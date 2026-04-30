ΥΠΕΝ: Μέτρα για την ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας το τριήμερο Πρωτομαγιάς

Ζητούμενο σύσκεψης στο ΥΠΕΝ η ευστάθεια του συστήματος και η ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας ενόψει του τριημέρου της Πρωτομαγιάς.

Ηλεκτρισμός 30.04.2026, 11:07
Σχολιάστε
Newsroom

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μεταξύ του υπουργού, Σταύρου Παπασταύρου και εκπροσώπων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) με τη συμμετοχή της Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ, κ. Δέσποινας Παληαρούτας.

Σταύρος Παπασταύρου: «Λαμβάνουμε συντονισμένα μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του συστήματος, με βάση και τα νέα, έξυπνα εργαλεία που διαθέτουμε»

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ευστάθεια του συστήματος και η ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας ενόψει του τριημέρου της Πρωτομαγιάς.

Μετά το πέρας της σύσκεψης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Συγκαλέσαμε σήμερα, συνάντηση με τη Ρυθμιστική Αρχή και τους Διαχειριστές του συστήματος και του δικτύου, ενόψει της αναμενόμενης ήπιας κατανάλωσης ενέργειας του τριημέρου. Η υψηλή παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ήλιο και άνεμο ενδέχεται να υπερκαλύψει τη χαμηλότερη κατανάλωση, που θεωρείται πιθανή λόγω της Πρωτομαγιάς. Για τον λόγο αυτό, λαμβάνουμε από κοινού συντονισμένα μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του συστήματος, με βάση και τα νέα, έξυπνα εργαλεία που διαθέτουμε. Παραμένουμε σε εγρήγορση, σε στενή συνεργασία και άμεση επικοινωνία. Καλή Πρωτομαγιά σε όλους!».

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Περισσότερα από Ηλεκτρισμός
Latest News
ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Cookies