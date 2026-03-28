Ενοίκια: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν από 1η Απριλίου

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 28.03.2026, 15:00
Όλα αλλάζουν στα ενοίκια από την 1η Απριλίου 2026 αφού σύμφωνα με διάταξη του νόμου 5264/2024 η πληρωμή τους μέσω τραπεζικού λογαριασμού καθίσταται υποχρεωτική, με το νέο πλαίσιο να επηρεάζει άμεσα εκατοντάδες χιλιάδες ενοικιαστές και ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη την Ελλάδα.

Οσοι ενοικιαστές συνεχίσουν να πληρώνουν το ενοίκιο με μετρητά θα χάσουν το «δώρο» του ενός ενοικίου τον χρόνο αλλά και κάθε ενίσχυση ή επίδομα που παρέχεται από το κράτος για μισθώσεις.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα συνεχίζουν να εισπράττουν «στο χέρι» ενοίκια θα χάσουν την έκπτωση 5% στο εισόδημά τους από μισθώματα, με αποτέλεσμα να βρίσκονται αντιμέτωποι με την πληρωμή περισσότερου φόρου.

Παράλληλα, από τη στιγμή που η ΑΑΔΕ θα γνωρίζει τον τραπεζικό λογαριασμό των φορολογουμένων που λαμβάνουν εισοδήματα από ενοίκια θα μπορεί να προχωρά σε αυτόματες διασταυρώσεις των δηλωμένων μισθωμάτων με τις τραπεζικές κινήσεις.

Τι πρέπει να προσέξετε

Η ΠΟΜΙΔΑ με σχετική της ενημέρωση αναδεικνύει τα σημεία που χρειάζονται προσοχή προς αποφυγήν δυσάρεστων εκπλήξεων, ενώ αντίστοιχα «διαβάζουν» τις νέες υποχρεώσεις οι νυν και οι ενδιαφερόμενοι ενοικιαστές.

1. Σε όλα τα νέα ή κατά παράταση μισθωτήρια συμφωνητικά, αλλά και στις αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στη σχετική εφαρμογή της ΑΑΔΕ, ο κλασικός όρος περί του τόπου, τρόπου και χρόνου καταβολής του μισθώματος να συμπληρώνεται με τον όρο καταβολής μέσω τραπέζης και την αναγραφή του σχετικού ΙΒΑΝ.

2. Η κατάθεση των μισθωμάτων θα πρέπει από 1η Απριλίου 2026 να γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα είναι στο όνομα του εκμισθωτή και όχι πλέον οποιουδήποτε τρίτου (π.χ. πληρεξουσίου του, συγγενούς του, δικηγόρου του, εταιρείας διαχείρισης ακινήτων κ.λπ.) ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της τραπεζικής καταβολής των ενοικίων προς τον εκμισθωτή.

3. Ο εκμισθωτής θα πρέπει να γνωστοποιήσει τον αριθμό του λογαριασμού αυτού διαδικτυακά στην ΑΑΔΕ μέσω διαδικασίας που θα οριστεί με σχετική εγκύκλιο.

4. Αν η κατάθεση των μισθωμάτων γίνεται σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό, το όνομα του εκμισθωτή θα πρέπει να είναι πρώτο μεταξύ των ονομάτων των συνδικαιούχων του λογαριασμού για να είναι ευκολότερη η διασταύρωση των στοιχείων από την ΑΑΔΕ.

5. Σε περίπτωση ύπαρξης πολλών συνεκμισθωτών, ο καθένας τους θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο μισθωτήριο συμφωνητικό (ή τη δήλωση της ΑΑΔΕ) τον δικό του λογαριασμό, με το όνομά του ως πρώτο δικαιούχο, όπου θα κατατίθεται το ποσό που του αντιστοιχεί, εκτός αν με την αναμενόμενη σχετική υπουργική απόφαση ρητά οριστεί ότι μισθώματα που οφείλονται σε πολλούς συνεκμισθωτές – συνιδιοκτήτες θα μπορεί έγκυρα να καταβάλλονται σε κοινό λογαριασμό τους.

6. Οι εκμισθωτές θα πρέπει να ζητούν από τους ενοικιαστές τους την καταβολή και των 12 μηνιαίων μισθωμάτων εντός του ίδιου οικονομικού έτους, ώστε να προκύπτει ότι όλα τα μηνιαία μισθώματα καταβλήθηκαν τραπεζικά, διαφορετικά θα κινδυνεύουν με απώλεια της νόμιμης έκπτωσης.

7. Το ισχύον ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό για ποσά που προέρχονται από μισθούς ή συντάξεις δεν καλύπτει τα ποσά που προέρχονται από μισθώματα, εκτός αν ο λογαριασμός αυτός είναι λογαριασμός «περιοδικής πίστωσης» (για μισθούς, συντάξεις και ενοίκια) και έχει εκ των προτέρων δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ ως «μοναδικός ακατάσχετος». Γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες – εκμισθωτές ακινήτων θα πρέπει να σπεύσουν να προβούν στην ανωτέρω δήλωση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Αν μάλιστα πρόκειται για κοινό λογαριασμό, η δήλωση για το ακατάσχετο πρέπει να γίνει από κάθε συνδικαιούχο ξεχωριστά ώστε να ισχύσει για όλους.

