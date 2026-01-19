Τουρισμός: Πόσο κοστίζουν τα ταξίδια στα… άστρα

Έφτασε η νέα παγκόσμια έκρηξη του… αστροτουρισμού - Ο ρόλος των social media

World 19.01.2026, 07:12
Τουρισμός: Πόσο κοστίζουν τα ταξίδια στα… άστρα
Επιμέλεια Γιώργος Μαζιάς

Το να κοιτάζει κανείς τον ουρανό έχει πάψει να είναι απλώς μια ρομαντική συνήθεια. Σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο ραγδαία αναπτυσσόμενα κομμάτια της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας. Ο αστροτουρισμός, δηλαδή τα ταξίδια που έχουν ως κεντρικό θέμα την παρατήρηση άστρων, εκλείψεων ή του Βόρειου Σέλαος, αποτιμάται πλέον σε 2,15 δισ. δολάρια παγκοσμίως, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις της πλατφόρμας Freedome, θα αυξηθεί κατά 18% ως το 2033.

Δεν είναι πια λίγα τα σημεία του πλανήτη που αποτελούν ήδη σημεία αναφοράς, προσελκύοντας χιλιάδες ταξιδιώτες κάθε χρόνο που αναζητούν ουρανούς απαλλαγμένους από φωτορύπανση και εμπειρίες που συνδυάζουν τη φύση, τη γαλήνη και τη γνώση.

Όπως εξηγουν οι αναλυτές της έρευνας «ο αστροτουρισμός έχει πάψει να είναι ένα χόμπι των φίλων της αστρονομίας· έχει εξελιχθεί σε μια από τις σημαντικότερες τάσεις του βιωματικού τουρισμού και των δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο. Το ενδιαφέρον αυτό αντικατοπτρίζει τη μεταστροφή προς έναν πιο συνειδητό, αργό και βιώσιμο τρόπο ταξιδιού, καθώς η παρατήρηση του ουρανού ενθαρρύνει την περιβαλλοντική ευαισθησία και την αποσύνδεση από την υπερδιέγερση της καθημερινότητας.

Η αναζήτηση της ηρεμίας και της απομάκρυνσης από την τεχνολογία αποτελεί βασικό παράγοντα της ανάπτυξης του αστροτουρισμού. Ισως ο κόσμος θέλει να σβήσει το κινητό και να κοιτάξει τον ουρανό. Οι εμπειρίες αστροτουρισμού συνδυάζουν τη σιωπή, τη συγκέντρωση και το δέος, μετατρέποντας την παρατήρηση των άστρων σε μια πολυαισθητηριακή και συναισθηματική εμπειρία.

Οι προορισμοί που “αγγίζουν τα αστέρια”

Οι ξενοδοχειακές αλυσίδες σε περιοχές χωρίς φωτορύπανση επενδύουν ενεργά σε δραστηριότητες που συνδέονται με τον ουρανό.

Στις Μαλδίβες, το Four Seasons Resort Kuda Huraa προσφέρει το τελετουργικό “Secrets of the Sea and Stars”, μια νυχτερινή εμπειρία σπα κάτω από τον έναστρο ουρανό, σχεδιασμένη για χαλάρωση και διαλογισμό μέσω της σύνδεσης με το σύμπαν.

Τα ξενοδοχεία και δημοφιλείς προορισμοί αντιλαμβάνονται πλέον τον αστροτουρισμό ως εμπορικό πόλο έλξης. Το προφίλ του σύγχρονου… αστροτουρίστα είμαι συγκεκριμένο και απλό:

Πρόκειται για ερασιτέχνες φωτογράφους, δημιουργούς περιεχομένου στα social media και ταξιδιώτες που αναζητούν κάτι διαφορετικό. Οι περισσότεροι δεν είχαν ποτέ ασχοληθεί με την αστρονομία.

Ο ρόλος των social media και της τεχνολογίας

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διάδοση της τάσης.

Η φωτογραφία μέσω κινητών και drones έχει επιτρέψει την ευρεία κοινοποίηση εντυπωσιακών ουρανών που μέχρι πρότινος ήταν προνόμιο των αστρονόμων. Η ψηφιακή προβολή, δημιούργησε μια νέα γενιά ταξιδιωτών που κυνηγούν το τέλειο καρέ κάτω από το γαλαξία.

Ίσως έχουμε δει τα πάντα στη Γη και αρχίζουμε να κοιτάζουμε προς τα πάνω. Ζούμε σε πόλεις όπου δεν μπορούμε πια να δούμε ένα έναστρο ουρανό. Το να βρεθείς κάτω από αυτό το θέαμα μέσα στη φύση είναι μια εμπειρία που λίγοι έχουν βιώσει πραγματικά στην πλήρη της ένταση.

Ο αστροτουρισμός δεν είναι πια μια περιθωριακή δραστηριότητα, αλλά ένα σύγχρονο ταξιδιωτικό ρεύμα που ενώνει τη βιωσιμότητα, τη συνειδητή εξερεύνηση και τη βαθύτερη σχέση του ανθρώπου με το σύμπαν. Σε μια εποχή υπερκορεσμού πληροφοριών, το να κοιτάζουμε τον ουρανό ίσως είναι το πιο απλό —και ταυτόχρονα το πιο βαθύ— ταξίδι που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό λένε στις διαφημίσεις και μάλλον δεν έχουν άδικο…

Πηγή: in.gr

Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού
Ιαπωνία: Η κεντρική τράπεζα σηματοδοτεί αυξήσεις επιτοκίων καθώς η χώρα πάει σε πρόωρες εκλογές
World

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας δείχνει αυξήσεις επιτοκίων
Γροιλανδία: Οι ΗΠΑ θέλουν λευκή επιταγή για στρατιωτική παρουσία
World

Γροιλανδία: Οι ΗΠΑ ζητούν «λευκή επιταγή» για στρατιωτική παρουσία
ΕΕ: Χαιρετίζει την απόφαση Τραμπ για τους δασμούς
World

Η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση Τραμπ για τους δασμούς
Shein: Θα σώσει ή θα καταστρέψει τελικά το γαλλικό εμπόριο;
World

Shein, ένα «ενάρετο» εμπορικό μοντέλο στη Γαλλία
Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα
World

Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα

Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα
World

Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα

Τι σημαίνει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ζητήσει γνωμοδότηση από το Δικαστήριο της ΕΕ

Αθανασία Ακρίβου
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
Ασήμι: Πώς θα πρέπει να αντιδράσουν οι επενδυτές
Commodities

Το δίλημμα των επενδυτών για το ασήμι

Τι αναφέρει ανάλυση του Barron's για το ασήμι - Η σύγκριση με τον χρυσό και η στάση των επενδυτών  

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Shein: Θα σώσει ή θα καταστρέψει τελικά το γαλλικό εμπόριο;
World

Shein, ένα «ενάρετο» εμπορικό μοντέλο στη Γαλλία

Για πρώτη φορά στα γαλλικά -και όχι μόνο- χρονικά, η Shein αποκάλυψε γιατί «δεν είναι γρήγορη μόδα» ή ο «μεγάλος κακός λύκος» του εμπορίου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού

Η ευρωβουλευτής Μαρί-Ανιές Στρακ-Τσίμερμαν απαιτεί τη μεταφορά των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ στην Γερμανία

Ευύμιος Τσιλιόπουλοσ
Μακρόν: Η εμφάνιση αλά “Top Gun” εκτοξεύει τη μετοχή της iVision Tech
World

Η αλά... Top Gun εμφάνιση που απογείωσε μια μετοχή

Το μοντέλο γυαλιών που φορούσε ο Μακρόν είναι το Pacific S 01, με τιμή 659 ευρώ

Τζούλη Καλημέρη
Μαδούρο: Από το γαλάζιο φούτερ της Origin στη γκρι φόρμα της Nike
World

Μαδούρο: Από το γαλάζιο φούτερ της Origin στη γκρι φόρμα της Nike

Κερδισμένη από την πρώτη εικόνα του Μαδούρο μετά τη σύλληψή του, η αμερικανική εταιρεία Origin - Όλα sold-out και για τη Nike

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού

Η ευρωβουλευτής Μαρί-Ανιές Στρακ-Τσίμερμαν απαιτεί τη μεταφορά των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ στην Γερμανία

Ευύμιος Τσιλιόπουλοσ
Γροιλανδία: Οι ΗΠΑ θέλουν λευκή επιταγή για στρατιωτική παρουσία
World

Γροιλανδία: Οι ΗΠΑ ζητούν «λευκή επιταγή» για στρατιωτική παρουσία

Οι ΗΠΑ θέλουν να ξαναγράψουν την αμυντική τους συμφωνία με τη Δανία για να άρουν τυχόν περιορισμούς στην στρατιωτική τους παρουσία στη Γροιλανδί

ΕΕ: Χαιρετίζει την απόφαση Τραμπ για τους δασμούς
World

Η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση Τραμπ για τους δασμούς

«Θετική» έκρινε η ΕΕ την απόφαση του Τραμπ να μην επιβάλλει νέους δασμούς, την οποία χαιρέτισε, αλλά εξέφρασε τις «σοβαρές αμφιβολίες» της για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του αμερικανού προέδρου.

Shein: Θα σώσει ή θα καταστρέψει τελικά το γαλλικό εμπόριο;
World

Shein, ένα «ενάρετο» εμπορικό μοντέλο στη Γαλλία

Για πρώτη φορά στα γαλλικά -και όχι μόνο- χρονικά, η Shein αποκάλυψε γιατί «δεν είναι γρήγορη μόδα» ή ο «μεγάλος κακός λύκος» του εμπορίου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα
World

Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα

Τι σημαίνει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ζητήσει γνωμοδότηση από το Δικαστήριο της ΕΕ

Αθανασία Ακρίβου
ΗΠΑ: Οι εταιρείες επεκτείνουν τις υπηρεσίες προστασίας για κορυφαία στελέχη
World

Αυξημένες υπηρεσίες προστασίας για κορυφαία στελέχη αμερικανικών εταιρειών

Περισσότερο από το 20% των εταιρειών του S&P 500 παρέχουν παροχές ασφαλείας εν μέσω αυξανόμενων απειλών

Barry Callebaut: Μπορεί ο μεγαλύτερος σοκολατοποιός παγκοσμίως να ορθοποδήσει με νέο CEO
World

Ο μεγαλύτερος σοκολοταποιός διορθώνει πορεία με νέο CEO

Ο Χέιν Σουμάχερ αναλαμβάνει δράση καθώς ο ελβετικός όμιλος Barry Callebaut επιδιώκει να ανακτήσει τους όγκους παραγωγής και να μειώσει το χρέος του.

Eurobank: Επίμονος ο πληθωρισμός το 2025 – Χρειάζεται διεύρυνση της παραγωγικής βάσης
Economy

Eurobank: Επίμονος ο πληθωρισμός το 2025 - Τι χρειάζεται

Ποιοι ήταν οι βασικοί παράγοντες που ο πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός και την περυσινή χρονιά

Shell: Εξετάζει αποχώρηση από σχιστολιθικό κοίτασμα της Αργεντινής
Ενέργεια

Εγκαταλείπει η Shell σχιστολιθικό κοίτασμα στην Αργεντινή

Η προοπτική ακολουθεί την αποχώρηση της Shell από το LNG της Αργεντινής

Ελληνικές τράπεζες: Στη γεωπολιτική…ομάδα υψηλού κινδύνου τις κατατάσσει η ΕΚΤ
Τράπεζες

ΕΚΤ: Στη γεωπολιτική...ομάδα υψηλού κινδύνου οι ελληνικές τράπεζες

Γιατί παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία οι ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με ΕΚΤ

Pantelakis Securities: Δεν τελείωσε το ράλι στο ΧΑ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Pantelakis Securities: Δεν τελείωσε το ράλι στο ΧΑ

Η Pantelakis Securities τονίζει ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας παραμένουν ισχυρά και συνεχίζουν να υπεραποδίδουν έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Euronext: Εισήχθη στο Euronext Amsterdam η Czechoslovak Group
Markets

Euronext: Εισήχθη στο Euronext Amsterdam η Czechoslovak Group

Πρόκειται για τη δεύτερη εισαγωγή στο Euronext το 2026 και τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά μετοχών στον τομέα της άμυνας που έχει καταγραφεί ποτέ

LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου
Φυσικό αέριο

Ρεκόρ εισαγωγών LNG από Ευρώπη - Τι ζητά ο Εξάρχου από Βρυξέλλες

Ο IEA εκτιμά ρεκόρ εισαγωγών LNG στην Ευρώπη - Γιατί ο Εξάρχου ζητά επιδότηση του Κάθετου Διαδρόμου - Γκρίνια στην Ε.Ε. για το αμερικανικό αέριο

Χρήστος Κολώνας
Μασούτης: Εξαγόρασε το 51% της Kontzoglou Distribution
Τρόφιμα – ποτά

Νέα εξαγορά από τη Μασούτης στα τρόφιμα

Μετά το deal για την απόκτηση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός η Μασούτης προχώρησε σε μια νέα κίνηση

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου
Economy

Δημοπρασία 3μηνων εντόκων γραμματίων την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου

Παρέχεται η δυνατότητα σε ιδιώτες να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής

Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού

Η ευρωβουλευτής Μαρί-Ανιές Στρακ-Τσίμερμαν απαιτεί τη μεταφορά των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ στην Γερμανία

Ευύμιος Τσιλιόπουλοσ
Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιλεκτικό profit taking μετά το άλμα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επιλεκτικό profit taking μετά το άλμα στο ΧΑ

Μετά το διήμερο ανόδου, το ελληνικό χρηματιστήριο προσπαθεί να αφομοιώσει τα τρέχοντα επίπεδα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μητσοτάκης στο Euronews: Οι διατλαντικές σχέσεις γίνονται πιο περίπλοκες
Πολιτική

Μητσοτάκης στο Euronews: Οι διατλαντικές σχέσεις γίνονται πιο περίπλοκες

Μεσοβέζικη στάση φαίνεται να κρατά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με την ένταση ανάμεσε σε ΕΕ και Τραμπ

Κλειστά ακίνητα: Επιδότηση έως 36.000 ευρώ από το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»
Ακίνητα

Κλειστά ακίνητα: Πώς θα λάβετε επιδότηση έως 36.000 ευρώ

Νέα κίνητρα ώστε να επιστρέψουν τα κλειστά ακίνητα στην αγορά - Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Νευρικότητα στις αγορές, στο επίκεντρο το Νταβός
Markets

Νευρικότητα στις ευρωαγορές, στο επίκεντρο το Νταβός

Οι επενδυτές να επεξεργάζονται τα όσα έχουν συμβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός

Nikos Kakalis Appointed Managing Director of the Maritime Emissions Reduction Centre
English Edition

Nikos Kakalis Appointed Managing Director of the Maritime Emissions Reduction Centre

Nikos Kakalis takes over the management of the Center for Emission Reduction, leading MERC into a new phase of development

Εξάρχου στο Νταβός: Η Ευρώπη να επιδοτήσει τον κάθετο ενεργειακό άξονα
Φυσικό αέριο

Εξάρχου στο Νταβός: Η Ευρώπη να επιδοτήσει τον κάθετο ενεργειακό άξονα

Εάν η Ευρώπη θέλει να ξαναγίνει αυτό που ήταν, πρέπει να γίνει σοβαρή και να κάνει αυτά που λέει, υπογράμμισε ο κ. Εξάρχου μιλώντας στο Davos Lodge

AKTOR CEO Meets With Eric Trump, Saudi Minister, at Davos
English Edition

AKTOR CEO Meets With Eric Trump, Saudi Minister, at Davos

The head of AKTOR met with high-profile figures, including the Minister for Investments of Saudi Arabia, Khalid A. Al-Falih and the U.S. Ambassador to Greece, Kimberly Guilfoyle

