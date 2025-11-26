Αμερικανικά ομόλογα: Φρένο στο ράλι από τα επιδόματα ανεργίας

Πάνω από το 4% επέστρεψε η απόδοση του 1οετούς αμερικανικού ομολόγου βάζοντας φρένο στο τετραήμερο ράλι της αγοράς αμερικανικών ομολόγων.

Οι αποδόσεις σημείωσαν άνοδο σε όλες τις διάρκειες, με το 10ετές να σκαρφαλώνει στο 4,01%, αφού έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο ενός μήνα κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.

Η αγορά εργασίας

Καταλύτης της κλιμάκωσης των αποδόσεων είναι τα εβδομαδιαία στοιχεία για τις αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας, οι οποίες μειώθηκαν απροσδόκητα στις 216.000 την εβδομάδα που έληξε στις 22 Νοεμβρίου. Το νούμερο ήταν το χαμηλότερο από τα μέσα Απριλίου και κάτω από τις προσδοκίες των οικονομολόγων για 225.000 αιτήσεις.

Οι traders έχουν αυξήσει τα στοιχήματά τους ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά 0,25% τον Δεκέμβριο για να στηρίξει την αγορά εργασίας. Ωστόσο, ορισμένοι στρατηγικοί αναλυτές προετοιμάζονται για την επιβράδυνση του ρυθμού των μειώσεων από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο της Fed.

Τα γεράκια της Fed

«Εάν ο πληθωρισμός αποδειχθεί ασταθής ή εάν η δραστηριότητα ανακάμψει έστω και μέτρια, πιστεύουμε ότι η αγορά δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη για μια «γερακίσια έκπληξη» υπογραμμισε την Τετάρτη ο Mathias Kpade, στρατηγικός αναλυτής της Societe Generale, συνιστώντας στους επενδυτές να τοποθετηθούν για λιγότερες περικοπές της Fed.

Οι απώλειες διατηρήθηκαν μετά την έκδοση επταετών ομολόγων αξίας 44 δισ. δολαρίων, η οποία ολοκληρώθηκε με ελαφρώς υψηλότερη απόδοση από ό,τι λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Παρόλα αυτά, η κίνηση των αποδόσεων περιορίστηκε σε μια συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από χαμηλούς όγκους συναλλαγών ενόψει της αργίας των Ευχαριστιών την Πέμπτη και με τους traders να επικεντρώνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τα βρετανικά ομόλογα σημείωσαν άνοδο εν μέσω ενδείξεων ότι η κυβέρνηση υιοθετεί μια πιο συγκρατημένη προσέγγιση στον δανεισμό.