Τουρισμός: Στις top 5 επιλογές των Δυτικοευρωπαίων ταξιδιωτών φέτος η Ελλάδα

Ο τουρισμός στις επιλογές των δυτικοευρωπαίων ταξιδιωτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ

Τουρισμός 19.01.2026, 13:36
Τουρισμός: Στις top 5 επιλογές των Δυτικοευρωπαίων ταξιδιωτών φέτος η Ελλάδα
Newsroom

Στις τοπ επιλογές για ταξίδια στη Μεσόγειο το επόμενο 12μηνο παραμένει η Ελλάδα, διατηρώντας το ισχυρό brand που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές της Δυτικής Ευρώπης κι έχοντας μάλιστα βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα της.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 3η θέση προτίμησης για ταξίδια στο εξωτερικό τους επόμενους 12 μήνες, για την αγορά της Γερμανίας και της Ιταλίας, στην 4η θέση για την αγορά της Γαλλίας και του Ην. Βασιλείου και στην 6η θέση για την αγορά της Ισπανίας.

Ο τουρισμός

Μάλιστα, σε σχέση με το 2024, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα ανέβηκε μια θέση στην αγορά του Ην. Βασιλείου -η οποία ούτως ή άλλως μαζί με τη Γερμανία αποτελούν το δίδυμο των ισχυρότερων αγορών εισερχόμενου τουρισμού με βάση τις εισπράξεις και τις αφίξεις για τον ελληνικό τουρισμό- και της Ισπανίας, ενώ η θέση της δεν μεταβλήθηκε στις άλλες αγορές.

Τα στοιχεία προέρχονται από την τελευταία μελέτη (Ιανουάριος 2026) του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) «Το Brand Ελλάδα: Πόσο ελκυστική είναι η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός; Σύγκριση με ανταγωνιστικούς μεσογειακούς προορισμούς » και αφορούν ως προς το πρώτο της μέρος βασικές ευρωπαϊκές αγορές όπως αυτές της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας και της Ιταλίας.

Η έρευνα στην οποία βασίζεται η μελέτη διενεργήθηκε από την εταιρεία GWI σε δυο κύματα το έτος 2025 (7.402 ερωτηθέντες) και σε δύο κύματα το έτος 2024, με επίκεντρο τις προτιμήσεις των επισκεπτών αναφορικά με πιθανούς προορισμούς τους επόμενους 12 μήνες, εμπεριέχοντας συνεπώς τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι καίριας σημασίας για τον ελληνικό τουρισμό. Οι αγορές που εξετάζονται εισφέρουν σχεδόν το ήμισυ (47%- 48%) των συνολικών εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διετία 2023-2024.

Ελλάδα και ανταγωνισμός

Σχετικά με τις χώρες του εξωτερικού που σκέφτονται να επισκεφθούν τους επόμενους 12 μήνες οι υπό μελέτη αγορές, η Ελλάδα βρίσκεται σε όλες στην πρώτη πεντάδα, καταλαμβάνοντας την 3η και 4η θέση, πλην της αγοράς της Ισπανίας όπου βρίσκεται στην 6η θέση προτίμησης, έχοντας όμως, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, ανέβει κατά μία θέση, προς επιβεβαίωση του ισχυρού brand των ελληνικών προορισμών στις μεγάλες αγορές.

Ένα ακόμη δεδομένο που επιβεβαιώνει το θετικό momentum του ελληνικού τουρισμού αποτελεί και το γεγονός ότι η διαφορά σε προτίμηση μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών που προηγούνται κατά μια θέση, για τις αγορές του Ην. Βασιλείου και της Ισπανίας, είναι -μόλις- της τάξεως των 2 ποσοστιαίων μονάδων.

Συγκριτικά με τις ανταγωνίστριες χώρες το 2025:

  • Για την αγορά της Γερμανίας, η Ελλάδα βρίσκεται στην 3η θέση, με την Ιταλία και την Ισπανία να βρίσκονται στην 1η και 2η θέση αντίστοιχα. Οι Γερμανοί δηλώνουν ότι θα επέλεγαν την Ιταλία για τα ταξίδια τους στο εξωτερικό μέσα στο επόμενο 12μηνο σε ποσοστό 26,8%, την Ισπανία σε ποσοστό 24,9%, την Ελλάδα σε ποσοστό 19,7%, Αυστρία 19,0%, Γαλλία 17,9%.
  • Για την αγορά της Γαλλίας, η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η θέση, με την Ισπανία και την Ιταλία να βρίσκονται στην 1η θέση και 2η θέση αντίστοιχα, και την Πορτογαλία να είναι στην 3η. Για τους Γάλλους η Ισπανία έχει ποσοστό 26,9%, η Ιταλία 24,8%, η Πορτογαλία 15,1%, η Ελλάδα 12,6% κ.ο.κ..
  • Για την αγορά του Ην. Βασιλείου, η Ελλάδα με ποσοστό προτίμησης 19,9% βρίσκεται στην 4η θέση, με την Ισπανία και την Ιταλία να βρίσκονται στην 1η θέση και 2η θέση αντίστοιχα, τη Γαλλία στην 3η και την Πορτογαλία στην 6η θέση προτίμησης.
  • Για την αγορά της Ισπανίας, η Ελλάδα, με ποσοστό προτίμησης 9,5%, βρίσκεται στην 6η θέση, με την Ιταλία και την Γαλλία να βρίσκονται στην 1η και 2η θέση αντίστοιχα και την Πορτογαλία στην 3η.
  • Για την αγορά της Ιταλίας, η Ελλάδα, με ποσοστό προτίμησης 16,8%, βρίσκεται στην 3η θέση, με την Ισπανία και την Γαλλία να βρίσκονται στην 1η και 2η θέση αντίστοιχα και την Πορτογαλία στην 5η.

Επισημαίνεται εδώ ότι για τις αγορές της Ιταλίας και της Ισπανίας, ανταγωνίστριες αγορές της χώρας μας στη Μεσόγειο όπως η Κροατία και η Τουρκία βρίσκονται εκτός τοπ-10.

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Ελλάδα παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις των Δυτικοευρωπαίων παρά τη γεωγραφική της θέση που δεν ευνοεί την οδική πρόσβαση όπως συμβαίνει στην περίπτωση των Γερμανών που συνορεύουν με τη Γαλλία και την Αυστρία και μέσω αυτών έχουν πρόσβαση στην Ιταλία καθιστώντας πιο εύκολο – και ενδεχομένως πιο οικονομικό – να ταξιδέψουν οδικώς.

Αντίστοιχα και στην περίπτωση των Γάλλων, η Ιταλία και η Ισπανία συνορεύουν με τη Γαλλία και συνεπώς ευνοούνται από εύκολη οδική πρόσβαση. Το στοιχείο αυτό υπογραμμίζει ότι η ελκυστικότητα των ελληνικών προορισμών βασίζεται σε ένα ισχυρό και αναγνωρίσιμο τουριστικό προϊόν.

Ο κ. Ηλίας Κικίλιας, Γενικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ δήλωσε σχετικά: «Το ελληνικό τουριστικό brand έχοντας εδραιωθεί στο ανώτερο επίπεδο του ανταγωνισμού στην Μεσόγειο, έχει εισέλθει σε φάση ωρίμανσης σε ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός είναι δομικός και όχι συγκυριακός, με την Ισπανία και την Ιταλία να λειτουργούν ως ηγετικοί προορισμοί. Η ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας, η διατήρηση της ταυτότητας των προορισμών και η διαφοροποίηση του τουριστικού μας προϊόντος στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας και συνεκτικής στρατηγικής που θα συντονίζει τις δημόσιες και ιδιωτικές προσπάθειες καθίστανται πιο επιτακτικές από ποτέ.».

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ινδία: Οι προτεραιότητες για τη προεδρία των BRICS
World

Τα σχέδια της ινδικής προεδρίας των BRICS για τα ψηφιακά νομίσματα
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας
Ενοίκια: Ο χάρτης των τιμών και οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού «χτυπάνε κόκκινο» τα ενοίκια - Οι περιοχές [πίνακες]
Ίλον Μασκ: 3 ερωτήματα για τους επενδυτές από την εμφάνισή του στο Νταβός
Τεχνολογία

Το σόου Μασκ στο Νταβός προκάλεσε 3 ερωτήματα
Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;
Economy

Τι συμβαίνει πραγματικά με το ελληνικό χρέος

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δημόσιο χρέος σε σχέση με την ανάπτυξη, μετά το πέρας του RRF

Γιάννης Αγουρίδης
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου
Φυσικό αέριο

Ρεκόρ εισαγωγών LNG από Ευρώπη - Τι ζητά ο Εξάρχου από Βρυξέλλες

Ο IEA εκτιμά ρεκόρ εισαγωγών LNG στην Ευρώπη - Γιατί ο Εξάρχου ζητά επιδότηση του Κάθετου Διαδρόμου - Γκρίνια στην Ε.Ε. για το αμερικανικό αέριο

Χρήστος Κολώνας
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική

Τα σχέδια της Πειραιώς μετά την Εθνική Ασφαλιστική και οι κινήσεις της Generali

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από Τουρισμός
Κάρπαθος: Ανάμεσα στα 10 ομορφότερα μέρη του πλανήτη για το 2026
Τουρισμός

Ποιο ελληνικό νησί βρίσκεται στο top10 παγκοσμίως

Ανάμεσα στα μέρη του πλανήτη που παραμένουν αυθεντικά, ποιοτικά και αναλλοίωτα από τον υπερτουρισμό.

Αεροδρόμια: Ρεκόρ επιβατικής κίνησης το 2025 – Πάνω από 83,3 εκατ. επιβάτες
Τουρισμός

«Πέταξε» ο τουρισμός το 2025 - Πάνω από 83,3 εκατ. επιβάτες

Τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την κίνηση στα αεροδρόμια

Voria Project: Πού βάζει τον πήχη των εσόδων και των EBITDA η North Star 
Business

Πόσα έσοδα θα φέρει το Project Voria - Τι λέει ο εκτιμητής

Τι λέει η έκθεση εκτίμησης για το Project Voria των Λασκαρίδη - Κόκκαλη στο Μαρούσι - Η επισκεψιμότητα και τα έσοδα ανά πελάτη 

Λάμπρος Καραγεώργος
Airbnb: Σταθερά υψηλές πληρότητες – Στα 139 ευρώ η μέση τιμή την ημέρα
Τουρισμός

Αντέχουν τα Airbnb στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει η ημέρα διαμονής 

Τι δείχνουν τα στοιχεία της AirDNA για την χώρα μας - Η εικόνα στην Ευρώπη

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Περισσότεροι από 36 εκατ. τουρίστες στην Ελλάδα στο 11μηνο του 2025
Τουρισμός

Ποιες χώρες «ψηφίζουν» Ελλάδα [γραφήματα]

Πώς κινήθηκε ο τουρισμός τον Νοέμβριο αλλά και στο διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2025 - Τι αποκαλύπτει η έκθεση της ΤτΕ

Τουρισμός: Αυξήθηκαν αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα καταλύματα τον Νοέμβριο [πίνακες]
Τουρισμός

Ανεβάζει ρυθμούς ο ελληνικός τουρισμός [πίνακες]

Θετικά συνεχίζει να κινείται ο ελληνικός τουρισμός - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

ΤτΕ: Πάνω από 23 δισ. ευρώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 11μηνο
Τουρισμός

Σε ιστορικά υψηλά οι τουριστικές εισπράξεις - Πάνω από 23 δισ.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) - Στα 11 δισ. ευρώ οι ξένες άμεσες επενδύσεις

Latest News
Ινδία: Οι προτεραιότητες για τη προεδρία των BRICS
World

Τα σχέδια της ινδικής προεδρίας των BRICS για τα ψηφιακά νομίσματα

Αποδολαριοποίηση και ψηφιακά νομίσματα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής των BRICS που θα φιλοξενήσει η Ινδία

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Ενοίκια: Ο χάρτης των τιμών και οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού «χτυπάνε κόκκινο» τα ενοίκια - Οι περιοχές [πίνακες]

Τα ενοίκια συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές στα ακίνητα - Η πρόταση της διαΝΕΟσις

Ίλον Μασκ: 3 ερωτήματα για τους επενδυτές από την εμφάνισή του στο Νταβός
Τεχνολογία

Το σόου Μασκ στο Νταβός προκάλεσε 3 ερωτήματα

Η κυκλοφορία των ρομπότ Optimus θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από το τέλος του επόμενου έτους, υποσχέθηκε ο Ίλον Μασκ

Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G

Η Procter & Gamble βλέπει τις πωλήσεις της στις ΗΠΑ να επιβραδύνονται, αλλά διατηρεί την κερδοφορία της χάρη στα premium προϊόντα και τη διεθνή ζήτηση

ΕΚΠΑ: Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025 από το ΕΚΠΑ

Οι υποτροφίες χορηγήθηκαν από το ΕΚΠΑ σε φοιτητές για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες

ΜΕΤΚΑ: Αναλαμβάνει την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος
Business

Στη ΜΕΤΚΑ η ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος

Η σύμβαση εργολαβίας υπεγράφη σήμερα μεταξύ της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και της εταιρείας ΜΕΤΚΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ανώδυνη» η διόρθωση του ΧΑ- Έκτη εβδομάδα ανόδου

Έξι εβδομάδες ανόδου συμπλήρωσε ο Γενικός Δείκτης με κέρδη που έφθασαν έως και το 7,5% από την αρχή του έτους

Αλεξάνδρα Τόμπρα
CSG: Αλμα 30% στη μετοχή μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες άμυνας στον κόσμο
World

Η «άγνωστη» εταιρεία άμυνας που έσπασε ρεκόρ στο Euronext

Η τσέχικη εταιρεία CSG κατασκευάζει οπλισμένα οχήματα, πυρομαχικά και προηγμένα αμυντικά συστήματα

Βενεζουέλα: Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιό της δημιουργεί πρόβλημα με το χρέος στην Κίνα
World

Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας πιέζει το χρέος στην Κίνα

Η συνεργασία της Κίνας στις παγκόσμιες συμφωνίες χρέους κινδυνεύει, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα αναδιάρθρωσης

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν
Ηλεκτρισμός

Νέο βραχυκύκλωμα στον GSI από τη Λευκωσία

Σύσκεψη Κομισιόν, Ρυθμιστών και ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου (GSI) - Καμία δέσμευση από ΡΑΕΚ για τις εκκρεμότητες - Το μήνυμα Κομισιόν για τις μελέτες

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η καλύτερη εβδομάδα από το 2020 – Στον αντίποδα το δολάριο [γράφημα]
Markets

Χρυσός vs δολάριο - Διαμετρικά αντίθετες τροχιές [γράφημα]

«Φίλησε» τα 5.000 δολάρια ο χρυσός - Γιατί δεν ανακάμπτει το δολάριο

Wi-Fi στα αεροπλάνα: Γιατί οι χαμηλού κόστους εταιρείες λένε «όχι» στο Starlink του Μασκ
World

Starlink vs Ryanair: Το πραγματικό κόστος του Wi-Fi στα 30.000 πόδια

Η κόντρα Μασκ – Ο'Λίρι για το Starlink ξανανοίγει τη συζήτηση: είναι το γρήγορο Wi-Fi στα αεροπλάνα ανάγκη ή ακριβό «δώρο»;

Παπασταύρου: Αναβαθμίζεται ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας
Φυσικό αέριο

Παπασταύρου στον ΔΕΣΦΑ: Αναβαθμίζεται ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας

Παρέστη στα εγκαίνια του Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς του ΔΕΣΦΑ ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου

Wall Street: Ήπια διορθωτικά οι αμερικανικοί δείκτες
Wall Street

Ήπια διορθωτικά οι αμερικανικοί δείκτες

Η αγορά επηρεάζεται και από τη βουτιά της Intel, η οποία απογοήτευσε με τα αποτελέσματά της

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο