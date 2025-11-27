ΕΕ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης για τους βιολογικούς ελέγχους

Ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης και αδειοδότησης των μέσων βιολογικού ελέγχου, τα οποία μπορούν να μειώσουν την εξάρτηση από τα συμβατικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα στην ΕΕ ζητούν οι ευρωβουλευτές.

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με τρόπους επιτάχυνσης της καταχώρισης και της υιοθέτησης βιολογικών μέσων ελέγχου, με 590 ψήφους υπέρ, 28 κατά και 32 αποχές.

Οι αγρότες χρειάζονται περισσότερη χρηματοδότηση και καλύτερη υποστήριξη

Υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τα συμβατικά προϊόντα φυτοπροστασίας, όπως τα βιολογικά μέσα ελέγχου, για την επίτευξη ενός πιο φιλικού προς το περιβάλλον και βιώσιμου συστήματος τροφίμων. Το βιολογικό μέσο ελέγχου είναι ένας οργανισμός, όπως ένα έντομο ή μια φυσική ουσία, που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ενός παρασίτου ή μιας ασθένειας. Η έγκριση και η αδειοδότηση ουσιών και προϊόντων βιολογικού ελέγχου εμπίπτει επί του παρόντος στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ενώ οι βιολογικοί παράγοντες ελέγχου για ασπόνδυλα δεν καλύπτονται από τη νομοθεσία της ΕΕ και υπόκεινται σε ποικίλους εθνικούς κανόνες.

Μείωση της εξάρτησης

Το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι οι λύσεις βιολογικού ελέγχου μπορούν να μειώσουν την εξάρτηση από τα συμβατικά προϊόντα φυτοπροστασίας. Για την ενίσχυση αυτής της θέσης, η έκθεση ζητά μια στοχευμένη αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά προϊόντων φυτοπροστασίας. Ζητά μάλιστα, έναν σαφή νομικό ορισμό των παραγόντων βιολογικού ελέγχου, καθώς και ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης και αδειοδότησης.

Καλεί επίσης τα κράτη μέλη να αυξήσουν και να διευκολύνουν τη χρήση της διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης για τους βιολογικούς ελέγχους. Οι ευρωβουλευτές πιστεύουν ότι αυτά τα μέτρα θα ενισχύσουν την ασφάλεια δικαίου, θα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις και θα αποτρέψουν τον κατακερματισμό της αγοράς.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η ταχύτερη αξιολόγηση και αδειοδότηση λύσεων βιολογικού ελέγχου δεν πρέπει να οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστερήσεις στην αξιολόγηση κινδύνου και την αδειοδότηση συμβατικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ότι οι παράγοντες βιολογικού ελέγχου πρέπει να εξακολουθούν να υπόκεινται σε αυστηρή επιστημονική αξιολόγηση.

Η υποστήριξη

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι τόσο τα κράτη μέλη όσο και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στην ικανότητα αξιολόγησης. Για να επιταχυνθεί η έγκριση βιολογικών μέσων ελέγχου, το Κοινοβούλιο ζητά επίσης τη δημιουργία λωρίδων προτεραιότητας με ειδική πρόσθετη χρηματοδότηση.

Η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης της γεωργικής παραγωγικότητας και διασφάλισης ότι οι αγρότες δεν θα μείνουν χωρίς αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά μέσα για την προστασία των καλλιεργειών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει ότι η εκπαίδευση, η ενημέρωση και η πρακτική καθοδήγηση σχετικά με την αποτελεσματική χρήση προϊόντων βιολογικού ελέγχου πρέπει να αναπτυχθούν σε συνεργασία με τους αγρότες, τονίζοντας την ανάγκη για δημόσια και ιδιωτική έρευνα και συνεργασίες στην ανάπτυξη βιολογικού ελέγχου.