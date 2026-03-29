ΗΠΑ: Στον πάγο η αγορά εργασίας λόγω του πολέμου στο Ιράν

Από υποτονική πέρυσι η αύξηση στην αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, άρχισαν σταδιακά να εμφανίζονται σημάδια σταθεροποίησης, αν όχι ανάκαμψης.

Εμπόδιο στην ανοδική αυτή πορεία, ένας πόλεμος χιλιάδες μίλια μακριά καθώς όχι μόνο διακόπτει αυτή την πιθανή πρόοδο, αλλά απειλεί επίσης να εκτροχιάσει περαιτέρω την αγορά εργασίας.

Από το Ιράν στις ΗΠΑ

Έχουν περάσει τέσσερις εβδομάδες από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Οι οικονομικές επιπτώσεις της κλιμακούμενης και θανατηφόρας σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ήταν άμεσες: Ένα αποκλεισμένο κρίσιμο ναυτιλιακό πέρασμα προκάλεσε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, παρεμπόδισε την αλυσίδα εφοδιασμού και αύξησε το κόστος της βενζίνης. Οι φόβοι για τον πληθωρισμό έχουν αυξηθεί, όπως και η αβεβαιότητα, συνθέτοντας μια δυναμική που στραγγάλισε την αγορά εργασίας.

«Εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά και η τιμή του πετρελαίου παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια μέχρι τον Απρίλιο, τότε νομίζω ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα», επισήμανε στο CNN η οικονομολόγος Heather Long. «Θα μιλήσουμε για μια πολύ διαφορετική οικονομία και για επαναφορά των απολύσεων».

Το υψηλότερο κόστος ενέργειας θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το ετήσιο εισόδημα των νοικοκυριών κατά 1.350 δολάρια

Η νωθρή, αναιμική δυναμική της αγοράς εργασίας τύπου «χαμηλών προσλήψεων, χαμηλών απολύσεων» αναμένεται να συνεχιστεί… προς το παρόν.

«Η αβεβαιότητα καθυστερεί, δεν ακυρώνει, τα σχέδια προσλήψεων», είχε προσθέσει στο CNN την περασμένη εβδομάδα ο Γκρέγκορι Ντάκο, επικεφαλής οικονομολόγος της EY-Parthenon.

Ο Ντάκο αναμένει επί του παρόντος μια επέκταση με αύξηση της απασχόλησης περίπου 20.000 ανά μήνα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και η ανεργία (που βρίσκεται επί του παρόντος στο 4,4%) να κυμαίνεται προς το 4,7% μέχρι το τέλος του έτους.

Πιθανότητες ύφεσης

«Με πιθανότητες ύφεσης περίπου 40%, ο κίνδυνος είναι μια παρατεταμένη παύση στις προσλήψεις να μετατραπεί τελικά σε πιο ορατή ύφεση», τόνισε. «Προς το παρόν, εξακολουθεί να πρόκειται για μια ψυχραιμία, όχι για ρωγμή. Αλλά αν η αβεβαιότητα κλιμακωθεί ξανά, αυτές οι ρωγμές θα μπορούσαν να εμφανιστούν μέχρι τα τέλη της άνοιξης».

Ήδη, η περασμένη χρονιά ήταν μια από τις πιο αδύναμες για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες, εκτός από τα χρόνια ύφεσης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες επίσημες εκτιμήσεις, η οικονομία πρόσθεσε μόλις 116.000 θέσεις εργασίας το 2025. Για λόγους σύγκρισης, το 2024 είχαν προστεθεί περίπου 121.000 θέσεις εργασίας ανά μήνα, ένας ρυθμός που ήταν σύμφωνος με τους ιστορικούς μέσους όρους.

Υπήρχε, ωστόσο, αισιοδοξία ότι τα κέρδη στην απασχόληση δεν θα ήταν τόσο πενιχρά φέτος.

Ο πληθωρισμός προβλεπόταν να μειωθεί, τρεις μειώσεις επιτοκίων στα τέλη του 2025 διαπερνούσαν την ευρύτερη οικονομία και ο νέος φορολογικός νόμος αναμενόταν να ενισχύσει τις καταναλωτικές δαπάνες και τις επιχειρηματικές επενδύσεις.

Η βοήθεια προς ορισμένους καταναλωτές αποτελεί ένα οικονομικό «μαξιλάρι»

Η αβεβαιότητα

Η αβεβαιότητα είναι όμως εκείνη που προκάλεσε το μεγαλύτερο ντόμινο από όλα. Είχε τη δυνατότητα να υποχωρήσει καθώς οι εταιρείες απέκτησαν μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με την οικονομία, το κόστος δανεισμού, τους δασμούς και άλλες ομοσπονδιακές πολιτικές, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ωστόσο, την ενίσχυσε.

«Δεν έχουμε δει ακόμη τίποτα στα δεδομένα μας που να μας κάνει να πιστεύουμε ότι η αγορά εργασίας είτε ανακάμπτει δραματικά είτε επιδεινώνεται δραματικά στις ΗΠΑ», εξήγησε της η Λόρα Ούλριχ, διευθύντρια οικονομικής έρευνας στο Indeed Hiring Lab. «Τα πράγματα εξακολουθούν να φαίνονται αρκετά σταθερά αλλά στάσιμα».

Οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί απότομα από την έναρξη του πολέμου και έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30 δολάρια το βαρέλι (και σε κάποιο σημείο έφταναν τα 50 δολάρια το βαρέλι). Κάθε αύξηση 10 δολαρίων αυτών των αυξήσεων έχει σημαντικές οικονομικές συνέπειες, από την επιβράδυνση της αύξησης του ΑΕΠ έως την αύξηση του πληθωρισμού, εκτιμούν οι οικονομολόγοι.

Οι οικονομολόγοι παρακολουθούν πόσο αντέχει ο Αμερικανός καταναλωτής

Ορισμένες επιπτώσεις ήταν άμεσες για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Οι μέσες τιμές φυσικού αερίου στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί από 1 δολάριο σε 3,98 δολάρια ανά γαλόνι σε σχέση με τους προπολεμικούς μέσους όρους τους, σύμφωνα με στοιχεία της AAA. Το υψηλότερο κόστος ενέργειας (φυσικό αέριο, θέρμανση, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας) θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το ετήσιο εισόδημα των νοικοκυριών κατά περισσότερο από 1.350 δολάρια.

Το υψηλότερο κόστος δεν αναμένεται να σταματήσει εκεί. Ο ΟΟΣΑ προέβλεψε την Πέμπτη ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα μπορούσε να αυξηθεί στο 4,2% φέτος (ήταν 2,4% τον Φεβρουάριο, όπως μετρήθηκε από τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή).

Οι οικονομολόγοι παρακολουθούν πόσο αντέχει ο Αμερικανός καταναλωτής όταν αντιμετωπίζει όχι μόνο τις υψηλότερες τιμές του φυσικού αερίου αλλά και τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το κόστος των αγαθών και των υπηρεσιών σε ολόκληρη την οικονομία.

Οι καταναλωτικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας, επομένως εάν μειωθούν, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ.