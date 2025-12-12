Βενεζουέλα: Προς νέες κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων ανοικτά των ακτών οι ΗΠΑ

Με τις κατασχέσεις οι ΗΠΑ διατείνονται ότι στοχεύουν τον παράνομο στόλο δεξαμενόπλοιων που σχετίζονται με τη Βενεζουέλα

World 12.12.2025, 11:51
Βενεζουέλα: Προς νέες κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων ανοικτά των ακτών οι ΗΠΑ
Newsroom

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να αναχαιτίσουν περισσότερα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, μετά την κατάσχεση ενός δεξαμενόπλοιου αυτή την εβδομάδα, καθώς αυξάνουν την πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο, ανέφεραν στο Reuters έξι πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Οι ΗΠΑ έχουν καταρτίσει έναν κατάλογο με πολλά ακόμη δεξαμενόπλοια που έχουν υποβληθεί σε κυρώσεις και ενδέχεται να κατασχεθούν

Η κατάσχεση ήταν η πρώτη απαγόρευση ενός φορτίου πετρελαίου ή δεξαμενόπλοιου από τη Βενεζουέλα, η οποία βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις από το 2019. Αυτό συνέβη καθώς οι ΗΠΑ πραγματοποιούν μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική ενίσχυση στη νότια Καραϊβική και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όπως όλα δείχνουν κάνει τα πάντα για να επιτύχει στον στόχο που έχει θέσει, δηλαδή την απομάκρυνση του Μαδούρο από την κυβέρνηση επειδή δεν του είναι αρεστός.

Η τελευταία ενέργεια των ΗΠΑ έχει θέσει σε επιφυλακή τους πλοιοκτήτες, τους διαχειριστές και τις ναυτιλιακές αρχές που ασχολούνται με τη μεταφορά βενεζουελάνικου αργού πετρελαίου, ενώ τίθεται υπό αίρεση το ζήτημα, για πολλές ναυτιλιακές,  του απόπλου δεξαμενόπλοιων από τα βενεζουελάνικα θαλάσσια ύδατα τις επόμενες ημέρες όπως είχε προγραμματιστεί, σύμφωνα με πηγές του ναυτιλιακού κλάδου.

Αναμένονται περαιτέρω άμεσες παρεμβάσεις από τις ΗΠΑ τις επόμενες εβδομάδες, με στόχο τα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, τα οποία ενδέχεται να έχουν μεταφέρει και πετρέλαιο από άλλες χώρες που υπόκεινται σε αμερικανικές κυρώσεις, όπως το Ιράν, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα και οι οποίες αρνήθηκαν να κατονομαστεθούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Οι ΗΠΑ καταρτίζουν κατάλογο με τα δεξαμενόπλοια που αποτελούν στόχο

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας PDVSA δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η κατάσχεση από τις ΗΠΑ συνιστά «κλοπή».

Ερωτηθείσα αν η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει περαιτέρω κατασχέσεις πλοίων, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν θα μιλήσει για μελλοντικές ενέργειες, αλλά είπε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν την πολιτική κυρώσεων του προέδρου Τραμπ.

«Δεν θα παραμείνουμε αδρανείς και θα παρακολουθούμε τα πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις να πλέουν στα ύδατα με πετρέλαιο από τη μαύρη αγορά, τα έσοδα από το οποίο θα τροφοδοτήσουν τη ναρκωτρομοκρατία παράνομων και παράτυπων καθεστώτων σε όλο τον κόσμο», είπε.

Οι ΗΠΑ έχουν καταρτίσει έναν κατάλογο με πολλά ακόμη δεξαμενόπλοια που έχουν υποβληθεί σε κυρώσεις και ενδέχεται να κατασχεθούν, σύμφωνα με ένα από τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ σχεδίαζαν τις κατασχέσεις εδώ και μήνες, σύμφωνα με δύο από τα άτομα.

Η μείωση ή η διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, που αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων για την κυβέρνηση της χώρας, θα επιβαρύνει τα οικονομικά της κυβέρνησης Μαδούρο.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι επέβαλε κυρώσεις σε έξι υπερδεξαμενόπλοια τα οποία, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της PDVSA και δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, φόρτωσαν πρόσφατα αργό πετρέλαιο στη Βενεζουέλα, καθώς και σε τέσσερις Βενεζουελανούς, μεταξύ των οποίων τρεις συγγενείς της πρώτης κυρίας της χώρας, Σίλια Φλόρες. Δεν είναι γνωστό εάν τα πλοία που επιβλήθηκαν πρόσφατα κυρώσεις περιλαμβάνονται μεταξύ εκείνων που στοχεύονται τώρα για κατάσχεση.

Η κατάσχεση της Τετάρτης έρχεται μετά από περισσότερες από 20 επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες εναντίον πλοίων που, όπως ισχυρίζονται, μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, με αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 80 ανθρώπων. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι επιθέσεις αυτές ενδέχεται να αποτελούν παράνομες εξωδικαστικές επιθέσεις, ενώ οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι προστατεύουν τους Αμερικανούς από τα καρτέλ ναρκωτικών που έχουν χαρακτηρίσει ως τρομοκρατικές οργανώσεις.

Περαιτέρω κατασχέσεις πλοίων θα μπορούσαν να έχουν ως στόχο την ενίσχυση των οικονομικών πιέσεων επί του Μαδούρο, σύμφωνα με πηγή που έχει ενημερωθεί για την πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Βενεζουέλας. Ο Μαδούρο έχει ισχυριστεί ότι η στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ έχει ως στόχο την ανατροπή του και την απόκτηση του ελέγχου των πετρελαϊκών πόρων της χώρας μέλους του ΟΠΕΚ.

Η νέα τακτική των ΗΠΑ επικεντρώνεται στις δραστηριότητες του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο υπό κυρώσεις στην Κίνα, τον μεγαλύτερο αγοραστή αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και το Ιράν. Ένα μόνο πλοίο συχνά πραγματοποιεί ξεχωριστά δρομολόγια για λογαριασμό του Ιράν, της Βενεζουέλας και της Ρωσίας, πρόσθεσαν οι πηγές.

Η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου με το όνομα Skipper προκάλεσε την προσωρινή αναστολή των ταξιδιών τριών πρόσφατα φορτωμένων αποστολών συνολικού όγκου σχεδόν 6 εκατομμυρίων βαρελιών του κορυφαίου εξαγωγικού πετρελαίου της Βενεζουέλας, Merey, σύμφωνα με πηγές.

«Τα φορτία είχαν μόλις φορτωθεί και επρόκειτο να ξεκινήσουν το ταξίδι τους προς την Ασία», δήλωσε ένας εμπορικός διευθυντής που ασχολείται με την εμπορία και τη μεταφορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα. «Τώρα τα ταξίδια έχουν ακυρωθεί και τα δεξαμενόπλοια περιμένουν στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, καθώς είναι ασφαλέστερο να το κάνουν αυτό».

Παρακολούθηση στόχων

Οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούσαν τα δεξαμενόπλοια στη θάλασσα και ορισμένα πλοία στα λιμάνια της Βενεζουέλας, τα οποία είτε επισκευάζονταν είτε φορτώνονταν, και περίμεναν να πλεύσουν σε διεθνή ύδατα πριν αναλάβουν δράση, ανέφερε μία από τις πηγές.

Στην πορεία προς την κατάσχεση του Skipper, το οποίο είχε προηγουμένως υποβληθεί σε κυρώσεις για το εμπόριο πετρελαίου με το Ιράν, οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν εντείνει την επιτήρηση των υδάτων κοντά στη Βενεζουέλα και τη γειτονική Γουιάνα, ανέφερε μια άλλη πηγή.

Στο Λευκό Οίκο, η εκπρόσωπος Λέβιτ δήλωσε ότι το κατασχεθέν πλοίο αναμένεται να πλεύσει σε ένα αμερικανικό λιμάνι, όπου η κυβέρνηση σκοπεύει να κατασχέσει το φορτίο πετρελαίου του μέσω μιας επίσημης νομικής διαδικασίας.

Ο χρόνος των περαιτέρω κατασχέσεων θα εξαρτηθεί εν μέρει από το πόσο γρήγορα θα γίνουν οι διευθετήσεις για τα λιμάνια που θα παραλάβουν τα κατασχεμένα πλοία για την εκφόρτωση του φορτίου πετρελαίου, ανέφερε μία από τις πηγές. Πολλά από τα πλοία του σκιώδους στόλου που μεταφέρουν πετρέλαιο που έχει υποβληθεί σε κυρώσεις είναι παλιά, η ιδιοκτησία τους είναι αδιαφανής και πλέουν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη υψηλού επιπέδου. Αυτό θα έκανε πολλά λιμάνια απρόθυμα να παραλάβουν τα πλοία.

Ένα άλλο πλοίο, το Seahorse, το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των εμπορικών του σχέσεων με τη Ρωσία στον τομέα του πετρελαίου, παρακολουθήθηκε τον Νοέμβριο από ένα πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ και κρατήθηκε για λίγο πριν αποπλεύσει προς τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Ενώ η κυβέρνηση της Βενεζουέλας χαρακτήρισε την κατάσχεση από τις ΗΠΑ ως «πράξη διεθνούς πειρατείας», νομικοί ειδικοί δήλωσαν ότι δεν εμπίπτει σε αυτόν τον ορισμό σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

«Επειδή η κατάσχεση εγκρίθηκε και επιβλήθηκε από τις ΗΠΑ, δεν μπορεί να θεωρηθεί πειρατεία», δήλωσε ο Laurence Atkin-Teillet, ειδικός σε θέματα πειρατείας και ναυτικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Nottingham της Βρετανίας.

«Ο όρος πειρατεία σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται να είναι ρητορικός ή μεταφορικός, και όχι νομικός».

Σχετικά άρθρα:
ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

Απόρρητο