Ευρωπαϊκή Ένωση: «Παγώνει» τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία εν όψει των συνομιλιών για την Ουκρανία

World 13.12.2025, 11:21
Η ΕΕ δέσμευσε επ’ αόριστον 210 δισ. ευρώ ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην επικράτειά της την Παρασκευή, καθώς το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του προσπάθησαν να ενισχύσουν τη θέση τους σε μια κρίσιμη φάση των ειρηνευτικών συνομιλιών που συντονίζει οι ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT.

Η δέσμευση ανοίγει τον δρόμο για τη λήψη δανείου έναντι των περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη της άμυνας της Ουκρανίας. Οι ηγέτες της ΕΕ πρέπει ακόμη να ξεπεράσουν τις έντονες αντιρρήσεις του Βελγίου, όπου βρίσκονται τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, σε μια Σύνοδο Κορυφής την επόμενη εβδομάδα.

Μαζί Βέλγιο και Ιταλία

Η Ιταλία έχει επίσης ταχθεί στο πλευρό του Βελγίου. Σε δήλωση που εξέδωσαν την Παρασκευή το βράδυ, οι δύο χώρες — μαζί με τη Βουλγαρία και τη Μάλτα — προέτρεψαν την ΕΕ να «συνεχίσει να διερευνά και να συζητά εναλλακτικές επιλογές» για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας, ενδεχομένως μέσω ενός δανείου της ΕΕ, το οποίο, όπως υποστήριξαν, θα παρουσίαζε «σημαντικά μικρότερο κίνδυνο».

Η Μόσχα αντέδρασε επίσης, καταθέτοντας αγωγή κατά της Euroclear, της εταιρείας αποθετηρίου με έδρα τις Βρυξέλλες που κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων, η οποία μπορεί να επιτρέψει στη Ρωσία να κατάσχει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας που βρίσκονται εντός της χώρας.

Η επιβεβαίωση του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες αυτό το Σαββατοκύριακο στο Βερολίνο για να συζητήσουν τις εγγυήσεις ασφάλειας που θα παρέχουν οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αυξήσει την πίεση προς το Κίεβο να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία μέχρι τα Χριστούγεννα, με όρους που είναι σε μεγάλο βαθμό δυσμενείς και έχουν καταρτιστεί αρχικά μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν κλείσει τις γραμμές με την Ουκρανία, καθώς αυτή προσπαθεί να αποφύγει να αναγκαστεί σε αυτό που πολλοί Ουκρανοί και Ευρωπαίοι θεωρούν ως συνθηκολόγηση.

Η νέα πρόταση

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές, με την υποστήριξη Ευρωπαίων αξιωματούχων, προσπάθησαν να βελτιώσουν τους όρους της ειρηνευτικής πρότασης που εισιγήθηκαν οι ΗΠΑ, αναζητώντας σημεία πίεσης, ενώ παράλληλα εξέτασαν παραχωρήσεις που κάποτε ήταν αδιανόητες.

Μια αναθεωρημένη ειρηνευτική πρόταση που συντάχθηκε από Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους και στάλθηκε στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα προβλέπει την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ ήδη από το 2027, ένα επιταχυνόμενο χρονοδιάγραμμα που θα καταργούσε την καθιερωμένη διαδικασία ένταξης του μπλοκ.

Σύμφωνα με έναν Γάλλο αξιωματούχο, διεξάγονται εντατικές διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση «κοινού εδάφους» μεταξύ Ουκρανών, Ευρωπαίων και Αμερικανών σχετικά με μια νέα έκδοση της συμφωνίας, η οποία θα μπορούσε στη συνέχεια να υποβληθεί στη Ρωσία.

Ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε: «Όταν την δούμε, έχω την αίσθηση ότι δεν θα μας αρέσει και πολύ».

Η αιφνιδιαστική επίσκεψη Ζελένσκι

Ενώ η ΕΕ προχώρησε σε ενέργειες κατά των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ο Ζελένσκι πραγματοποίησε μια αιφνιδιαστική επίσκεψη την Παρασκευή στην πόλη Κουπιάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, την οποία η Μόσχα ισχυριζόταν ότι είχε καταλάβει πριν από εβδομάδες. Ο ουκρανικός στρατός απωθούσε τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε ο Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι η αντίσταση εκεί θα ενίσχυε τη θέση της Ουκρανίας στις διαπραγματεύσεις.

«Ακριβώς έτσι λειτουργεί: όλες οι ισχυρές θέσεις μας στο εσωτερικό της χώρας γίνονται ισχυρές θέσεις στις συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου», είπε.

Ωστόσο, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προωθούνται κατά μήκος άλλων αξόνων σε όλο το μέτωπο των 1.200 χλμ., ασκώντας πίεση στον κουρασμένο από τον πόλεμο στρατό της Ουκρανίας.

Οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι παραμένουν ιδιαίτερα σκεπτικοί ως προς το ενδεχόμενο η Ρωσία να συμφωνήσει σε οτιδήποτε δεν ανταποκρίνεται στους μαξιμαλιστικούς στόχους της, οι οποίοι περιλαμβάνουν την υποταγή της Ουκρανίας.

Η συζήτηση

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία συζητά με αξιωματούχους των ΗΠΑ τις λεπτομέρειες μιας πιθανής «ελεύθερης οικονομικής» ή «αποστρατιωτικοποιημένης» ζώνης στην επαρχία του Ντόνετσκ, την οποία η Μόσχα επιμένει να παραδώσει η Ουκρανία ως αντάλλαγμα για οποιαδήποτε συμφωνία.

Αποκλείει την παράδοση εδαφών, αλλά πρότεινε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να αποσυρθούν από τη γραμμή επαφής στην περιοχή, εάν οι ρωσικές δυνάμεις έκαναν το ίδιο και η Ουκρανία λάμβανε ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι ο Ζελένσκι «έχει δείξει τους τελευταίους εννέα μήνες την προθυμία του να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία που θα είναι δίκαιη και διαρκής, και που δεν θα αποτελεί συνθηκολόγηση. Τώρα εναπόκειται στον Βλαντιμίρ Πούτιν να κάνει το τελευταίο βήμα και να θέσει τέλος σε αυτόν τον ιμπεριαλιστικό και αποικιακό πόλεμο».

