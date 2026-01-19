Πιερρακάκης για δασμούς Τραμπ: Κλειδί η ευρωπαϊκή ενότητα και ο διάλογος

Τι είπε ο νέος πρόεδρος του Eurogroup μετά το τέλος της συνεδρίασης του συμβουλίου - Ντομπρόβσκις: Μη αποδεκτοί οι δασμοί

World 19.01.2026, 21:34
Πιερρακάκης για δασμούς Τραμπ: Κλειδί η ευρωπαϊκή ενότητα και ο διάλογος
Κείμενο Γιάννης Αγουρίδης

«Η ευρωπαϊκή ενότητα και ο διάλογος αποτελεί “κλειδί” προκειμένου να διαφυλάξουμε τις θεμελιώδεις αρχές της εδαφικής ακεραιότητας και της προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο» ήταν το σχόλιο του νέου προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη αναφορικά με τις απειλές Τραμπ με επιβολή δασμών λόγω Γροιλανδίας. Η παραπάνω τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου  που πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας της συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, με τον κ. Πιερρακάκη, πάντως, να διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα «δεν αποτέλεσε θέμα της σημερινής συνεδρίασης».

Όπως είπε: «Οι τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις δεν ήταν στην επίσημη ατζέντα της συνεδρίασης – κάτι φυσικό καθώς δεν μπορούμε να συζητήσουμε κάτι χωρίς τη συμμετοχή και της Δανίας – αλλά φυσικά όλοι γνωρίζουμε ότι η συνεδρίαση έλαβε χώρα υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων».

«Ο διάλογος είναι το κλειδί», ανέφερε στη συνέχεια, ενώ προειδοποίησε ότι «οι δασμοί θα υπονομεύσουν τις διατλαντικές σχέσεις, δημιουργώντας τον κίνδυνο για ένα καθοδικό σπιράλ».

Για αυτό και «Η Ευρώπη πρέπει να μείνει ενωμένη» συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του ο Ευρωπαίος Επίτροπος επί των οικονομικών Βάλντις Ντομπρόβσκις ότι «δεν είναι αποδεκτοί οι δασμοί», προσθέτοντας ότι το συγκεκριμένο θέμα αναμένεται να συζητηθεί «στο Συμβούλιο Κορυφής της ερχόμενης Πέμπτης». Παράλληλα, ο ίδιος ανέφερε ότι «υπάρχουν δεσμοί με τις ΗΠΑ» και θα «πρέπει να αναζητηθεί μια λύση», η οποία να εξυπηρετεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο κ. Ντομπρόβκσις σημείωσε με νόημα ότι «έχουμε όλα τα εργαλεία στο τραπέζι εάν δε βρούμε λύση».

Ο Επίτροπος σημείωσε ότι οι πολιτικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται, υπάρχουν διαφορετικές επιλογές για το πώς μπορούμε να κινηθούμε, αλλά η καλύτερη επιλογή θα είναι να βρούμε μια εποικοδομητική λύση”.

Ακόμη συμπλήρωσε ότι η οικονομική συνεργασία ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο και «θα πρέπει να εργαστούμε για μια λύση».

Η ευρωπαϊκή οικονομία

Από εκεί και πέρα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος κάλεσε «τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράση σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών τομέων, μεταξύ των οποίων η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς κανόνες για τη διαφύλαξη της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, η αξιοποίηση της ευελιξίας που παρέχει το δημοσιονομικό πλαίσιο για τις αμυντικές δαπάνες και η ολοκλήρωση της εφαρμογής του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως την προθεσμία του Αυγούστου 2026».

Ακόμη, πρόσθεσε πως «δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικό να σημειώσουμε πρόοδο, δεδομένου του ολοένα και πιο περίπλοκου και απαιτητικού γεωπολιτικού τοπίου στο οποίο πρέπει να κινηθεί η Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν πολύ δουλειά μπροστά μας φέτος. Όσον αφορά τη ζώνη του ευρώ, το 2026 ξεκίνησε με πολύ θετικό πρόσημο».

