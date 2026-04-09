Πάνω από 9 δισ. «μεγάλωσε» το ΧΑ, οι «7 υπέροχες» του FTSE Russell, ψάχνει ευκαιρίες η Βρεττού, «έκαψε» τους short η Metlen

Το χρειαζόταν ο κόσμος… όλος.

Για την εκεχειρία φυσικά μιλάμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, με τον Αμερικανό πρόεδρο να κάνει αυτό που προφανώς αρέσκεται.

Να προκαλεί τεράστιες μεταβολές στις αγορές…

Έτσι μετά από έξι εβδομάδες σχεδόν μεγάλης πίεσης, ήρθε και η αποσυμπίεση.

Εάν δεν μας αιφνιδιάσει και πάλι, θα περάσουμε τις ημέρες του Πάσχα ήρεμα, καθώς δύσκολα θα ανακοπεί η ανοδική «διόρθωση» των αγορών, και μαζί και του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Το οποίο σημειωτέον ανέβασε σε μία μόνο συνεδρίαση την κεφαλαιοποίησή του κατά 9,3 δισ. ευρώ, στα 163,1 δισ.

Πρωταγωνίστριες οι τράπεζες

Έτσι, το μήνυμα που έδωσε χτες η Λ. Αθηνών ήταν ξεκάθαρο. «Έσβησε» τη ζημιά του Μαρτίου και βλέπει πλέον και τις 2.300 μονάδες.

Και όσο επικρατεί ηρεμία στη Μέση Ανατολή, τόσο θα επανέλθει στους βασικούς καταλύτες που το βοήθησαν να κρατήσει, ακόμη και τις πιο δύσκολες ημέρες του Μαρτίου, τις 2.000 μονάδες.

Γι’ αυτό και οι προσδοκίες για τη συνέχιση της κίνησης που είδαμε χθες, ειδικά στις τράπεζες, είναι θετικές.

Άλλωστε, με τον οδικό χάρτη που έδωσε και ο FTSE Russell χτες, και πέρασε η αλήθεια είναι λίγο στα ψιλά μέσα στη γενική άνοδο, έδωσε καύσιμα, με περίπου 61 εκατ. τεμάχια να αλλάζουν χέρια στον κλάδο.

Ο οδικός χάρτης

Ο FTSE Russell έδωσε, λοιπόν, χτες τα όρια κεφαλαιοποίησης που θα καθορίσουν τη σύνθεση των ελληνικών δεικτών των ανεπτυγμένων αγορών, ενόψει της επικείμενης ανακατάταξης της ελληνικής αγοράς.

Φυσικά το όριο εισαγωγής στις Large Cap είναι άπιαστο, αφού διαμορφώνεται στα 29,1 δισ. δολάρια και το όριο εξόδου στα 23,1 δισ..

Αλλά για τις Mid Cap κυμαίνεται μεταξύ 8,8 δισ. και 4,8 δισ. δολαρίων.

Άρα μιλάμε για τις Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, ΟΤΕ, ΔΕΗ και Allwyn.

Στις Small Cap, τα αντίστοιχα επίπεδα τοποθετούνται από 1,73 δισ. έως περίπου 457 εκατ. δολάρια. Άλλες 21 δηλαδή.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο τζίρος χτες ξεπέρασε το μισό δισ.

Διότι σε πρακτικό επίπεδο, τα νέα όρια έδωσαν ένα σαφές στίγμα για τη θέση που μπορούν να καταλάβουν οι ελληνικές εταιρείες στο νέο περιβάλλον, διαμορφώνοντας και τις τοποθετήσεις από παθητικά funds που ακολουθούν τους δείκτες του FTSE Russell.

Που όπως καταλαβαίνετε… έχουν αρχίσει και ανεβάζουν ρυθμούς.

Από την αντίδραση στην αποτίμηση των επιπτώσεων

Βέβαια, στο επόμενο διάστημα, το ενδιαφέρον αναμένεται να μετατοπιστεί από την άμεση αντίδραση των αγορών στην ουσιαστική αποτίμηση των συνεπειών της κρίσης.

Σταδιακά όλοι θα στραφούν στην αξιολόγηση των επιπτώσεων τόσο σε επιμέρους κλάδους όσο και στο σύνολο της οικονομίας.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ του ΟΤ που δείχνει ότι η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα αντιμετωπίζει την προσωρινή κατάπαυση του πυρός με ρεαλισμό και συγκρατημένη αισιοδοξία.

Εκπρόσωποι από διαφορετικούς κλάδους επισήμανε ότι η επιστροφή στην κανονικότητα θα είναι μια μακρά διαδικασία, καθώς οι επιπτώσεις της σύγκρουσης θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την οικονομία για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Μέτρα μετά την επιστροφή Πιερρακάκη από την Ουάσιγκτον

Πέραν όμως του ότι η οικονομία χρειάζεται χρόνο να δείξει τις «πληγές» της, όπως μετέφερε στη στήλη αρμόδια πηγή του οικονομικού επιτελείου, κανένα μέτρο δε θα αποφασιστεί πριν επιστρέψει ο Κυριάκος Πιερρακάκης από την εαρινή Σύνοδο ΔΝΤ-Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Η όποια συζήτηση για νέες παρεμβάσεις (όπως για παράδειγμα το Market Pass) θα τεθούν στο τραπέζι των συζητήσεων του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης από τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 και έπειτα.

Η «λυπητερή»

Ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναμένεται να μεταβεί στην Ουάσιγκτον, καθότι τη Δευτέρα 13 Απριλίου ξεκινάει η ετήσια εαρινή Σύνοδος ΔΝΤ και Παγκόσμιας Τράπεζας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα τεθούν όλα τα «καυτά» ζητήματα.

Δεν χρειάζεται να σας πω ότι το κυρίαρχο θέμα είναι αυτό των οικονομικών συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος βρίσκεται σε παύση, μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ περί εκεχειρίας για δύο εβδομάδες.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ετοιμάζεται να αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη, ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν, ενώ θα προειδοποιήσει ότι η παγκόσμια οικονομία δεν είναι επαρκώς θωρακισμένη απέναντι σε νέους κραδασμούς.

Πριν από τον πόλεμο, το ΔΝΤ θα αναθεωρούσε τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη, στο 3,3% για το 2026 και 3,2% για το 2027, σύμφωνα με τη Γκεοργκίεβα.

Τώρα τα πράγματα φαίνονται ακόμη πιο δύσκολα, με την αβεβαιότητα να είναι κυρίαρχη.

Χαρές

Θα επιστρέψω όμως στη Λ. Αθηνών για να σας μεταφέρω το κλίμα που επικράτησε χτες, όχι στα dealing rooms, αλλά στην αίθουσα εκδηλώσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η μέρα ήταν αφιερωμένη στην CrediaBank καθώς ήταν η πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Από τις 9.30 το πρωί είχαν συγκεντρωθεί στελέχη της τράπεζας, εκπρόσωποι των αναδόχων και φορέων της κεφαλαιαγοράς.

Δεν άργησε να φανεί και η οικοδεσπότης η Ελένη Βρεττού διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank, συνοδευόμενη από τον Αλέξανδρο Εξάρχου.

Στα πηγαδάκια πριν την έναρξη της συνεδρίασης και την ομιλία της Ελένης Βρεττού οι συζητήσεις περιστρέφονταν αφενός από την επιτυχημένη ΑΜΚ και αφετέρου από το θέμα της εκεχειρίας των δύο εβδομάδων στον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν.

Κάτι που φάνηκε από τις διεθνείς αγορές από νωρίς το πρωί…

Δεύτερη φορά

Η CEO της CrediaBank θύμισε ότι είναι η δεύτερη φορά που έρχεται στο χώρο του ΧΑ και δεν έκρυψε τη χαρά της. Η πρώτη να σας θυμίσω ήταν τον Δεκέμβριο του 2024 σε μία αντίστοιχη τελετή όταν η τότε Attica Bank είχε κάνει την ΑΜΚ των 734 εκατ. ευρώ.

Η ίδια όπως σημείωσε όταν ξεκινούσε την ομιλία της για να μπορέσει να απευθύνει χαιρετισμό και να μη διακοπεί από τη συγκίνηση της είχε γράψει αντίστοιχο κείμενο.

Πάντως τα κομπιάσματα… στη φωνή της δεν τα απέφυγε.

Η ίδια δε, έδειχνε μετά το τέλος της εκδήλωσης βιαστική για να φύγει για τις πασχαλινές της διακοπές…

Εξαγορές

Και μάλλον μετά από αυτές θα έχει πολύ δουλειά. Όπως είπε η πρώτη προτεραιότητα είναι η ενσωμάτωση της HSBC Μάλτας και η ομαλή μετάβαση της στην CrediaBank.

Η ίδια δεν έκρυψε τη διάθεση της διοίκησης και των μετόχων της για εξαγορές αλλά όχι μόνο και μόνο για να γίνουν: «Αν προκύψουν καλές ευκαιρίες», σημείωσε και φυσικά έδειξε και το ενδιαφέρον της τράπεζας για την επέκταση της στις ασφαλιστικές εργασίες. «Όχι απαραίτητα με εξαγορά αλλά ακόμη και με στρατηγική συνεργασία…»

Έχει «κάψει» τους short η Metlen

Σήμερα είναι η μεγάλη ημέρα της Metlen, η οποία όπως φαίνεται έχει… «κάψει» τους short ήδη.

Θυμίζω ότι περισσότερες ανοιχτές θέσεις δημιουργήθηκαν ή ενισχύθηκαν μέσα στον Μάρτιο, σε επίπεδα τιμών που τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν.

Από τις 30 Μαρτίου, όταν η μετοχή είχε υποχωρήσει έως τα 31,98 ευρώ, έχει ακολουθήσει μια καθαρά ανοδική πορεία, καταγράφοντας σωρευτικά κέρδη της τάξης του 14%, αιφνιδιάζοντας όσους είχαν ποντάρει σε περαιτέρω διόρθωση.

Το timing μόνο τυχαίο δεν είναι, καθώς σήμερα η εταιρεία ανακοινώνει τα αποτελέσματα του 2025, με την αγορά να αναμένει επιβεβαίωση τόσο των εκτιμήσεων όσο και της δυναμικής που έχει ήδη προεξοφληθεί.

Τα EBITDA εκτιμάται ότι θα κινηθούν στα 750 εκατ. ευρώ, ενώ θα επιβεβαιωθούν και οι στόχοι του 2026, με βασικούς μοχλούς τις ευνοϊκές τιμές σε αλουμίνιο και φυσικό αέριο, αλλά και τη σταδιακή μετατόπιση προς τις ΑΠΕ.

Θυμίζω εδώ ότι για το 2026 ο στόχος είναι για EBITDA μεταξύ 1,9 και 2,08 δισ. ευρώ.