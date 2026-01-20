Domes Resorts: Μπαίνει στην ισπανική αγορά – Το Baobab Suites στην Τενερίφη

Την είσοδό της στην ισπανική αγορά ανακοινώνει η Domes Resorts, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση του Baobab Suites στην Τενερίφη, στην περιοχή Costa Adeje, έναν από τους πλέον εμβληματικούς προορισμούς του νησιού.

Το Baobab Suites διαθέτει 125 σουίτες, τρία εστιατόρια, ιδιωτικές πισίνες, εγκαταστάσεις spa, καθώς και το Saplings Kid’s Club, ενώ καταγράφει σταθερά υψηλές επιδόσεις στην ικανοποίηση των επισκεπτών, με βαθμολογία 92% στο TripAdvisor. Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης των υποδομών και των υπηρεσιών του, το Baobab Suites προχώρησε πρόσφατα στη δημιουργία ενός νέου χώρου ευεξίας και αθλητικών δραστηριοτήτων, ο οποίος περιλαμβάνει τέσσερα γήπεδα padel, γήπεδο beach volley, εγκαταστάσεις power biking, καθώς και ειδικά διαμορφωμένους χώρους για yoga και Pilates, ενισχύοντας τον lifestyle χαρακτήρα του και προσφέροντας μια εμπειρία διαμονής που συνδυάζει αρμονικά τη χαλάρωση με τη δράση.

Ο Δρ. Γιώργος Π. Σπανός, CEO της Domes Resorts, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την είσοδό μας στην Ισπανία και ειδικότερα στη δυναμικά αναπτυσσόμενη Τενερίφη. Η συγκεκριμένη αγορά χαρακτηρίζεται από ισχυρή ζήτηση και σταθερή τουριστική κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική τοποθέτηση και το κοινό της Domes. Το Baobab Suites αποτελεί ένα εξαιρετικό ξενοδοχείο, με προνομιακή τοποθεσία και ισχυρά λειτουργικά χαρακτηριστικά και θα ήθελα να συγχαρώ τον Filip Hoste για τη μέχρι σήμερα αποτελεσματική λειτουργία. Η Domes συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου για διεύρυνση του διεθνούς χαρτοφυλακίου της, προσφέροντας παράλληλα διαφορετικές και υψηλής ποιότητας εμπειρίες φιλοξενίας».

Ο Filip Hoste, Ιδρυτής του Baobab Suites, ανέφερε: «Με την ένταξή του στην οικογένεια της Domes, το Baobab Suites αναδεικνύεται σε σημείο αναφοράς στον τομέα των διαχειριζόμενων branded ξενοδοχείων. Η συνεργασία αυτή θέτει τις βάσεις για μια επιτυχημένη πορεία, προσφέροντας ουσιαστικά οφέλη στους ιδιοκτήτες και προοπτικές εξέλιξης στο υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δρ. Σπανό και την ομάδα του για την εμπιστοσύνη τους στο Baobab Suites».

Με τη νέα αυτή συνεργασία, η Domes Resorts ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή της παρουσία, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της προσήλωση στη δημιουργία ισχυρών συνεργειών και στη διεύρυνση του αποτυπώματός της σε ώριμες και αναπτυσσόμενες τουριστικές αγορές, με στόχο τη διαρκή εξέλιξη του χαρτοφυλακίου της και την προσφορά εμπειριών φιλοξενίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.