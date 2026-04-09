Πάνω από 9 δισ. «μεγάλωσε» το ΧΑ, οι «7 υπέροχες» του FTSE Russell, ψάχνει ευκαιρίες η Βρεττού, «έκαψε» τους short η Metlen

Ανάσα αποσυμπίεσης

Inside Stories 09.04.2026, 07:00
Το χρειαζόταν ο κόσμος… όλος.

Για την εκεχειρία φυσικά μιλάμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, με τον Αμερικανό πρόεδρο να κάνει αυτό που προφανώς αρέσκεται.

Να προκαλεί τεράστιες μεταβολές στις αγορές…

Έτσι μετά από έξι εβδομάδες σχεδόν μεγάλης πίεσης, ήρθε και η αποσυμπίεση.

Εάν δεν μας αιφνιδιάσει και πάλι, θα περάσουμε τις ημέρες του Πάσχα ήρεμα, καθώς δύσκολα θα ανακοπεί η ανοδική «διόρθωση» των αγορών, και μαζί και του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Το οποίο σημειωτέον ανέβασε σε μία μόνο συνεδρίαση την κεφαλαιοποίησή του κατά 9,3 δισ. ευρώ, στα 163,1 δισ.

Πρωταγωνίστριες οι τράπεζες

Έτσι, το μήνυμα που έδωσε χτες η Λ. Αθηνών ήταν ξεκάθαρο. «Έσβησε» τη ζημιά του Μαρτίου και βλέπει πλέον και τις 2.300 μονάδες.

Και όσο επικρατεί ηρεμία στη Μέση Ανατολή, τόσο θα επανέλθει στους βασικούς καταλύτες που το βοήθησαν να κρατήσει, ακόμη και τις πιο δύσκολες ημέρες του Μαρτίου, τις 2.000 μονάδες.

Γι’ αυτό και οι προσδοκίες για τη συνέχιση της κίνησης που είδαμε χθες, ειδικά στις τράπεζες, είναι θετικές.

Άλλωστε, με τον οδικό χάρτη που έδωσε και ο FTSE Russell χτες, και πέρασε η αλήθεια είναι λίγο στα ψιλά μέσα στη γενική άνοδο, έδωσε καύσιμα, με περίπου 61 εκατ. τεμάχια να αλλάζουν χέρια στον κλάδο.

Ο οδικός χάρτης

Ο FTSE Russell έδωσε, λοιπόν, χτες τα όρια κεφαλαιοποίησης που θα καθορίσουν τη σύνθεση των ελληνικών δεικτών των ανεπτυγμένων αγορών, ενόψει της επικείμενης ανακατάταξης της ελληνικής αγοράς.

Φυσικά το όριο εισαγωγής στις Large Cap είναι άπιαστο, αφού διαμορφώνεται στα 29,1 δισ. δολάρια και το όριο εξόδου στα 23,1 δισ..

Αλλά για τις Mid Cap κυμαίνεται μεταξύ 8,8 δισ. και 4,8 δισ. δολαρίων.

Άρα μιλάμε για τις Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, ΟΤΕ, ΔΕΗ και Allwyn.

Στις Small Cap, τα αντίστοιχα επίπεδα τοποθετούνται από 1,73 δισ. έως περίπου 457 εκατ. δολάρια. Άλλες 21 δηλαδή.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο τζίρος χτες ξεπέρασε το μισό δισ.

Διότι σε πρακτικό επίπεδο, τα νέα όρια έδωσαν ένα σαφές στίγμα για τη θέση που μπορούν να καταλάβουν οι ελληνικές εταιρείες στο νέο περιβάλλον, διαμορφώνοντας και τις τοποθετήσεις από παθητικά funds που ακολουθούν τους δείκτες του FTSE Russell.

Που όπως καταλαβαίνετε… έχουν αρχίσει και ανεβάζουν ρυθμούς.

Από την αντίδραση στην αποτίμηση των επιπτώσεων

Βέβαια, στο επόμενο διάστημα, το ενδιαφέρον αναμένεται να μετατοπιστεί από την άμεση αντίδραση των αγορών στην ουσιαστική αποτίμηση των συνεπειών της κρίσης.

Σταδιακά όλοι θα στραφούν στην αξιολόγηση των επιπτώσεων τόσο σε επιμέρους κλάδους όσο και στο σύνολο της οικονομίας.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ του ΟΤ που δείχνει ότι η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα αντιμετωπίζει την προσωρινή κατάπαυση του πυρός με ρεαλισμό και συγκρατημένη αισιοδοξία.

Εκπρόσωποι από διαφορετικούς κλάδους επισήμανε ότι η επιστροφή στην κανονικότητα θα είναι μια μακρά διαδικασία, καθώς οι επιπτώσεις της σύγκρουσης θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την οικονομία για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Μέτρα μετά την επιστροφή Πιερρακάκη από την Ουάσιγκτον

Πέραν όμως του ότι η οικονομία χρειάζεται χρόνο να δείξει τις «πληγές» της, όπως μετέφερε στη στήλη αρμόδια πηγή του οικονομικού επιτελείου, κανένα μέτρο δε θα αποφασιστεί πριν επιστρέψει ο Κυριάκος Πιερρακάκης από την εαρινή Σύνοδο ΔΝΤ-Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Η όποια συζήτηση για νέες παρεμβάσεις (όπως για παράδειγμα το Market Pass) θα τεθούν στο τραπέζι των συζητήσεων του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης από τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 και έπειτα.

Η «λυπητερή»

Ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναμένεται να μεταβεί στην Ουάσιγκτον, καθότι τη Δευτέρα 13 Απριλίου ξεκινάει η ετήσια εαρινή Σύνοδος ΔΝΤ και Παγκόσμιας Τράπεζας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα τεθούν όλα τα «καυτά» ζητήματα.

Δεν χρειάζεται να σας πω ότι το κυρίαρχο θέμα είναι αυτό των οικονομικών συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος βρίσκεται σε παύση, μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ περί εκεχειρίας για δύο εβδομάδες.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ετοιμάζεται να αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη, ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν, ενώ θα προειδοποιήσει ότι η παγκόσμια οικονομία δεν είναι επαρκώς θωρακισμένη απέναντι σε νέους κραδασμούς.

Πριν από τον πόλεμο, το ΔΝΤ θα αναθεωρούσε τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη, στο 3,3% για το 2026 και 3,2% για το 2027, σύμφωνα με τη Γκεοργκίεβα.

Τώρα τα πράγματα φαίνονται ακόμη πιο δύσκολα, με την αβεβαιότητα να είναι κυρίαρχη.

Χαρές

Θα επιστρέψω όμως στη Λ. Αθηνών για να σας μεταφέρω το κλίμα που επικράτησε χτες, όχι στα dealing rooms, αλλά στην αίθουσα εκδηλώσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η μέρα ήταν αφιερωμένη στην CrediaBank καθώς ήταν η πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Από τις 9.30 το πρωί είχαν συγκεντρωθεί στελέχη της τράπεζας, εκπρόσωποι των αναδόχων και φορέων της κεφαλαιαγοράς.

Δεν άργησε να φανεί και η οικοδεσπότης η Ελένη Βρεττού διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank, συνοδευόμενη από τον Αλέξανδρο Εξάρχου.

Στα πηγαδάκια πριν την έναρξη της συνεδρίασης και την ομιλία της Ελένης Βρεττού οι συζητήσεις περιστρέφονταν αφενός από την επιτυχημένη ΑΜΚ και αφετέρου από το θέμα της εκεχειρίας των δύο εβδομάδων στον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν.

Κάτι που φάνηκε από τις διεθνείς αγορές από νωρίς το πρωί…

Δεύτερη φορά

Η CEO της CrediaBank θύμισε ότι είναι η δεύτερη φορά που έρχεται στο χώρο του ΧΑ και δεν έκρυψε τη χαρά της. Η πρώτη να σας θυμίσω ήταν τον Δεκέμβριο του 2024 σε μία αντίστοιχη τελετή όταν η τότε Attica Bank είχε κάνει την ΑΜΚ των 734 εκατ. ευρώ.

Η ίδια όπως σημείωσε όταν ξεκινούσε την ομιλία της για να μπορέσει να απευθύνει χαιρετισμό και να μη διακοπεί από τη συγκίνηση της είχε γράψει αντίστοιχο κείμενο.

Πάντως τα κομπιάσματα… στη φωνή της δεν τα απέφυγε.

Η ίδια δε, έδειχνε μετά το τέλος της εκδήλωσης βιαστική για να φύγει για τις πασχαλινές της διακοπές…

Εξαγορές

Και μάλλον μετά από αυτές θα έχει πολύ δουλειά. Όπως είπε η πρώτη προτεραιότητα είναι η ενσωμάτωση της HSBC Μάλτας και η ομαλή μετάβαση της στην CrediaBank.

Η ίδια δεν έκρυψε τη διάθεση της διοίκησης και των μετόχων της για εξαγορές αλλά όχι μόνο και μόνο για να γίνουν: «Αν προκύψουν καλές ευκαιρίες», σημείωσε και φυσικά έδειξε και το ενδιαφέρον της τράπεζας για την επέκταση της στις ασφαλιστικές εργασίες. «Όχι απαραίτητα με εξαγορά αλλά ακόμη και με στρατηγική συνεργασία…»

Έχει «κάψει» τους short η Metlen

Σήμερα είναι η μεγάλη ημέρα της Metlen, η οποία όπως φαίνεται έχει… «κάψει» τους short ήδη.

Θυμίζω ότι περισσότερες ανοιχτές θέσεις δημιουργήθηκαν ή ενισχύθηκαν μέσα στον Μάρτιο, σε επίπεδα τιμών που τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν.

Από τις 30 Μαρτίου, όταν η μετοχή είχε υποχωρήσει έως τα 31,98 ευρώ, έχει ακολουθήσει μια καθαρά ανοδική πορεία, καταγράφοντας σωρευτικά κέρδη της τάξης του 14%, αιφνιδιάζοντας όσους είχαν ποντάρει σε περαιτέρω διόρθωση.

Το timing μόνο τυχαίο δεν είναι, καθώς σήμερα η εταιρεία ανακοινώνει τα αποτελέσματα του 2025, με την αγορά να αναμένει επιβεβαίωση τόσο των εκτιμήσεων όσο και της δυναμικής που έχει ήδη προεξοφληθεί.

Τα EBITDA εκτιμάται ότι θα κινηθούν στα 750 εκατ. ευρώ, ενώ θα επιβεβαιωθούν και οι στόχοι του 2026, με βασικούς μοχλούς τις ευνοϊκές τιμές σε αλουμίνιο και φυσικό αέριο, αλλά και τη σταδιακή μετατόπιση προς τις ΑΠΕ.

Θυμίζω εδώ ότι για το 2026 ο στόχος είναι για EBITDA μεταξύ 1,9 και 2,08 δισ. ευρώ.

Σχετικά άρθρα:
Stream
Eurobank: Αναβαθμίζεται σε ΒΒΒ από τη Morningstar DBRS
Τράπεζες

Αναβαθμίζει σε ΒΒΒ τη Eurobank η Morningstar DBRS
ΕΦΕΤ: Ανακαλείται παρτίδα φέτας μετά τον εντοπισμό παθογόνου μικροοργανισμού
Κοινωνία

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα φέτας
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένη 1,8% η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο
Βιομηχανία

Αυξημένη 1,8% η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο
Social media: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης σε παιδιά
Κοινωνία

Social media: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης σε παιδιά
Shell: Εκατό χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα
Business

Shell: Εκατό χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα
Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα
Τεχνολογία

Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στεγαστικά δάνεια: Η καλύτερη αρχή από το 2014 – Άλμα 56% στις νέες χορηγήσεις το 2026
Τράπεζες

Ρεκόρ 12ετίας για τα στεγαστική πίστη - Άλμα 56% στα νέα δάνεια

Επιστροφή στην ανάπτυξη για τα στεγαστικά δάνεια μετά από 14 χρόνια – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ – Ο ρόλος του «Σπίτι Μου ΙΙ»

Αγης Μάρκου
Φοροδιαφυγή: «Καμπανάκι» ΤτΕ για την ελληνική οικονομία
Economy

«Καμπανάκι» για τη φοροδιαφυγή - Τα μέτρα που προτείνει η ΤτΕ

Η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ αναφορικά με τη φοροδιαφυγή

Γιάννης Αγουρίδης
Ακτοπλοΐα: Μειωμένη φέτος η ακτοπλοϊκή κίνηση την Μεγάλη Πέμπτη
Ακτοπλοΐα

Μειωμένη φέτος η ακτοπλοϊκή κίνηση την Μεγάλη Πέμπτη

Τη Μεγάλη Πέμπτη φέτος, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, διακινήθηκαν συνολικά 29.949 επιβάτες, έναντι 34.833 πέρυσι. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση 14,02%

Λάμπρος Καραγεώργος
Καύσιμα: Πότε θα περάσουν οι μειώσεις στην αντλία μετά την εκεχειρία
Πετρέλαιο

Θα μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα μετά την εκεχειρία;

Τι μεσολαβεί για να περάσουν οι μειώσεις του αργού πετρελαίου στα καύσιμα – Σε εγρήγορση για επάρκεια

Χρήστος Κολώνας
ΤτΕ: Τα …«ναι μεν αλλά» της αγοράς εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα …«ναι μεν αλλά» της αγοράς εργασίας

Θετικά στοιχεία αλλά και παθογένειες διαπιστώνει η έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

Κώστας Παπαδής
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν καθόρισε τις θαλάσσιες διαδρομής διέλευσης των πλοίων
Ναυτιλία

Το Ιράν καθόρισε τις θαλάσσιες διαδρομής διέλευσης των πλοίων

Οι Φρουροί της Επανάστασης εξακολουθούν να ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ- Τι φοβάται η Bimco

Λάμπρος Καραγεώργος
Rémy Cointreau: Από το 1724 στο σχέδιο «RC Forward» και την εξέλιξή της
Τρόφιμα – ποτά

Από το 1724 στο «RC Forward» - Η Rémy Cointreau αλλάζει πίστα

Ο μετασχηματισμός της Rémy Cointreau κρίθηκε απαραίτητος από τη διοίκηση του γαλλικού ομίλου που είδε την κερδοφορία του να βυθίζεται

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΗΠΑ: Πώς ένας Νεοϋορκέζος έμπορος κρασιού νικά τους δασμούς με έξυπνες κινήσεις
Business

Tα δασμολογικά «τείχη» του Τραμπ αλλάζουν το εμπόριο κρασιού

Οι έμποροι κρασιού στις ΗΠΑ βρίσκουν ευρηματικούς τρόπους για να παρακάμψουν τους δασμούς

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από Inside Stories
Πάνω από 9 δισ. «μεγάλωσε» το ΧΑ, οι «7 υπέροχες» του FTSE Russell, ψάχνει ευκαιρίες η Βρεττού, «έκαψε» τους short η Metlen
Inside Stories

Πάνω από 9 δισ. «μεγάλωσε» το ΧΑ, οι «7 υπέροχες» του FTSE Russell, ψάχνει ευκαιρίες η Βρεττού, «έκαψε» τους short η Metlen

Ανάσα αποσυμπίεσης

Δυσαρέσκεια στη Βιομηχανία, οι συσκέψεις της ακρίβειας, μπήκαν οι ταμπέλες του Euronext Athens, αντέχει ο «Ελ. Βενιζέλος», καμία προσφορά για το Πάρκο στη Φυλή
Inside Stories

Δυσαρέσκεια στη Βιομηχανία, οι συσκέψεις της ακρίβειας, μπήκαν οι ταμπέλες του Euronext Athens, αντέχει ο «Ελ. Βενιζέλος», καμία προσφορά για το Πάρκο στη Φυλή

Πολλή αναμονή για το… τίποτα

Τα «γαλλικά» του Τραμπ, το cash out στο ΧΑ, τα καμπανάκια των ομολόγων, σε ετοιμότητα το ΥΠΕΝ, «φλέβα χρυσού» οι κάψουλες καφέ
Inside Stories

Τα «γαλλικά» του Τραμπ, το cash out στο ΧΑ, τα καμπανάκια των ομολόγων, σε ετοιμότητα το ΥΠΕΝ, «φλέβα χρυσού» οι κάψουλες καφέ

Μήνυμα Μητσοτάκη

Πλούτο για όλους υποσχέθηκε ο Τραμπ, τα «δελτία» της Ευρώπης, θα στείλει… σήμα η ΤτΕ, τα σχέδια της Aqua Bridge, μεγαλώνουν οι «άγγελοι»
Inside Stories

Πλούτο για όλους υποσχέθηκε ο Τραμπ, τα «δελτία» της Ευρώπης, θα στείλει… σήμα η ΤτΕ, τα σχέδια της Aqua Bridge, μεγαλώνουν οι «άγγελοι»

Να μη σου τύχει τέτοια στρατηγική προσέγγιση...

«Μύρισε» 2008 στο πετρέλαιο, «χρυσάφι» το αλουμίνιο της Metlen, η γενναιόδωρη Eurobank, η κινητικότητα της Alpha, ο μεθοδικός Αντετοκούνμπο
Inside Stories

«Μύρισε» 2008 στο πετρέλαιο, «χρυσάφι» το αλουμίνιο της Metlen, η γενναιόδωρη Eurobank, η κινητικότητα της Alpha, ο μεθοδικός Αντετοκούνμπο

Τα παράδοξα

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank
Inside Stories

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Η αγορά το ‘χει τούμπανο… 

Ήρθε η αναβάθμιση από MSCI, to timing της Euronext, γιατί πιέζεται η Allwyn, η εκτίναξη της Real Consulting, μας πέρασαν και οι Βούλγαροι
Inside Stories

Ήρθε η αναβάθμιση από MSCI, to timing της Euronext, γιατί πιέζεται η Allwyn, η εκτίναξη της Real Consulting, μας πέρασαν και οι Βούλγαροι

Εγένετο με ένα αλλά...

Latest News
Eurobank: Αναβαθμίζεται σε ΒΒΒ από τη Morningstar DBRS
Τράπεζες

Αναβαθμίζει σε ΒΒΒ τη Eurobank η Morningstar DBRS

Η αξιολόγηση της Eurobank τοποθετείται υψηλότερα από εκείνη της ελληνικής οικονομίας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΦΕΤ: Ανακαλείται παρτίδα φέτας μετά τον εντοπισμό παθογόνου μικροοργανισμού
Κοινωνία

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα φέτας

Εντοπίστηκε το βακτήριο listeria σε παρτίδα φέτας

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένη 1,8% η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο
Βιομηχανία

Αυξημένη 1,8% η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 3,6%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Social media: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης σε παιδιά
Κοινωνία

Social media: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης σε παιδιά

υψηλά πρόστιμα για όσες πλατφόρμες δεν συμμορφωθούν με τις απαγορεύσεις για τα social media

Shell: Εκατό χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα
Business

Shell: Εκατό χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα

Αναδρομή στα 100 χρόνια Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου

Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα
Τεχνολογία

Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα

Ορισμένοι ειδικοί έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τη θερμική ασπίδα που θα προστατεύει την κάψουλα κατά την επιστροφή του Artemis II.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Allwyn: Σε τροχιά αναδιάρθρωσης με νέα θυγατρική στην Ελλάδα
Business

Allwyn: Σε τροχιά αναδιάρθρωσης με νέα θυγατρική στην Ελλάδα

Προχωρά η διασυνοριακή διάσπαση - Νέα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Allwyn Ελλάς Συμμετοχών Α.Ε»

e-ΕΦΚΑ: Ποιοι λαμβάνουν σήμερα αναδρομικά λόγω προσμέτρησης χρόνου απασχόλησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ θα δουν σήμερα αναδρομικά

Η συνολική δαπάνη της πληρωμής από τον e-ΕΦΚΑ ανέρχεται στο ποσό των 2.855.659,07 ευρώ

Μόρνος: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού, καλύφθηκε το Κάλλιο
Κοινωνία

Τριπλάσια τα αποθέματα νερού στον Μόρνο, «σκέπασαν» το Κάλλιο

Εντυπωσιακές βροχές και χιονοκάλυψη βελτίωσαν αισθητά την κατάσταση, ο Μόρνος κατακλύστηκε από νερά που αύξησαν τα αποθέματα

Στενά του Ορμούζ: Φλέγοντα ερωτήματα για την τοποθέτηση «διοδίων»
Ναυτιλία

Φλέγοντα ερωτήματα για την τοποθέτηση «διοδίων» στο Ορμούζ

Τεχεράνη και Ουάσιγκτον αμφισβητούν τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, αντιδρούν οι μοναρχίες του Κόλπου

Αλέξανδρος Καψύλης
ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 3,2% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο
Βιομηχανία

Πτώση 3,2% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Αλέξανδρος Εξάρχου: Η Atlantic SEE ετοιμάζει νέες συμφωνίες για LNG
Φυσικό αέριο

Εξάρχου: Έρχονται νέα deals της Atlantic SEE για LNG

Εκτός από την πώληση του LNG, η Atlantic SEE πρέπει επίσης να αναπτύξει μια «κρίσιμη» υποδομή για τη διευκόλυνση των παραδόσεων, ανέφερε ο κ. Εξάρχου

Βρετανία: Ο Λίβανος πρέπει να είναι μέρος της συμφωνίας εκεχειρίας
World

Βρετανία: Ο Λίβανος να είναι μέρος της συμφωνίας, να ανοίξει το Ορμούζ

Η Βρετανία διά της υπουργού Εξωτερικών αναμένεται να πιέσει ώστε να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στην εκεχειρία δύο εβδομάδων

Lavipharm: Νέο deal 12 εκατ. δολαρίων – Συμφωνία με την Janssen Global Services
Business

Lavipharm: Με νέο deal 12 εκατ. ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της

Σε συμφωνία με την Janssen Global Services ήρθε η Lavipharm A.E. για την απόκτηση των δικαιωμάτων του συνταγογραφούμενου διαδερμικού επιθέματος DUROGESIC®

ΟΟΣΑ: «Αγκάθια» η χαμηλή παραγωγικότητα και το επενδυτικό κενό για την ελληνική οικονομία
Economy

ΟΟΣΑ: Τα δύο «αγκάθια» στην ανάπτυξη της Ελλάδας

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ, επιπλέον προβλήματα προκαλούν η χαμηλή καινοτομία και η αργή υιοθέτηση τεχνολογιών

Γιάννης Αγουρίδης
Νταντάδες γειτονιάς: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Έως 500 ευρώ για κάθε μητέρα
Κοινωνία

Ανοίγουν οι αιτήσεις για «Νταντάδες γειτονιάς» - Ποιοι θα λάβουν €500

Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» - Οι προϋποθέσεις

