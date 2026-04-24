Όμιλος ΟΤΕ: Ενσωμάτωση AI σε κάθε πτυχή της λειτουργίας του

Για την ανάπτυξη ασφαλών εγχώριων cloud & AI υπηρεσιών μίλησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Θάνος Φαλάγγας, Διευθυντής B2B Marketing, CRM & Channel Management του Ομίλου ΟΤΕ.

Ο Θάνος Φαλάγγας, που συμμετείχε σε συζήτηση με τίτλο «The Price of AI: Cost, Value and Real Returns», τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι ο Όμιλος ΟΤΕ επενδύει εδώ και χρόνια στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, αναφέρθηκε στις νέες υποδομές σε data center που διαθέτει η εταιρεία, ενώ εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για τον τρόπο που η αγορά μετράει το ROI του AI.

Ο Όμιλος ΟΤΕ υιοθετεί μία «digital first» προσέγγιση, ενσωματώνοντας το ΑΙ σε κάθε πτυχή της λειτουργίας του, από την πληροφορική και τα δίκτυα, μέχρι την εξυπηρέτηση πελατών. Έχει συσταθεί dedicated ομάδα στην εταιρεία, η οποία προτεραιοποιεί AI use cases και φροντίζει, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να λειτουργούν με ασφάλεια και υπευθυνότητα γύρω από το ΑΙ, ενώ σε επίπεδο εκπαίδευσης, έχει δημιουργήσει την ΑΙ Academy, προκειμένου οι άνθρωποί του να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Όπως σημείωσε ο Θάνος Φαλάγγας, ο Όμιλος ΟΤΕ βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη θέση στο ψηφιακό οικοσύστημα, καθώς συνδυάζει υποδομές, πλατφόρμες και συμβουλευτικές υπηρεσίες και πάνω σε αυτούς τους τρεις πυλώνες χτίζει την προσέγγισή του για το AI.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Θάνος Φαλάγγας αναφέρθηκε και στις νέες υποδομές που λάνσαρε πρόσφατα η Cosmote Telekom για τις ΑΙ ανάγκες των επιχειρήσεων προσφέροντας πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες Business Cloud, συμπεριλαμβανομένων πρωτοποριακών λύσεων GPU-as-a-Service για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της Nvidia.

Πρόσθεσε δε πως με την καινοτόμα αυτή υπηρεσία οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν απαιτητικά ΑΙ workloads, από training μοντέλων μέχρι advanced analytics, και να δημιουργούν νέες ψηφιακές υπηρεσίες, χωρίς να επενδύσουν σε δικό τους hardware. Και όλα αυτά γίνονται με υψηλά standards, όπως η πλήρης συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας δεδομένων GDPR, οι πιστοποιήσεις ISO και η 100% χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η νέα αυτή τεχνολογική υποδομή ενισχύει την ανάπτυξη και την εθνική ψηφιακή κυριαρχία.