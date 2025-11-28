Eurobank Equities: «Επιλεκτική» στις ελληνικές τράπεζες – Ποιες προτιμά

Σε αυξήσεις των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Eurobank Equities, μετά και την ολοκλήρωση των ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου του έτους, συστήνοντας όμως αγορές μόνο στις Εθνική, Πειραιώς και Κύπρου. Για την Alpha Bank και την Optima Bank οι συστάσεις είναι για διακράτηση.

Ειδικότερα, η τιμή στόχος της Alpha Bank διαμορφώνεται στα 4,08 ευρώ, από 3,40 ευρώ προηγουμένως, για την Εθνική στα 15,83 ευρώ, από 12,73 ευρώ, για την Πειραιώς στα 9,62 ευρώ, από 7,94 ευρώ, για την Optima Bank στα 8,88 ευρώ, από 7,42 ευρώ και για την Κύπρου παραμένει στα 10 ευρώ.

Ανθεκτικότητα κερδών

Σύμφωνα με την Eurobank Equities οι ελληνικές τράπεζες παρουσίασαν αποτελέσματα ευθυγραμμισμένα με τις εκτιμήσεις της και τις προβλέψεις της αγοράς για το τρίτο τρίμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα των κερδών τους, αν και δεν υπήρξαν ενδείξεις για αναβαθμίσεις των στόχων.

Η δυναμική των καθαρών επιτοκιακών εσόδων (NII) σταθεροποιήθηκε στο 3ο τρίμηνο, με μικρή πτώση 0,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αποτελώντας ουσιαστικά το κατώτατο σημείο μετά από τρεις συνεχόμενες πτώσεις σε τριμηνιαία βάση, λόγω της σταθεροποίησης του Euribor.

Τα έσοδα από προμήθειες παρουσίασαν μικρή πτώση σε τριμηνιαία βάση, όπως αναμενόταν, κυρίως λόγω της εποχικότητας στις πληρωμές και τις μεταφορές χρημάτων, ενώ οι τομείς της bancassurance και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων συνέχισαν να αναπτύσσονται με ισχυρούς διψήφιους ρυθμούς (πάνω από 20% σε ετήσια βάση).

Τα έσοδα από το trading μετριάστηκαν επίσης, ενώ τα έξοδα λειτουργίας αυξήθηκαν οριακά κατά 1,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, γεγονός που αντανακλά τις προσδοκίες της αγοράς.

Η αύξηση των εξόδων αποδίδεται σε πρωτοβουλίες ανανέωσης προσωπικού και κόστος ενσωμάτωσης (π.χ. Snappi), με τη διαχείριση κόστους να παραμένει ακέραιη και το ποσοστό αποδοτικότητας να διατηρείται στο κορυφαίο 37%, σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο των περιφερειακών τραπεζών (περίπου 45%).

Βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού

Η ποιότητα των δανείων παρέμεινε ισχυρή, με το μέσο κόστος κινδύνου (CoR) να παραμένει σχεδόν αμετάβλητο γύρω από τις 50 μονάδες βάσης. Όπως αναμενόταν, η κερδοφορία στον συστημικό τομέα ήταν ισχυρότερη στις Eurobank και Εθνική Τράπεζα, με αποδόσεις RoTE της τάξης του 16,2% και 15,6% αντίστοιχα, ακολουθούμενες από την Πειραιώς (14,6%) και την Alpha Bank (11,7%). Οι Optima και BoC παρουσίασαν εξαιρετικά αποτελέσματα με αποδόσεις 24% και 18,4% αντίστοιχα.

Η κεφαλαιακή θέση παρέμεινε ισχυρή, με το CET1 να διαμορφώνεται στο 16,2% (+10 μ.β. σε τριμηνιαία βάση), καθώς η οργανική κερδοφορία απορρόφησε τις καταβολές μερισμάτων και την αύξηση του ρίσκου από τα περιουσιακά στοιχεία (RWA).

Επίσης, σχεδόν όλες οι τράπεζες αναβάθμισαν τις προβλέψεις για το 2025 λόγω της αύξησης των δανειακών όγκων, της μείωσης του CoR και της βελτιωμένης προβλεψιμότητας εσόδων, υποδεικνύοντας ότι η αρνητική επίδραση από τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων αρχίζει να υποχωρεί, ανοίγοντας το δρόμο για πιθανές αναβαθμίσεις το 2026-2027 κατά τη διάρκεια των ετήσιων αποτελεσμάτων.

Ελάχιστες αλλαγές στις εκτιμήσεις

Η Eurobank Equities αναθεώρησε τα μοντέλα της για να ενσωματώσει την εκτίμηση επιτοκίου της ΕΚΤ στο 2% το 2025-2026, με αύξηση στο 2,25% το 2027, καθώς και πρόσφατες εκδόσεις MREL και τις επιπτώσεις από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις στις χορηγήσεις.

Σημειώνεται ότι η Alpha Bank αναβάθμισε την εκτίμηση για τα κέρδη της το 2025 στα 890 εκατ. ευρώ (από 850 εκατ. ευρώ προηγουμένως), ενώ η Εθνική Τράπεζα επιβεβαίωσε ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή για το 2025 θα ανέλθουν σε 1,4 ευρώ (RoTE >15%).

Η Eurobank Equities περιλαμβάνει επίσης την έκδοση 400 εκατ. ευρώ AT1 για την Πειραιώς, ενώ οι υπόλοιπες αναθεωρήσεις αφορούν μικρές αυξήσεις στην εκτίμηση για τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή (+2,2% το 2025, +3,9% το 2026 και +2,9% το 2027 για τις συστημικές τράπεζες, +3,4% / +4,2% / +6,0% για την Optima).

Ελκυστικές αποτιμήσεις

Η Eurobank Equities διατηρεί τις θετικές της εκτιμήσεις για τον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα, καθώς οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές παρά την εντυπωσιακή αύξηση άνω του 80% από την αρχή της χρονιάς.

Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται στο 1,22x την ενσώματη λογιστική αξία για το 2026 (P/TBV) και 8,7x τον δείκτη P/E, με RoTE περίπου 14% και απόδοση για τους μετόχους γύρω στο 6%, έναντι 1,50x και 9,7x για τους αντίστοιχους ευρωπαίους ομίλους.

Παρά τις ελάχιστες αναβαθμίσεις στα καθαρά κέρδη, η Eurobank Equities αναφέρει ότι οι τράπεζες παραμένουν σε θετική πορεία λόγω της χαμηλής αποτίμησης και της δυνατότητας περαιτέρω επαναξιολόγησης για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, καθώς ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων πλησιάζει στο τέλος του.