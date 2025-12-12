Wall Street: Αντίρροπες δυνάμεις, συνεχίζονται οι εκροές από τον Nasdaq

Στο επίκεντρο της Wall Street είναι η μεγάλη μετακίνηση κεφαλαίων από τον κλάδο που συνδέεται με την AI και μεταφέρονται σε άλλους τομείς

Wall Street 12.12.2025, 16:50
Wall Street: Αντίρροπες δυνάμεις, συνεχίζονται οι εκροές από τον Nasdaq
Newsroom

Σε διαδικασία μεγάλης αναδιάρθρωσης των θέσεων βρίσκεται και σήμερα η Wall Street, με τα μικτά πρόσημα που εμφανίζει να αποτυπώνουν την έξοδο των επενδυτών από τις μετοχές τεχνολογίας και να μετακινούνται σε τομείς της αγοράς που θεωρούνται πιο αξιόπιστοι.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,21% στις 48.803 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,02% στις 6.899 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,20% στις 23.545 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, η Tilray Brands ενισχύεται κατά 28% μετά την αναφορά της εφημερίδας The Washington Post, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση Τραμπ εξέταζε τη μείωση των ομοσπονδιακών περιορισμών στην κάνναβη.

Κέρδη άνω του 9% σημειώνει και η Lululemon, μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του CEO, Calvin McDonald.

Στο επίκεντρο όμως της αγοράς είναι η μεγάλη μετακίνηση κεφαλαίων από τον κλάδο που συνδέεται με την AI (τεχνητή νοημοσύνη), με μετοχές όπως οι AMD και Micron να παρουσιάζουν κάποιες απώλειες, και να μεταφέρονται σε άλλους τομείς, όπως ο χρηματοοικονομικός, η υγειονομική περίθαλψη και η βιομηχανία.

Η εικόνα είναι επανάληψη της κίνησης της αγοράς της Πέμπτης, με τους επενδυτές να επικεντρώνονται σε κυκλικές μετοχές που θεωρούνται πιο ευαίσθητες στην οικονομία, ενώ πήραν κέρδη από τις μετοχές που συνδέονται με το εμπόριο της AI.

Σε κάθε περίπτωση όμως, οι δείκτες οδεύουν προς μια θετική εβδομάδα, πλην του Nasdaq που έχει μικρές διακυμάνσεις. Από την αρχή της εβδομάδας, ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,45% και ο δείκτης Dow κερδίζει σχεδόν κατά 1,6%. Οι μικρές εταιρείες κεφαλαιοποίησης υπερέχουν καθώς ο δείκτης Russell 2000 κερδίζει 2,7% αυτή την εβδομάδα μετά την επίτευξη νέου ιστορικού υψηλού την Πέμπτη.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επισκίασε τις ευρωαγορές το ράλι του FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Επισκίασε τις ευρωαγορές το ράλι του FTSE 100
Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε στο τέλος υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Λύγισε στο τέλος το ΧΑ υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ
Wall Street: Βρίσκει στηρίγματα στο σήμα του Γουόλερ της Fed
Wall Street

Στηρίγματα στο σήμα του Γουόλερ της Fed βρίσκει η Wall Street
Ελληνικές μετοχές: Ισχυρά τα περιθώρια ανόδου και το 2026, λέει η Morgan Stanley
Markets

Morgan Stanley: «Ταύρος» για τις ελληνικές μετοχές το 2026
Χρηματιστήριο ΑΘηνών: Προσπαθεί να αμυνθεί στις πιέσεις από Eurobank και ΟΤΕ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Προσπαθεί να αμυνθεί στις πιέσεις από Eurobank και ΟΤΕ το ΧΑ
Ελληνικά ομόλογα: Ανοίγει ένας νέος ορίζοντας με την ένταξη στον Δείκτη iBoxx® Global Government, λέει η S&P Global
Ομόλογα

Γιατί ανοίγει νέος ορίζοντας για τα ελληνικά ομόλογα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια
Business

Ο Εξάρχου στρίβει το τιμόνι της AKTOR στην ενέργεια

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου περιέγραψε στη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου τα ορόσημα και τους στόχους της AKTOR από τις μπιζνες στο LNG

Χρήστος Κολώνας
Στεγαστική κρίση: Από τα επιδόματα στα εργοτάξια – Η νέα προσέγγιση 
Ακίνητα

Από τα επιδόματα στα εργοτάξια - Η στροφή στο... στεγαστικό 

Έμφαση στην αύξηση της προσφοράς στέγης - Η στεγαστική κρίση και τα μέτρα της κυβέρνησης 

Αθανασία Ακρίβου
IRIS: Έρχεται κύμα μεγάλων αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων το 2026
Τράπεζες

