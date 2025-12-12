Q&R: Προχωρά σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά έως του ποσού των 2.249.136 ευρώ προχωρά η Quality & Reliability με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 8.835.891 ευρώ.

Θα εκδοθούν 8.032.629 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,28 ευρώ και δικαίωμα προτίμησης υπερ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 47 νέες για κάθε 160 υφιστάμενες μετοχές. Η τιμή διάθεσης ορίστηκε σε 1,10 ευρώ ανά νέα μετοχή.

Σύμφωνα με τη σημερινή σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας οι κάτοχοι των Νέων Μετοχών θα δικαιούνται μέρισμα για τη χρήση 01.01.2025-31.12.2025.

Δικαίωμα Προτίμησης στην ΑΜΚ θα έχουν:

i. Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) (σύμφωνα με την παρ.5.2. του Κανονισμού του Χ.Α.), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά την άσκησή τους

ii. Όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της ΑΜΚ, το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση θα ανέλθει στο ποσό € 8.835.891,90 (στο οποίο περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε € 9.905.769,72 και θα διαιρείται σε 35.377.749 μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,28 η κάθε μία.

Παράλληλα, στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου εγκρίθηκε ο ορισμός της τράπεζας EUROBANK ως τράπεζας για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και Προεγγραφής.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών

προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.