Αναφορικά με τη Βουλγαρία, ο κ. Ντομπρόβσκις σημείωσε ότι «η υιοθέτηση του ευρώ από τη Βουλγαρία την 1η Ιανουαρίου σηματοδότησε μια ιστορική στιγμή για τη Βουλγαρία, για τη ζώνη του ευρώ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Ήταν το τέλος μιας μακράς και απαιτητικής περιόδου προετοιμασίας και η αρχή ενός νέου κεφαλαίου γεμάτου ευκαιρίες. Φυσικά, η μετάβαση στο ευρώ είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Σήμερα, λοιπόν, ακούσαμε μια ενημέρωση από την υπουργό Petkova σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής».

Πιερρακάκης για Βουλγαρία και νέο αντιπρόεδρο ΕΚΤ

Την ίδια ώρα, ο κ. Πιερρακλακης είπε πως η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup ήταν ιστορική εξαιτίας της ένταξης της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη , ενώ ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για εκείνον προσωπικά, καθώς ήταν το πρώτο συμμετείχε με τα νέα του καθήκοντα ως πρόεδρος του Eurogroup.

Μάλιστα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξήρε το γεγονός ότι οι 21 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης κατέληξαν ομόφωνα για το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Λουίς ντε Γκίντος στη θέση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αυτός είναι ο κεντρικός τραπεζίτης της Κροατίας Μπόρις Βούιτσιτς.

Άλλοι υποψήφιοι για τη θέση ήταν ο Μάρτινς Καζάκς από τη Λετονία, ο Όλι Ρεν από τη Φινλανδία, ο Μάριο Σεντένο από την Πορτογαλία, ο Μάντις Μούλερ από την Εσθονία και ο Ριμάντας Σαντζιούς από τη Λιθουανία.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G
CSG: Αλμα 30% στη μετοχή μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες άμυνας στον κόσμο
World

Η «άγνωστη» εταιρεία άμυνας που έσπασε ρεκόρ στο Euronext
Βενεζουέλα: Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιό της δημιουργεί πρόβλημα με το χρέος στην Κίνα
World

Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας πιέζει το χρέος στην Κίνα
Wi-Fi στα αεροπλάνα: Γιατί οι χαμηλού κόστους εταιρείες λένε «όχι» στο Starlink του Μασκ
World

Starlink vs Ryanair: Το πραγματικό κόστος του Wi-Fi στα 30.000 πόδια
Σπάνιες γαίες: Επενδύσεις σε ΗΠΑ και Καναδά για «εξόρυξη» μέσω… ανακύκλωσης
World

Νέες επενδύσεις σε Καναδά και ΗΠΑ για ...ανακύκλωση σπάνιων γαιών
Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»
World

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;
Economy

Τι συμβαίνει πραγματικά με το ελληνικό χρέος

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δημόσιο χρέος σε σχέση με την ανάπτυξη, μετά το πέρας του RRF

Γιάννης Αγουρίδης
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική η UBS για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

UBS: Έρχεται ράλι διετίας στις ευρωπαϊκές μετοχές

Μετά από τρία χρόνια στασιμότητας, η τράπεζα εκτιμά ότι τα κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια  θα επιταχυνθούν την επόμενη διετία 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Δάνεια: Εξ αποστάσεως 7 στα 10 καταναλωτικά που δόθηκαν το 2025 
Τράπεζες

Δάνειο με ένα... κλικ - Online 7 στα 10 καταναλωτικά

Κερδίζουν το στοίχημα της ψηφιοποίησης οι τράπεζες - Οι καταναλωτές αγκάλιασαν τα online κανάλια 

Αγης Μάρκου
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική

Τα σχέδια της Πειραιώς μετά την Εθνική Ασφαλιστική και οι κινήσεις της Generali

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού

Η ευρωβουλευτής Μαρί-Ανιές Στρακ-Τσίμερμαν απαιτεί τη μεταφορά των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ στην Γερμανία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από World
Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G

Η Procter & Gamble βλέπει τις πωλήσεις της στις ΗΠΑ να επιβραδύνονται, αλλά διατηρεί την κερδοφορία της χάρη στα premium προϊόντα και τη διεθνή ζήτηση

Βενεζουέλα: Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιό της δημιουργεί πρόβλημα με το χρέος στην Κίνα
World

Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας πιέζει το χρέος στην Κίνα

Η συνεργασία της Κίνας στις παγκόσμιες συμφωνίες χρέους κινδυνεύει, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα αναδιάρθρωσης

Wi-Fi στα αεροπλάνα: Γιατί οι χαμηλού κόστους εταιρείες λένε «όχι» στο Starlink του Μασκ
World

Starlink vs Ryanair: Το πραγματικό κόστος του Wi-Fi στα 30.000 πόδια

Η κόντρα Μασκ – Ο'Λίρι για το Starlink ξανανοίγει τη συζήτηση: είναι το γρήγορο Wi-Fi στα αεροπλάνα ανάγκη ή ακριβό «δώρο»;

Σπάνιες γαίες: Επενδύσεις σε ΗΠΑ και Καναδά για «εξόρυξη» μέσω… ανακύκλωσης
World

Νέες επενδύσεις σε Καναδά και ΗΠΑ για ...ανακύκλωση σπάνιων γαιών

Καναδική εταιρεία ανακύκλωσης με δραστηριότητα στις σπάνιες γαίες έλαβε χρηματοδότηση 75 εκατ. δολ. - Επενδύσεις και στις ΗΠΑ

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»
World

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»

Τι ειπώθηκε στο τελευταίο πάνελ του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ - Πώς έκλεισε τη συζήτηση η Λαγκάρντ

Τραμπ vs Ντίμον: Κρατάει χρόνια αυτή η κόντρα
World

Τραμπ vs Ντίμον: Κρατάει χρόνια αυτή η κόντρα

Πώς προέκυψε η τελευταία εξέλιξη στην περίπλοκη και μερικές φορές συγκρουσιακή σχέση του Τραμπ με τον Ντίμον

Βρετανία: Οι νέοι σαρωτές στο Χίθροου εντοπίζουν υγρά και laptop
World

Ανατροπή στα αεροδρόμια - Νέοι σαρωτές «βλέπουν» υγρά και laptop

Η τεχνολογική αναβάθμιση του Χίθροου στη Βρετανία κόστισε 1 δισεκατομμύριο λίρες

Latest News
Ίλον Μασκ: 3 ερωτήματα για τους επενδυτές από την εμφάνισή του στο Νταβός
Τεχνολογία

Το σόου Μασκ στο Νταβός προκάλεσε 3 ερωτήματα στους επενδυτές

Η κυκλοφορία των ρομπότ Optimus θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από το τέλος του επόμενου έτους, υποσχέθηκε ο Ίλον Μασκ

Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G

Η Procter & Gamble βλέπει τις πωλήσεις της στις ΗΠΑ να επιβραδύνονται, αλλά διατηρεί την κερδοφορία της χάρη στα premium προϊόντα και τη διεθνή ζήτηση

ΕΚΠΑ: Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025 από το ΕΚΠΑ

Οι υποτροφίες χορηγήθηκαν από το ΕΚΠΑ σε φοιτητές για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες

ΜΕΤΚΑ: Αναλαμβάνει την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος
Business

Στη ΜΕΤΚΑ η ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος

Η σύμβαση εργολαβίας υπεγράφη σήμερα μεταξύ της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και της εταιρείας ΜΕΤΚΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ανώδυνη» η διόρθωση του ΧΑ- Έκτη εβδομάδα ανόδου

Έξι εβδομάδες ανόδου συμπλήρωσε ο Γενικός Δείκτης με κέρδη που έφθασαν έως και το 7,5% από την αρχή του έτους

Αλεξάνδρα Τόμπρα
CSG: Αλμα 30% στη μετοχή μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες άμυνας στον κόσμο
World

Η «άγνωστη» εταιρεία άμυνας που έσπασε ρεκόρ στο Euronext

Η τσέχικη εταιρεία CSG κατασκευάζει οπλισμένα οχήματα, πυρομαχικά και προηγμένα αμυντικά συστήματα

Βενεζουέλα: Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιό της δημιουργεί πρόβλημα με το χρέος στην Κίνα
World

Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας πιέζει το χρέος στην Κίνα

Η συνεργασία της Κίνας στις παγκόσμιες συμφωνίες χρέους κινδυνεύει, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα αναδιάρθρωσης

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν
Ηλεκτρισμός

Νέο βραχυκύκλωμα στον GSI από τη Λευκωσία

Σύσκεψη Κομισιόν, Ρυθμιστών και ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου (GSI) - Καμία δέσμευση από ΡΑΕΚ για τις εκκρεμότητες - Το μήνυμα Κομισιόν για τις μελέτες

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η καλύτερη εβδομάδα από το 2020 – Στον αντίποδα το δολάριο [γράφημα]
Markets

Χρυσός vs δολάριο - Διαμετρικά αντίθετες τροχιές [γράφημα]

«Φίλησε» τα 5.000 δολάρια ο χρυσός - Γιατί δεν ανακάμπτει το δολάριο

Wi-Fi στα αεροπλάνα: Γιατί οι χαμηλού κόστους εταιρείες λένε «όχι» στο Starlink του Μασκ
World

Starlink vs Ryanair: Το πραγματικό κόστος του Wi-Fi στα 30.000 πόδια

Η κόντρα Μασκ – Ο'Λίρι για το Starlink ξανανοίγει τη συζήτηση: είναι το γρήγορο Wi-Fi στα αεροπλάνα ανάγκη ή ακριβό «δώρο»;

Παπασταύρου: Αναβαθμίζεται ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας
Φυσικό αέριο

Παπασταύρου στον ΔΕΣΦΑ: Αναβαθμίζεται ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας

Παρέστη στα εγκαίνια του Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς του ΔΕΣΦΑ ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου

Wall Street: Ήπια διορθωτικά οι αμερικανικοί δείκτες
Wall Street

Ήπια διορθωτικά οι αμερικανικοί δείκτες

Η αγορά επηρεάζεται και από τη βουτιά της Intel, η οποία απογοήτευσε με τα αποτελέσματά της

Σπάνιες γαίες: Επενδύσεις σε ΗΠΑ και Καναδά για «εξόρυξη» μέσω… ανακύκλωσης
World

Νέες επενδύσεις σε Καναδά και ΗΠΑ για ...ανακύκλωση σπάνιων γαιών

Καναδική εταιρεία ανακύκλωσης με δραστηριότητα στις σπάνιες γαίες έλαβε χρηματοδότηση 75 εκατ. δολ. - Επενδύσεις και στις ΗΠΑ

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»
World

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»

Τι ειπώθηκε στο τελευταίο πάνελ του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ - Πώς έκλεισε τη συζήτηση η Λαγκάρντ

Νίκος Παπαθανάσης: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Βελβεντού Κοζάνης
Economy

Παπαθανάσης: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Βελβεντού Κοζάνης

Τι περιλαμβάνει το έργο, συνολικής δημόσιας δαπάνης 850.000 ευρώ

Τραμπ vs Ντίμον: Κρατάει χρόνια αυτή η κόντρα
World

Τραμπ vs Ντίμον: Κρατάει χρόνια αυτή η κόντρα

Πώς προέκυψε η τελευταία εξέλιξη στην περίπλοκη και μερικές φορές συγκρουσιακή σχέση του Τραμπ με τον Ντίμον

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο