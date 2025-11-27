Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

«Τα καλύτερα… έρχονται». Σε αυτές τις λέξεις συμπυκνώνεται σε γενικές γραμμές το μήνυμα που έστειλε η διοίκηση της Intralot από την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, τονίζοντας πως περιμένει ισχυρή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια στις διεθνείς αγορές μετά την ολοκλήρωση της ένωσης με την Bally’s,

Την ίδια στιγμή, εμφανίστηκε καθησυχαστική σχετικά με την αναθεώρηση του φόρου που αποφάσισε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για τα διαδικτυακά παιχνίδια από 21% σε 40% από τον Απρίλιο του 2026, υπογραμμίζοντας πως έχει λάβει επιθετικά μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων αλλά και υπενθυμίζοντας πως ιστορικά σε αυτές τις περιόδους «γεννώνται» ευκαιρίες για τους μεγαλύτερους παίκτες.

Οι φόροι θα φέρουν συγκέντρωση και ευκαιρίες

«Οι αλλαγές φέρνουν ευκαιρίες. Μόνο οι ισχυροί θα επιβιώσουν», σημείωσε ο CEO της Intralot Robeson Reeves και εκτίμησε πως η αγορά θα συγκεντρωθεί γύρω από λίγους μεγάλους παίκτες όπως η Intralot. Έσπευσε μάλιστα να επισημάνει πως παραδοσιακά η υψηλή φορολογία και οι θεσμικές στρεβλώσεις διεθνώς τροφοδοτούν τη μαύρη αγορά—με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ολλανδία, όπου εκτιμάται ότι το παράνομο στοίχημα αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της αγοράς.

Στο 1,15 δισ. ο πήχης των πωλήσεων το 2026

Σχολιάζοντας μάλιστα την αναμενόμενη υποχώρηση της κερδοφορίας ξεκαθάρισαν πως επουδενί δεν αλλάζει την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και τις προοπτικές που έχει η εταιρεία ενώ διευκρίνισαν πως οι προβλέψεις που αποτυπώνονται για την πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων τα επόμενα χρόνια είναι… οι πλέον συντηρητικές. Και αυτό γιατί δεν ενσωματώνουν νέα συμβόλαια που αναμένεται να «τρέξουν» μετά το 2026 και πιθανές νέες εξαγορές «Το 2026 και 2027 θα είναι εξαιρετικά χρόνια», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο conference call, το ενιαίο σχήμα Bally’s – Intralot για το 2026 αναμένονται έσοδα 1,15 δισ. ευρώ και EBITDA 422,5 εκατ. ευρώ ενώ το 2027 εκτιμάται ότι οι πωλήσεις θα ανέλθουν σε 1,24 δισ. ευρώ και τα EBITDA σε 448,69 εκατ. ευρώ.

Αύξηση ποσοστού από Bally’s, buy back και μέρισμα από το 2026

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία ήταν η πρόθεση βασικών μετόχων να αυξήσουν τη συμμετοχή τους, με την Bally’s να εμφανίζεται έτοιμη να ενισχύσει τη θέση της έως το τέλος του έτους. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως έμπρακτη ψήφος εμπιστοσύνης στη στρατηγική και στις προοπτικές της εταιρείας. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ο σχεδιασμός διανομής μερίσματος από το 2026, σε ποσοστό 35% των καθαρών κερδών. Την ίδια στιγμή, ο CEO θα εισηγηθεί στο διοικοικητικό συμβούλιο να ξεκινήσει και ένα πρόγραμμα buy back χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στο μέγεθος.

Η διοίκηση απάντησε και για τις προοπτικές σύναψης νέων ή και επέκτασης υφιστάμενων συμβολαίων στις διάφορες αγορές που δραστηριοποιείται. Έγινε ειδική αναφορά στις λοταρίες σε Οντάριο, Μέριλαντ, Μινεσότα αλλά και σε συνεργασία για έργο του ΟΠΑΠ ενώ όπως ειπώθηκε μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η ανακοίνωση ανάληψης project στην Βρετανική Κολομβία.

Επενδύσεις που συνδέονται με εξαγορές

Όσον αφορά στο επενδυτικό πρόγραμμα (capex), η διοίκηση ανέφερε ότι σε ετήσια βάση απαιτούνται περίπου 60 εκατ. ευρώ σε ανανεώσεις και συντηρήσεις, ωστόσο δεν αποκλείεται να μεγαλώσει τη διετία 2026 και 2027, εφόσον προκύψουν σημαντικές ευκαιρίες εξαγορών. Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση εμφανίστηκε βέβαιη ότι θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες χρηματοδότησης.

Σε πορεία επίτευξης των στόχων

Υπενθυμίζεται ότι η Intralot σε ανακοίνωση που εξέδωσε για τα οικονομικά αποτελέσματα ενεαμήνου ανέφερε πως η εκτίμησή της για το 2025 σε ετήσια βάση, pro-forma για τις δύο εταιρείες Bally’s – Intralot, αναμένεται να κυμανθεί στην περιοχή των €1.070 εκατ. εσόδων και €435 εκατ. προσαρμοσμένο EBITDA, δηλαδή ένα ενοποιημένο περιθώριο 40,65%.