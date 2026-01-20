Ιαπωνία: Τα 40ετή ομόλογα ξεπερνούν το 4% για πρώτη φορά

Ενόψει πρόωρων εκλογών στην Ιαπωνία που θα μπορούσαν να δώσουν στην πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι εντολή να επιταχύνει τα σχέδια τόνωσης της οικονομίας, η απόδοση των 40ετών ομολόγων ξεπέρασε το 4%, καθώς οι traders πωλούν κρατικό χρέος.

Η απόδοση, η οποία κινείται αντίστροφα προς την τιμή, των 40ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων έφτασε την Τρίτη στο 4,01% για πρώτη φορά από την εισαγωγή τους το 2007, αναφέρουν οι Financial Times.

Μια μέρα νωρίτερα, η Τακαΐτσι δήλωσε ότι σκοπεύει να διαλύσει το κοινοβούλιο και να διεξαγάγει εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου, καλώντας την Ιαπωνία να της δώσει εντολή για «σημαντική αλλαγή πολιτικής».

Οι αποδόσεις των ομολόγων βρίσκονται υπό πίεση από τότε που η πρωθυπουργός αποκάλυψε ένα σχέδιο δημοσιονομικών δαπανών ύψους 135 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Νοέμβριο.

Η Τακαΐτσι επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να αναστείλει τον φόρο πωλήσεων 8% στα τρόφιμα της Ιαπωνίας για δύο χρόνια

«Το χρέος είναι 200% του ΑΕΠ και η κυβέρνηση επιδιώκει να επεκτείνει τις δημοσιονομικές δαπάνες», δήλωσε στους FT ο Γιουξουάν Υανγκ, επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής για την Ασία στην JPMorgan Private Bank. «Αυτό θα προσθέσει στο premium που απαιτούν οι επενδυτές για να κατέχουν το μακροπρόθεσμο άκρο των ιαπωνικών ομολόγων».

Τα σχέδια Τακαΐτσι για Ιαπωνία και οικονομία

Μια δημοπρασία 20ετών ομολόγων την Τρίτη προσέλκυσε σχετικά χαμηλή ζήτηση, με λόγο προσφοράς προς κάλυψη 3,29, χαμηλότερο από τον μέσο όρο δωδεκαμήνου.

Ενώπιον των αυξανόμενων αποδόσεων, η Τακαΐτσι κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να σηματοδοτήσει στους ψηφοφόρους και τις χρηματοπιστωτικές αγορές ότι τα σχέδιά της για περισσότερες δαπάνες και μειώσεις φόρων δεν θα επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά της Ιαπωνίας.

Τη Δευτέρα, δεσμεύτηκε να μειώσει τον λόγο ακαθάριστου χρέους προς ΑΕΠ της Ιαπωνίας, ο οποίος έφτασε έως και το 250% πέρυσι σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις.

Η υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας, Σατσούκι Καταγιάμα, πρόκειται να μιλήσει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός την Τρίτη και αναμένεται να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να πείσει ένα παγκόσμιο κοινό για τη δημοσιονομική θέση της Ιαπωνίας.

Παρά τις προσπάθειές τους, οι αναλυτές της ιαπωνικής τράπεζας SMBC δήλωσαν ότι οι traders ήταν σε μεγάλο βαθμό τοποθετημένοι γύρω από το «Takaichi trade», με προσδοκίες ότι οι τιμές του γιεν και των κρατικών ομολόγων θα μειωθούν, ενώ οι τραπεζικές μετοχές θα επωφεληθούν από ένα δημοσιονομικό κίνητρο και υψηλότερα επιτόκια.