυξη της μεσαίας τάξης επιβραδύνεται και η εργασιακή ανασφάλεια αυξάνεται, ορισμένοι καταναλωτές -κάποτε μανιώδεις αγοραστές ειδών πολυτελείας- στρέφονται αντ’ αυτού σε οικονομικές πλατφόρμες. Ωστόσο, προς το παρόν, η έξαρση της πολιτισμικά συντονισμένης, σχολαστικά κατασκευασμένης κινεζικής πολυτέλειας υποδηλώνει μια στιγμή επαναπροσδιορισμού σε μία από τις πιο σημαντικές αγορές του κόσμου.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
Ferrari – Lamborghini: Σε αναζήτηση πελατών για τα υπερ-ακριβά EV
World

Το στοίχημα Ferrari και Lamborghini με τα... hypercar
Σύνοδος G20: Μήνυμα των ηγετών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
World

Εληξε... ανορθόδοξα η σύνοδος G20 - Τι συνέβη με τη μετάβαση της προεδρίας
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο
ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί
Κίνα: Τι είπε για τις σπάνιες γαίες στην G20 – Οι περιορισμοί στις εξαγωγές και η συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες
World

Τι αποκάλυψε στην G20 ο κινέζος πρωθυπουργός για τις σπάνιες γαίες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
Ηλεκτρισμός

«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Αργοπεθαίνει η τεράστια αγορά στεγαστικών δανείων
World

O αργός θάνατος της αμερικανικής στεγαστικής πίστης

Μια ύπουλη κρίση - Γιατί οι Αμερικάνοι δεν δανείζονται για να αγοράσουν σπίτια

Τζούλη Καλημέρη
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους - Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Μαρία Σιδέρη
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα οπωροκηπευτικά - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Μαρία Σιδέρη
Gap: Τα τρικ της «ανάκαμψης» και το «αγκάθι» – Ο ρόλος της ομορφιάς
World

Τα τρικ της ανάκαμψης και το «αγκάθι» της Gap - Ο ρόλος της ομορφιάς

Πώς εξελίσσεται η στρατηγική της Gap - Το μήνυμα από τα αποτελέσματα τριμήνου και η υπέρβαση των εκτιμήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων

Οι τράπεζες προωθούν κατά βάση στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζουν σταθερές καταβολές από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από World
Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ

Πρόκειται για σημεία του σχεδίου τα οποία «σίγουρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς την έγκρισή μας», τόνισε ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς

Σύνοδος G20: Μήνυμα των ηγετών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
World

Εληξε... ανορθόδοξα η σύνοδος G20 - Τι συνέβη με τη μετάβαση της προεδρίας

Χωρίς παράδοση - παραλαβή η προεδρία της ομάδας των G 20 λόγω της απουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών- Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την κοινή δήλωση

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, Καναδά και στη μέση η Γροιλανδία

ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
Κίνα: Τι είπε για τις σπάνιες γαίες στην G20 – Οι περιορισμοί στις εξαγωγές και η συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες
World

Τι αποκάλυψε στην G20 ο κινέζος πρωθυπουργός για τις σπάνιες γαίες

Γιατί επιμένει η Κίνα στους περιορισμούς εξαγωγών σπάνιων γαιών - Τι προβλέπεται στην πρωτοβουλία εξόρυξης με φιλικές χώρες

Βρετανία: Νέο πρόγραμμα επιδότησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα
World

Νέο πρόγραμμα επιδότησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη Βρετανία

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, από την έναρξή του τον Ιούλιο, το πρόγραμμα επιδοτήσεων για ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει βοηθήσει περισσότερους από 35.000 οδηγούς να αγοράσουν EV

Wall Street: Βασίζεται σε πάρα πολλές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, προειδοποιεί η Vanguard
World

Προειδοποίηση για Wall Street - «Βασίζεται σε πάρα πολλές μειώσεις επιτοκίων»

Η επικεφαλής ομολόγων του γίγαντα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων λέει ότι οι «μαζικές» δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα ενισχύσουν την οικονομία των ΗΠΑ

Latest News
Αγορά: Με τα περσινά στολίδια θα γιορτάσουν οι περισσότεροι – Υποτονική η καταναλωτική κίνηση
Economy

Χριστούγεννα με τα περσινά στολίδια - Τα πρώτα μηνύματα από την αγορά

Με την ακρίβεια να πιέζει και τα νοικοκυριά να μετρούν κάθε ευρώ, η χριστουγεννιάτικη αγορά κινείται φέτος υποτονικά για την ώρα

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November
English Edition

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November

Greek farmers, who say their demands remain unmet, point to soaring production costs, which leave producers selling at extremely low prices, while consumer prices remain disproportionately high by the time goods reach supermarket shelves

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ

Πρόκειται για σημεία του σχεδίου τα οποία «σίγουρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς την έγκρισή μας», τόνισε ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς

Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα

Με αυτήν τη χορηγική συνεργασία, η Protergia επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τις τέχνες

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday
Wall Street

Με το βλέμμα στη Black Friday η Wall Street

Οι καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες αποτελούν περισσότερο από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ, θα βρεθούν πλέον στο μικροσκόπιο της Wall Street

Ποδόσφαιρο: Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ
Business of Sport

Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ

H απόφαση για την είσοδο επενδυτή στη Ρεάλ, θα πρέπει να παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Νοεμβρίου - Το ατού των Arnault

Ferrari – Lamborghini: Σε αναζήτηση πελατών για τα υπερ-ακριβά EV
World

Το στοίχημα Ferrari και Lamborghini με τα... hypercar

Το 2026 θα μπορούσε να είναι η χρονιά που θα τα απογειώσει ή θα τα καταστρέψει

ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες – πελάτες της
Τεχνολογία

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας - Επί ποδός οι τράπεζες - πελάτες της

Η εταιρεία στις ΗΠΑ ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα
Κοινωνία

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα

Σε έναν κόσμο υβριδικών απειλών, γρήγορων γεωπολιτικών μεταβολών, κλιμακούμενης αβεβαιότητας, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι θεματοφύλακας της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας

Θέρμανση: Αυξήθηκαν οι τιμές στο πετρέλαιο – Εναλλακτικές λύσεις αναζητούν οι καταναλωτές
Economy

«Ανεβαίνει» το πετρέλαιο θέρμανσης - Εναλλακτικές ψάχνουν οι καταναλωτές

Με το πετρέλαιο θέρμανσης να παραμένει σχετικά ακριβό για τα εισοδήματα των νοικοκυριών, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες ή στο πέλετ προκειμένου να ζεσταθούν

Μπαλί: «Stop» στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού
Τουρισμός

Πώς το Μπαλί έβαλε τους ντόπιους πάνω από τα δισεκατομμύρια

Στις 17 Νοεμβρίου, ο κυβερνήτης του Μπαλί, I Wayan Koster, παρουσίασε ένα σχέδιο που συνιστούσε την πλήρη απαγόρευση των ιδιωτικών παραλιών

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύνοδος G20: Μήνυμα των ηγετών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
World

Εληξε... ανορθόδοξα η σύνοδος G20 - Τι συνέβη με τη μετάβαση της προεδρίας

Χωρίς παράδοση - παραλαβή η προεδρία της ομάδας των G 20 λόγω της απουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών- Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την κοινή δήλωση

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Σινεμά: Πρεμιέρα με 150 εκατ. δολ. για το σίκουελ του Wicked
Tέχνη και Ζωή

«Εσπασε ταμεία» με 150 εκατ. δολ. η πρεμιέρα του Wicked II

Η αύξηση στις πωλήσεις εισιτηρίων ήταν μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση για τις αίθουσες σινεμά, τερματίζοντας μια πρόσφατη περίοδο «ξηρασίας» στα ταμεία

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά;

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, Καναδά και στη μέση η Γροιλανδία

ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο