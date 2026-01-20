Χρηματιστήριο Αθηνών: Υποκύπτει στις διεθνείς πιέσεις η αγορά

Στην αρνητική τάση των ευρωπαϊκών αγορών υποκύπτει σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας ετεροχρονισμένα την πτωτική πορεία που έχουν τροφοδοτήσει οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις των νέων δασμολογικών απειλών του Αμερικανικού προέδρου κατά ευρωπαϊκών χωρών.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,75% στις 2.239,29 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 12,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,1 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,79% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.687,90 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 1,24% στις 2.634,50 μονάδες.

Υποκύπτει στις διεθνείς πιέσεις

Μπορεί χτες να έκανε τη διαφορά και να έκλεισε θετικά, αλλά σήμερα το ΧΑ δείχνει πιο αδύναμο να διαφοροποιηθεί από τις ανησυχίες που έχει προκαλέσει στις αγορές διεθνώς οι νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Οι δασμοί θα στοχεύουν τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Φινλανδία, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία που θα επιτρέψει στην Ουάσιγκτον να «αγοράσει» τη Γροιλανδία.

Έτσι, το διεθνές κλίμα παραμένει αρνητικό, καθώς η πολιτική αβεβαιότητα στις ΗΠΑ και η στάση του Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζουν να προκαλούν προβληματισμό, ωθώντας την Ευρώπη να επανεξετάσει τη γεωπολιτική και αμυντική της στρατηγική. Η ελληνική πλευρά παρακολουθεί τις εξελίξεις, με το rotation παραμένει κυρίαρχο στοιχείο, με τις δεικτοβαρείς μετοχές να προηγούνται.

Τεχνικά πάντως, όσο ο Γενικός Δείκτης διατηρείται πάνω από τις 2.200 μονάδες, η ανοδική εικόνα παραμένει αλώβητη. Η περιοχή των 2260 μονάδων επιβεβαιώθηκε ως πρώτος στόχος, με τις 2350 μονάδες να αποτελούν την επόμενη τεχνική αντίσταση. Ο τραπεζικός κάνει την διαφορά, με τις 2.650 μονάδες να είναι κοντινή αντίσταση και οι 2.740 η επόμενη. Κατοχύρωση των 2.580 μονάδων θα μπορούσε να μας φέρει στις 2.511 μονάδες που είναι και μεγάλη κύρια στήριξη.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, ΕΛΧΑ, Eurobank, ΕΥΔΑΠ, Βιοχάλκο, Aktor, Τιτάν, ΔΕΗ, Optima Bank, Alpha Bank και Σαράντης σημειώνουν απώλειες άνω του 1%, ενώ Cenergy, Εθνική, ΔΑΑ, Coca Cola, Aegean, Jumbo, Metlen, Motor Oil, Helleniq Energy, Κύπρου και Λάμδα κινούνται ήπια πτωτικά.

Στον αντίποδα, ο ΟΠΑΠ κερδίζει 1,36%, με τις ΟΤΕ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να δίνουν κάποιες βοήθειες με μικρά όμως κέρδη.