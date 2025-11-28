Eurobank Equities: «Επιλεκτική» στις ελληνικές τράπεζες – Ποιες προτιμά

Σύμφωνα με την Eurobank Equities οι ελληνικές τράπεζες παρουσίασαν αποτελέσματα ευθυγραμμισμένα με τις εκτιμήσεις της

Τράπεζες 28.11.2025, 16:01
Eurobank Equities: «Επιλεκτική» στις ελληνικές τράπεζες – Ποιες προτιμά
Newsroom

Σε αυξήσεις των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Eurobank Equities, μετά και την ολοκλήρωση των ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου του έτους, συστήνοντας όμως αγορές μόνο στις Εθνική, Πειραιώς και Κύπρου. Για την Alpha Bank και την Optima Bank οι συστάσεις είναι για διακράτηση.

Ειδικότερα, η τιμή στόχος της Alpha Bank διαμορφώνεται στα 4,08 ευρώ, από 3,40 ευρώ προηγουμένως, για την Εθνική στα 15,83 ευρώ, από 12,73 ευρώ, για την Πειραιώς στα 9,62 ευρώ, από 7,94 ευρώ, για την Optima Bank στα 8,88 ευρώ, από 7,42 ευρώ και για την Κύπρου παραμένει στα 10 ευρώ.

Ανθεκτικότητα κερδών

Σύμφωνα με την Eurobank Equities οι ελληνικές τράπεζες παρουσίασαν αποτελέσματα ευθυγραμμισμένα με τις εκτιμήσεις της και τις προβλέψεις της αγοράς για το τρίτο τρίμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα των κερδών τους, αν και δεν υπήρξαν ενδείξεις για αναβαθμίσεις των στόχων.

Η δυναμική των καθαρών επιτοκιακών εσόδων (NII) σταθεροποιήθηκε στο 3ο τρίμηνο, με μικρή πτώση 0,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αποτελώντας ουσιαστικά το κατώτατο σημείο μετά από τρεις συνεχόμενες πτώσεις σε τριμηνιαία βάση, λόγω της σταθεροποίησης του Euribor.

Τα έσοδα από προμήθειες παρουσίασαν μικρή πτώση σε τριμηνιαία βάση, όπως αναμενόταν, κυρίως λόγω της εποχικότητας στις πληρωμές και τις μεταφορές χρημάτων, ενώ οι τομείς της bancassurance και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων συνέχισαν να αναπτύσσονται με ισχυρούς διψήφιους ρυθμούς (πάνω από 20% σε ετήσια βάση).

Τα έσοδα από το trading μετριάστηκαν επίσης, ενώ τα έξοδα λειτουργίας αυξήθηκαν οριακά κατά 1,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, γεγονός που αντανακλά τις προσδοκίες της αγοράς.

Η αύξηση των εξόδων αποδίδεται σε πρωτοβουλίες ανανέωσης προσωπικού και κόστος ενσωμάτωσης (π.χ. Snappi), με τη διαχείριση κόστους να παραμένει ακέραιη και το ποσοστό αποδοτικότητας να διατηρείται στο κορυφαίο 37%, σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο των περιφερειακών τραπεζών (περίπου 45%).

Βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού

Η ποιότητα των δανείων παρέμεινε ισχυρή, με το μέσο κόστος κινδύνου (CoR) να παραμένει σχεδόν αμετάβλητο γύρω από τις 50 μονάδες βάσης. Όπως αναμενόταν, η κερδοφορία στον συστημικό τομέα ήταν ισχυρότερη στις Eurobank και Εθνική Τράπεζα, με αποδόσεις RoTE της τάξης του 16,2% και 15,6% αντίστοιχα, ακολουθούμενες από την Πειραιώς (14,6%) και την Alpha Bank (11,7%). Οι Optima και BoC παρουσίασαν εξαιρετικά αποτελέσματα με αποδόσεις 24% και 18,4% αντίστοιχα.

Η κεφαλαιακή θέση παρέμεινε ισχυρή, με το CET1 να διαμορφώνεται στο 16,2% (+10 μ.β. σε τριμηνιαία βάση), καθώς η οργανική κερδοφορία απορρόφησε τις καταβολές μερισμάτων και την αύξηση του ρίσκου από τα περιουσιακά στοιχεία (RWA).

Επίσης, σχεδόν όλες οι τράπεζες αναβάθμισαν τις προβλέψεις για το 2025 λόγω της αύξησης των δανειακών όγκων, της μείωσης του CoR και της βελτιωμένης προβλεψιμότητας εσόδων, υποδεικνύοντας ότι η αρνητική επίδραση από τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων αρχίζει να υποχωρεί, ανοίγοντας το δρόμο για πιθανές αναβαθμίσεις το 2026-2027 κατά τη διάρκεια των ετήσιων αποτελεσμάτων.

Ελάχιστες αλλαγές στις εκτιμήσεις

Η Eurobank Equities αναθεώρησε τα μοντέλα της για να ενσωματώσει την εκτίμηση επιτοκίου της ΕΚΤ στο 2% το 2025-2026, με αύξηση στο 2,25% το 2027, καθώς και πρόσφατες εκδόσεις MREL και τις επιπτώσεις από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις στις χορηγήσεις.

Σημειώνεται ότι η Alpha Bank αναβάθμισε την εκτίμηση για τα κέρδη της το 2025 στα 890 εκατ. ευρώ (από 850 εκατ. ευρώ προηγουμένως), ενώ η Εθνική Τράπεζα επιβεβαίωσε ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή για το 2025 θα ανέλθουν σε 1,4 ευρώ (RoTE >15%).

Η Eurobank Equities περιλαμβάνει επίσης την έκδοση 400 εκατ. ευρώ AT1 για την Πειραιώς, ενώ οι υπόλοιπες αναθεωρήσεις αφορούν μικρές αυξήσεις στην εκτίμηση για τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή (+2,2% το 2025, +3,9% το 2026 και +2,9% το 2027 για τις συστημικές τράπεζες, +3,4% / +4,2% / +6,0% για την Optima).

Ελκυστικές αποτιμήσεις

Η Eurobank Equities διατηρεί τις θετικές της εκτιμήσεις για τον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα, καθώς οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές παρά την εντυπωσιακή αύξηση άνω του 80% από την αρχή της χρονιάς.

Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται στο 1,22x την ενσώματη λογιστική αξία για το 2026 (P/TBV) και 8,7x τον δείκτη P/E, με RoTE περίπου 14% και απόδοση για τους μετόχους γύρω στο 6%, έναντι 1,50x και 9,7x για τους αντίστοιχους ευρωπαίους ομίλους.

Παρά τις ελάχιστες αναβαθμίσεις στα καθαρά κέρδη, η Eurobank Equities αναφέρει ότι οι τράπεζες παραμένουν σε θετική πορεία λόγω της χαμηλής αποτίμησης και της δυνατότητας περαιτέρω επαναξιολόγησης για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, καθώς ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων πλησιάζει στο τέλος του.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος: Για 10η χρονιά απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»
Business

Για 10η χρονιά ο ΣΒΕ απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»
Τζαννετάκης (Motor Oil): Χτίζουμε έναν ενεργειακό Όμιλο με ισχυρή βιωσιμότητα
Business

Τζαννετάκης: Η MOH εξελίσσεται σε ενεργειακό Όμιλο με ισχυρή βιωσιμότητα
Μυτιληναίος: Το μήνυμα για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα
Business

Μήνυμα Μυτιληναίου για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα
Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank): Η κεφαλαιακή επάρκεια δίνει περιθώρια εξαγορών
Τράπεζες

Ψάλτης (Alpha Bank): Η κεφαλαιακή επάρκεια δίνει περιθώρια εξαγορών
Enerwave: Nέα προϊόντα ρεύματος και χριστουγεννιάτικη προσφορά
Business

Νέα προϊόντα ρεύματος από την Enerwave

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη
Economy

Προς νέο φιάσκο η κυβέρνηση με την επιστροφή ενοικίου

Νέο κύμα δυσαρέσκειας έχει ξεσηκώσει η επιστροφή ενοικίου, μετά τις πληρωμές των αγροτών - Ουρές στα λογιστικά γραφεία

Ανδρομάχη Παύλου
Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Ηλεκτρισμός

Ο «στρατηγός» άνεμος ανέτρεψε τις τιμές ρεύματος

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι - Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική οικονομία: Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα»
Economy

Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα» στην οικονομία;

Τα «καμπανάκια» του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και οι κρίσιμες προκλήσεις μέχρι το 2029

Γιάννης Αγουρίδης
Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα
Economy

Σπριντ για να μην χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης

Στη εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Mega news μίλησε ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, ο οποίος τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ του Ταμείου

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Τράπεζες
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Τζαννετάκης (Motor Oil): Χτίζουμε έναν ενεργειακό Όμιλο με ισχυρή βιωσιμότητα
Business

Τζαννετάκης: Η MOH εξελίσσεται σε ενεργειακό Όμιλο με ισχυρή βιωσιμότητα

Ο Πέτρος Τζαννετάκης, αναπληρωτής CEO της Motor Oil παρουσίασεστο 4ο Greek Investment Conference τον μετασχηματισμό του Ομίλου εν μέσω των γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων

Μυτιληναίος: Το μήνυμα για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα
Business

Μήνυμα Μυτιληναίου για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα

Τι είπε ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος στη Διάσκεψη του Λονδίνου της Morgan Stanley και του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πάνελ «Γεωπολιτική και η νέα παγκόσμια τάξη»

Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank): Η κεφαλαιακή επάρκεια δίνει περιθώρια εξαγορών
Τράπεζες

Ψάλτης (Alpha Bank): Η κεφαλαιακή επάρκεια δίνει περιθώρια εξαγορών

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, συμμετείχε στο Morgan Stanley and ΑΤΗΕΧ Investment Conference 2025

Enerwave: Nέα προϊόντα ρεύματος και χριστουγεννιάτικη προσφορά
Business

Νέα προϊόντα ρεύματος από την Enerwave

Tα προϊόντα της Enerwave, δωδεκάμηνης διάρκειας, προσφέρουν σταθερή ημερήσια χρέωση και ετήσιο πακέτο κατανάλωσης kWh

Citigroup: Νέα τιμή στόχος στα €19,1 για την μετοχή του ΟΠΑΠ
Business

Η εκτίμηση της Citigroup για τον ΟΠΑΠ

Οι προβληματισμοί της αγοράς για το νέο εταιρικό σχήμα

Νερά Κρήτης: Αυξήθηκε κατά 14,59% ο τζίρος το 2024
Business

Άνοδος 14,59% στον τζίρο της Νερά Κρήτης - Η νέα επένδυση

Ανήλθε στα 32,34 εκατ. ευρώ ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 46,38% από 41,13% το 2023

Latest News
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028

Τα συνδικάτα αναμένουν ότι η Stellantis των Peugeot και Fiat θα κατασκευάσει λιγότερα οχήματα σε όλα τα εργοστάσιά της

Δημήτρης Σταμούλης
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα

Και οι τρεις δείκτες έσπασαν το ανοδικό σερί πέντε ημερών στη Wall Street

Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει

Οι προτάσεις της BluePeak Estate Analytics για τη στεγαστική κρίση - Ο ρόλος των ακινήτων και της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ανδρομάχη Παύλου
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενιαία αγορά: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθεί το όνειρο δεκαετιών για την ΕΕ
World

Το όνειρο Ντελόρ για την ενιαία αγορά και η ματαίωση - Τι «στράβωσε»;

Τα εμπόδια στο εμπόριο εντός της ΕΕ ισοδυναμούν με δασμό 100% για τις υπηρεσίες και δασμό 65% για τα αγαθά, σύμφωνα με την ΕΚΤ - Πού «κολλάει» η ενιαία αγορά

Μελίνα Ζιάγκου
ΔΕΗ: Αναρτήθηκαν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο
Ηλεκτρισμός

Αμετάβλητο από ΔΕΗ το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος

Η ΔΕΗ διατηρεί την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWh

Υγεία: Το αόρατο έλλειμμα στην Ελλάδα – Το χάσμα με την Ευρώπη 
Economy

Το αόρατο έλλειμμα της υγείας στην Ελλάδα

Αθέατη ανισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες για την υγεία στην χώρα μας - Υπερβολικές οι επιβαρύνσεις για τους πολίτες  

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας
Green

Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας

Ξεκινάει η μελέτη πλήρους αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος, την οποία θα αναλάβει ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027
English Edition

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027

Greek PM Kyriakos Mitsotakis spoke at the 4th consecutive Greek Investment Conference in London, organized by Morgan Stanley in partnership with the Athens Stock Exchange (ASE)

Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια
Kρυπτονομίσματα

«Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αγορά των crypto

Τα κρυπτονομίσματα, οι μοχλευμένες θέσεις και η βουτιά των τιμών

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος: Για 10η χρονιά απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»
Business

Για 10η χρονιά ο ΣΒΕ απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος θα απονείμει για 10η χρονιά τα βραβεία «Ελληνική Αξία» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
World

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής

Το ατόπημα με την πρόωρη δημοσίευση των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank
English Edition

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank

ATHEX was only outpaced by silver, gold, and Brazil’s Bovespa Index in local currency and dollar value, according to a report by German Deutsche Bank

Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο