Πολωνία: Η χώρα με τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δαπάνες στην Ευρώπη

Η Πολωνία ξοδεύει χρήματα σε άρματα μάχης, μαχητικά αεροσκάφη, αεράμυνα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους, υποβρύχια, πυρομαχικά και τουφέκια, καθώς ενισχύει τον στρατό της για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία, αλλά οι μεγάλοι νικητές είναι οι αμυντικές βιομηχανίες στις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα, όχι οι πολωνικές εταιρείες όπλων.

Η Βαρσοβία δαπανά τα περισσότερα χρήματα στον τομέα της άμυνας στην Ευρώπη ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, στοχεύοντας να δαπανήσει 186,6 δισεκατομμύρια ζλότι (44 δισεκατομμύρια ευρώ) για τον στρατό της φέτος.

Πολωνικό άρμα Leopard σε άσκηση«Η επιτάχυνση θα είναι απαραίτητη, ακόμη περισσότερο, ακόμη και σε μικρότερο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Κάμις στα τέλη του περασμένου μήνα.

Η αμυντική βιομηχανία στην Πολωνία

Αλλά η εγχώρια βιομηχανία της Πολωνίας απορροφά μόνο ένα μικρό μέρος αυτών των χρημάτων. Σχεδόν όλες οι αγορές υψηλού κόστους εισάγονται επειδή οι τοπικές εταιρείες είτε δεν μπορούν να παράγουν κάτι αντίστοιχο είτε δεν ανέπτυξαν ποτέ την υποκείμενη τεχνολογία. Αυτό γίνεται πολιτικό πρόβλημα, σχολιάζει το Politico.

«Η Πολωνία δεν θα είναι πλέον απλώς ένας τεράστιος κουμπαράς για ξένες εταιρείες και συμμαχικά κράτη όσον αφορά τις δαπάνες για εξοπλισμούς, άμυνα και υποδομές ασφαλείας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ στην έκθεση όπλων του Κίελτσε τον Σεπτέμβριο, υπογραμμίζοντας την ώθηση που δίνει η Πολωνία να δημιουργήσει μια βιομηχανία όπλων ικανή να εξάγει όπλα.

Η Πολωνία έχει επενδύσει σχεδόν 150 δισεκατομμύρια ευρώ στις ένοπλες δυνάμεις της από το 2019, τροφοδοτώντας μερικές από τις μεγαλύτερες συμφωνίες όπλων της Ευρώπης.

Μερικές από τις πιο σημαντικές προμήθειες περιλαμβάνουν την απόκτηση έως και 1.000 κορεατικών αρμάτων μάχης K2 Black Panther, περισσότερων από 350 οβιδοβόλα K9 Thunder και 48 μαχητικών αεροσκαφών FA-50 Fighting Eagle από τη Νότια Κορέα, καθώς και συστοιχιών αεράμυνας Patriot, 300 αρμάτων μάχης M1A1 Abrams, 32 μαχητικών F-35 και μιας γιγαντιαίας παραγγελίας 96 επιθετικών ελικοπτέρων AH 64E Apache από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός από τα υποβρύχια Saab A26 από τη Σουηδία.

Ανάπτυξη και παραγωγή drones

Αφού παρέδωσε μεγάλο μέρος του οπλοστασίου της από τη σοβιετική εποχή στην Ουκρανία, η Βαρσοβία ξεκίνησε την ανασυγκρότηση των δυνάμεών της με έτοιμα συστήματα, δίνοντας προτεραιότητα στην ταχεία παράδοση έναντι της ανασυγκρότησης της εγχώριας παραγωγής.

«Σε ορισμένους τομείς, η επίτευξη του επιπέδου βιομηχανικής προόδου που παρατηρείται σε άλλα κορυφαία έθνη θα διαρκούσε χρόνια, αν όχι δεκαετίες, και σίγουρα θα κόστιζε δισεκατομμύρια δολάρια σε έρευνα και ανάπτυξη», ανέφερε έκθεση του πολωνικού ινστιτούτου Pulaski για την άμυνα.

Αυτό αφήνει τον αμυντικό τομέα της Πολωνίας να αναζητά εξειδικευμένες θέσεις όπου μπορεί να ανταγωνιστεί. Μία από αυτές είναι τα drones.

Η Βαρσοβία αναφέρει ότι τα πρώτα στοιχεία ενός πανεθνικού φράγματος κατά των drones θα μπορούσαν να αναπτυχθούν «μέσα σε λίγους μήνες», χρησιμοποιώντας πολωνικής κατασκευής ραντάρ, οχήματα και εκτοξευτές που συνδέονται με τα υπάρχοντα δίκτυα αεράμυνας. Η επείγουσα ανάγκη έχει αυξηθεί καθώς οι χώρες του ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουν ολοένα και συχνότερη δραστηριότητα drones κατά μήκος της ανατολικής πλευράς της συμμαχίας.

Παραγωγή στην Πολωνία

Η Βαρσοβία συζητά και θα ήθελε τουλάχιστον ο μισός αμυντικος της προϋπολογισμος να πραγματοποιεται στο εσωτερικό, αλλά οι αγορές ξένων αεροσκαφών ή πυραυλικών συστημάτων διαταράσσουν αυτή την ισορροπία.

Η προσπάθεια για τα drones προχωρά πιο γρήγορα και δείχνει το δρόμο …

Τα χρήματα είναι επίσης εξασφαλισμένα, σημειώνει το Politico. Η Πολωνία έχει διαθέσει έως και 8 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 43,7 δισεκατομμύρια ευρώ που δανείζεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράση Ασφάλειας για την Ευρώπη» της Ευρωπαικής Ενωσης.