Έρχεται κύμα αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS

Αλλάζουν τα ημερήσια όρια συναλλαγών με το IRIS - Περαιτέρω απλοποίηση των πληρωμών σε φυσικά καταστήματα 

Αγης Μάρκου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές – Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς
AGRO

Αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές - Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς

Ξεχειλίζει η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών μετά από το νέο φιάσκο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ

Ανθή Γεωργίου
Τυχερά παιχνίδια: Στις 11.000 οι παράνομες ιστοσελίδες – Νομοσχέδιο για τζόγο και καζίνο
Business

Μπλόκο σε 11.000 παράνομες ιστοσελίδες με τυχερά παιχνίδια

Νομοσχέδιο για να μπει τάξη στα παράνομα τυχερά παιχνίδια και πλαίσιο για την ανάπτυξη των καζίνο εισηγείται η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Χρήστος Κολώνας
Ελβετικό φράγκο: Πώς θα γίνει η ρύθμιση για τα δάνεια – Το «όχι» των δανειοληπτών
Economy

Η πρόταση της κυβέρνησης για το ελβετικό και τα όχι των δανειοληπτών

Τι προβλέπει η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο που οδεύει στη Βουλή - Η μετατροπή σε ευρώ και τα επιτόκια

Ανδρομάχη Παύλου
Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount
World

Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να περιγράψει τέσσερα βασικά αρνητικά σημεία της προσφοράς της Paramount στην απάντησή της

Γιάννης Αγουρίδης
Πειραιάς: Έτοιμος για «απογείωση» μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα
Λιμάνια

Έτοιμος για «απογείωση» ο Πειραιάς μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα

Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή των liners στον Πειραιά έως τον προσεχή Απρίλιο

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Wall Street
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επισκίασε τις ευρωαγορές το ράλι του FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Επισκίασε τις ευρωαγορές το ράλι του FTSE 100

Με τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων οκτώ μηνών έκλεισε ο βρετανικός FTSE 100, αν και περιόρισε στο τέλος τα κέρδη του

Wall Street: Βρίσκει στηρίγματα στο σήμα του Γουόλερ της Fed
Wall Street

Στηρίγματα στο σήμα του Γουόλερ της Fed βρίσκει η Wall Street

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της Συνόδου Διευθυντών Επιχειρήσεων του Yale, ο Γουόλερ δήλωσε ότι η Fed θα πρέπει να συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια, αν και με μέτριο ρυθμό

Ελληνικές μετοχές: Ισχυρά τα περιθώρια ανόδου και το 2026, λέει η Morgan Stanley
Markets

Morgan Stanley: «Ταύρος» για τις ελληνικές μετοχές το 2026

Τι εκτιμά για την Ελλάδα η Morgan Stanley - Παραμένει αρνητική για την αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρηματιστήριο ΑΘηνών: Προσπαθεί να αμυνθεί στις πιέσεις από Eurobank και ΟΤΕ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Προσπαθεί να αμυνθεί στις πιέσεις από Eurobank και ΟΤΕ το ΧΑ

O Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,13% στις 2.083,79 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 96 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 20 εκατ. τεμάχια

Ελληνικά ομόλογα: Ανοίγει ένας νέος ορίζοντας με την ένταξη στον Δείκτη iBoxx® Global Government, λέει η S&P Global
Ομόλογα

Γιατί ανοίγει νέος ορίζοντας για τα ελληνικά ομόλογα

Θετικά σχολιάζει ο S&P Global την ένταξη των ελληνικών κρατικών ομολόγων (όπως και των ινδικών) στον Δείκτη iBoxx® Global Government

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πετρέλαιο: Ανακάμπτει δυναμικά από τα χαμηλά πενταετίας
Commodities

Ανακάμπτει δυναμικά από τα χαμηλά πενταετίας το πετρέλαιο

Πάνω από τα 60 δολάριο το βαρέλι η τιμή για το πετρέλαιο Brent

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιδίδεται σε ασκήσεις ισορροπίας επιδίδεται
Xρηματιστήριο Αθηνών

Σε ασκήσεις ισορροπίας επιδίδεται το ΧΑ

Σε μία λεπτή ισορροπία μεταξύ πωλητών και αγοραστών κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, προσπαθώντας να βρει εκείνες τις άμυνες που χρειάζεται προκειμένου να κρατηθεί σε επαφή με τις 2.090 μονάδες. Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,02% στις 2.086,07 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 13,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 3 εκατ. τεμάχια. […]

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Γερμανία: Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ
Κόσμος

Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ από το γερμανικό κοινοβούλιο

Η Γερμανία σχεδιάζει να δαπανήσει συνολικά 650 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα μεταξύ 2025 και 2030

Bloomberg: Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία
Κόσμος

Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το Bloomberg

EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets

Στο σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αντιδρούν Βέλγιο, Ουγγαρία και Σλοβακία - Εναλλακτικές λύσεις θέλουν Ιταλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Μάλτα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
Αγρότες: Προσανατολίζονται σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων
AGRO

Αγρότες: Προς κλιμάκωση οι κινητοποιήσεις

Η τάση στα μπλόκα είναι κλιμάκωση χωρίς συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Πώς «κόπηκαν» οι όποιες γέφυρες διαλόγου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Barry Callebaut: Πώς θα αντιμετωπίσει τις ασταθείς τιμές κακάο
World

Barry Callebaut: Διαχωρισμός της μονάδας κακάο στον ορίζοντα

Η Barry Callebaut εξετάζει τον διαχωρισμό της μονάδας κακάο, αναζητώντας μεγαλύτερη σταθερότητα και οικονομική ευελιξία

BlackRock: Στηρίζει επενδυτικούς λογαριασμούς παιδιών στις ΗΠΑ
World

Νέοι λογαριασμοί για παιδιά Αμερικανών από δισεκατομμυριούχους

Ο δισεκατομμυριούχος Ρέι Ντάλιο και η επενδυτική εταιρεία BlackRock συμμετέχουν στο πρόγραμμα επενδυτικών λογαριασμών για παιδιά που εγκαινίασε η κυβέρνηση Τραμπ

Δημήτρης Παπαστεργίου: Στόχος ο υπερυπολογιστής Δαίδαλος να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2026
Tεχνητή νοημοσύνη

Παπαστεργίου: Στόχος ο υπερυπολογιστής Δαίδαλος να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2026

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ίδρυση του «Ελληνικού Εργοστασίου ΤΝ» - Τι δήλωσε ο Δημήτρης Παπαστεργίου για AI Factory «Pharos» και Δαίδαλο

Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη
Κοινωνία

Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη

Πλήθος κόσμου, με πολλούς εκπροσώπους της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας. παρέστη στον Ιερό ναό Αγίου Νικολάου Πειραιά για το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη, συζύγου του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη

Ευρωζώνη: Αναπτυξιακή κόπωση στην έξοδο του 2025
Economy

Αναπτυξιακή κόπωση για την ευρωζώνη στο φίνις του 2025

Η ευρωπαϊκή οικονομία μπαίνει στο 2026 με μικρότερη αναπτυξιακή ταχύτητα - Το δίλημμα για την Ευρωζώνη

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΕΚΠΑ: Ίδρυση της Έδρας Jean Monnet «DIGIT-EU» στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΚΠΑ: Ίδρυση της Έδρας Jean Monnet «DIGIT-EU» στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η έδρα απονεμήθηκε από την ΕΕ στον Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, Δημήτρη Βαρουτά

Viohalco: Στο 69,71% η συμμετοχή στη Cenergy Holdings
Business

Στο 69,71% η συμμετοχή της Viohalco στη Cenergy Holdings

Πώς διαμορφώθηκε η συμμετοχή της Viohalco στη βελγική εταιρεία συμμετοχών

Κεφαλογιάννη: Ένα ακόμη έτος ορόσημο για τον τουρισμό το 2025
Τουρισμός

Κεφαλογιάννη: Το 2025, ένα ακόμη έτος ορόσημο για τον τουρισμό

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στους 10 κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως, είπε η 'Ολγα Κεφαλογιάννη

KNDS: Απόφαση για διπλή εισαγωγή σε Φρανκφούρτη και Παρίσι
World

IPO και διπλή εισαγωγή σε Φρανκφούρτη και Παρίσι για την KNDS

H KNDS προήλθε το 2017 από τη συγχώνευση της γαλλικής κατασκευάστριας αρμάτων μάχης Nexter με τη γερμανική εταιρεία Krauss-Maffei-Wegmann

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επισκίασε τις ευρωαγορές το ράλι του FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Επισκίασε τις ευρωαγορές το ράλι του FTSE 100

Με τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων οκτώ μηνών έκλεισε ο βρετανικός FTSE 100, αν και περιόρισε στο τέλος τα κέρδη του

Diageo–Asahi: Συμφωνία 2,3 δισ. δολαρίων αλλάζει τον χάρτη των ποτών στην Κένυα
World

Η Ιαπωνική Asahi μπαίνει στην Κένυα, η Diageo αποχωρεί

Η Diageo πουλά το πλειοψηφικό της πακέτο στην East African Breweries στην ιαπωνική Asahi

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο