Wall Street: Αντίρροπες δυνάμεις, συνεχίζονται οι εκροές από τον Nasdaq

Σε διαδικασία μεγάλης αναδιάρθρωσης των θέσεων βρίσκεται και σήμερα η Wall Street, με τα μικτά πρόσημα που εμφανίζει να αποτυπώνουν την έξοδο των επενδυτών από τις μετοχές τεχνολογίας και να μετακινούνται σε τομείς της αγοράς που θεωρούνται πιο αξιόπιστοι.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,21% στις 48.803 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,02% στις 6.899 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,20% στις 23.545 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, η Tilray Brands ενισχύεται κατά 28% μετά την αναφορά της εφημερίδας The Washington Post, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση Τραμπ εξέταζε τη μείωση των ομοσπονδιακών περιορισμών στην κάνναβη.

Κέρδη άνω του 9% σημειώνει και η Lululemon, μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του CEO, Calvin McDonald.

Στο επίκεντρο όμως της αγοράς είναι η μεγάλη μετακίνηση κεφαλαίων από τον κλάδο που συνδέεται με την AI (τεχνητή νοημοσύνη), με μετοχές όπως οι AMD και Micron να παρουσιάζουν κάποιες απώλειες, και να μεταφέρονται σε άλλους τομείς, όπως ο χρηματοοικονομικός, η υγειονομική περίθαλψη και η βιομηχανία.

Η εικόνα είναι επανάληψη της κίνησης της αγοράς της Πέμπτης, με τους επενδυτές να επικεντρώνονται σε κυκλικές μετοχές που θεωρούνται πιο ευαίσθητες στην οικονομία, ενώ πήραν κέρδη από τις μετοχές που συνδέονται με το εμπόριο της AI.

Σε κάθε περίπτωση όμως, οι δείκτες οδεύουν προς μια θετική εβδομάδα, πλην του Nasdaq που έχει μικρές διακυμάνσεις. Από την αρχή της εβδομάδας, ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,45% και ο δείκτης Dow κερδίζει σχεδόν κατά 1,6%. Οι μικρές εταιρείες κεφαλαιοποίησης υπερέχουν καθώς ο δείκτης Russell 2000 κερδίζει 2,7% αυτή την εβδομάδα μετά την επίτευξη νέου ιστορικού υψηλού την Πέμπτη.