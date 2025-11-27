Λειψυδρία: Αττική σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Θετικά γνωμοδότησε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), έπειτα από μια πεντάωρη συνεδρίαση που ξεκίνησε στις 11.30 το πρωί, σχετικά με την κήρυξη της Αττικής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η απόφαση αυτή ακολουθεί τις αντίστοιχες γνωμοδοτήσεις της Αρχής προς το Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για τη Λέρο και την Πάτμο, νησιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανώς θετική είναι η γνωμοδότηση και για το Μεγανήσι στο Ιόνιο.

Η λειψυδρία οδηγεί σε έργα fast track

Η κίνηση της ΡΑΑΕΥ να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης έρχεται έπειτα από αίτημα της ΕΥΔΑΠ και μελέτη του ΕΜΠ, το οποίο ανέλαβε την υποστήριξη της Αρχής σε θέματα λειψυδρίας, με στόχο την τεκμηρίωση της ανάγκης για έργα fast track προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται μεταξύ άλλων έργα διασύνδεσης των ποταμών Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη με τον ταμιευτήρα του Ευήνου, διασφαλίζοντας την επάρκεια υδάτων ακόμη και σε ακραίες συνθήκες.

Παράλληλα, έχουν τεθεί σε λειτουργία τα αντλιοστάσια της Υλίκης, ενώ εκσυγχρονίζονται και επαναλειτουργούν οι γεωτρήσεις της Μαυροσουβάλας. Επιπλέον, εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης υπόγειων υδροφορέων κατά μήκος του υδραγωγείου του Μόρνου, συμπεριλαμβανομένου του Βοιωτικού Κηφισού.

Δραματική μείωση των αποθεμάτων

Η πτώση των αποθεμάτων είναι καταιγιστική, αν και η κατάσταση απέχει ακόμη από την τραγική εικόνα του 1993 όταν είχαν περιοριστεί συνολικά στα 120 εκατ. κ.μ. με τον Μόρνο να διαθέτει μόλις 93,5 εκατ. κ.μ.. Ωστόσο, ήδη τα νερά στον Μόρνο έχουν περιοριστεί στα 159 εκατ. κ.μ. από 463 εκατ. κ.μ. το 2023.

Η συρρίκνωση της επιφάνειας της λίμνης και η σημαντική μείωση του αποθέματος δημιουργούν πίεση για άμεση θωράκιση της Αττικής, πριν οι ελλείψεις μετατραπούν σε πραγματική απειλή για την καθημερινότητα εκατομμυρίων κατοίκων. Στόχος των αρχών είναι να κινηθεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο ώστε τα αναγκαία έργα να μη χαθούν μέσα σε γραφειοκρατικά εμπόδια, με την κρίση να λειτουργεί πλέον ως καταλύτης για άμεση δράση.